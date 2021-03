Tikras lietuviškas pavasaris – sulauksime ir šilumos, ir lietaus, ir šalčio

Artimiausiomis dienomis šalį lankys lietus, o naktį kai kur termometrų stulpeliai kris žemiau nulio, todėl formuosis plikledis. Vis dėlto nuo savaitės vidurio turėtų vėl džiuginti šiltesni orai, LRT RADIJUI sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Edita Gečaitė.

Kaip nurodo sinoptikė, naktį iš šeštadienio į sekmadienį pro Lietuvą praslinko šaltasis atmosferos frontas, kuris ir atnešė gerokai vėsesnę oro masę. Todėl sekmadienį temperatūra daug kur kils iki 6–9 laipsnių šilumos, prie jūros bus apie 5 laipsnius šilumos ir tik vietomis šalyje gali sušilti iki 10 laipsnių šilumos.

Be to, per daugelį rajonų sekmadienį keliaus trumpalaikiai krituliai, vyraus lietus ir pūs stiprokas vakarų, pietvakarių vėjas, kurio gūsiai vietomis sieks 15 m/s.

Pirmadienį taip pat nebus daug šilčiau. Naktį temperatūra daugelyje rajonų netgi pasieks ir neigiamas reikšmes – daug kur iki 1–2 laipsnių šalčio, o rytiniame pakraštyje iki 3–5 laipsnių šalčio. Todėl naktį formuosis plikledis. Tik silpnai teigiama temperatūra bus vakariniame pakraštyje.

Vis dėlto pirmadienio naktį įsivyraus sausesni orai, bet paryčiais vakarinį šalies pakraštį pasieks debesų juosta su lietumi.

Pirmadienio diena bus jau gana drėgna. Lietus keliaus per daugelį rajonų. Daugiausia jo klius vakarinei šalies pusei. Tik rytiniame šalies pakraštyje išliks sausiausia. Termometrai pirmadienio dieną rodys 6–11 laipsnių šilumos.

Gerokai šiltesnė, gražesnė diena numatoma antradienį – naktis dar bus lietinga, o dieną debesys atsitrauks ir tik pirmoje dienos pusėje trumpai palis rytiniuose rajonuose.

Temperatūra dieną kils iki 8–13 laipsnių, o pajūryje bus 5–7 laipsniai šilumos.

Dar šiltesnė diena prognozuojama trečiadienį, kai žymesnio lietaus jau nenumatoma.

