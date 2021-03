Dulkys: reikia dar šiek tiek sumažinti mobilumą, kontaktus ir tokiu būdu pamėginti įveikti naujos atmainos viruso bangą

Epidemiologinei situacijai negerėjant Vyriausybė iki gegužės pratęsė karantiną. Nuo šeštadienio Velykų laikotarpiu atnaujinamas judėjimo ribojimas, tarp savivaldybių grįš patikros postai, didesnis dėmesys bus skiriamas kurortams, būriavimuisi viešose vietose ir privatiems vakarėliams.

Ar pratęsti ribojimai duos norimų rezultatų? LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ – sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

– Ministre, žmonės yra pavargę, todėl natūralu, kad Vyriausybės griežtinimus šįkart sutiko pikčiau negu pavasarį ar rudenį. Ir dauguma klausia, kodėl nėra solidarumo. Kitaip tariant, kodėl negalima važiuoti pas mamą į kaimą, tačiau vis dar galima su ta pačia mama skristi į Dubajų. Tarkim, britiškoji ar Pietų Afrikos atmaina, sako, tikriausiai negimė tarp Vilniaus ir Kauno.

– Matyt, visų pirma reikėtų atkreipti dėmesį, kad būtent kelionėms į užsienį įvesti patys griežčiausi reikalavimai – visi grįžtantieji turi turėti testus. Man yra tekę girdėti, kad yra valstybių, kuriose diskutuojama, ar ribojant judėjimą tarp skirtingų valstybės regionų nereikėtų prašyti irgi tokių testų. Šiuo atveju, matyt, ir būtų toks atsakymas. Kaina vykimo į užsienį yra tai, kad reikia grįžti su testu.

– Bet tą patį testą būtų galima naudoti ir kelionėms tarp regionų, ar ne?

– Kaip ir minėjau, yra valstybių, kurios jau apie tai galvoja, bet aš manau, kad tai būtų labai didžiulis apsunkinimas žmonėms. O mėginimas bent kurį laiką, tą ribotą laiko tarpą iki balandžio 6 dienos, mums sumažinti kontaktų skaičių tikrai padėtų. Jeigu atkreipėte dėmesį, Vyriausybė nesiėmė jokių kitų jau buvusių atlaisvinimų suvaržymo. Orientacija yra į tai, kad mums reikia dar šiek tiek sumažinti mobilumą, kontaktus ir tokiu būdu pamėginti įveikti naujos atmainos viruso bangą.

Karantinas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Jeigu, kaip ekspertai sako, lenktyniaujama su laiku, kodėl tiek testavimas, tiek vakcinavimas savaitgaliais stringa ir kodėl tik dabar įvedama paskatinamoji priemonė, yra didinamas antkainis?

– Vakcinavimui savaitgaliais iki šiol ir tų vakcinų, atvirai kalbant, nebuvo, bet kad jau įvyko su „AstraZeneca“ reputacijos krizė, kad apskritai pradėjo vakcinų daugiau atvažiuoti... Taip, būtent dabar kalbame ir su vakcinavimo centrais apie vakcinavimą savaitgaliais. Atrodo, kad ši savaitė yra labai sėkminga, jau paskiepijome apie 50 tūkst. žmonių. Na, o testavimas... Tokia yra ir kultūra, sakykim, noras testuotis. Jau seniai sudaryta galimybė testuotis profilaktiškai, deja, išskirtinio palaikymo tai dar nesulaukė.

COVID-19 testavimas / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Jeigu stringa vakcinavimo procesas Šalčininkuose, Visagine, Klaipėdoje ir mums svarbu paskiepyti kiekvieną žmogų, nes nuo to priklauso ir visos visuomenės saugumas, kodėl tos vakcinos marinuojamos ten? Kodėl vis dar kalbantis su tais regionais tik planuojama komunikacija kitomis kalbomis? Kodėl tos vakcinos nevežamos į tuos centrus, kur skiepijimas vyksta gerokai greičiau ir kur epidemiologinė situacija yra prastesnė?

– Kol kas vakcinų dar turime tiek, kad nesuspėjo vakcinuoti ir kiti vakcinavimo centrai. Bet jūs pasakėte labai teisingai: jeigu jau būtų tokia situacija, kad nebeturėtume vakcinų ir tiems, kurie spėja, tai, kaip jau esame informavę, tikrai peržiūrėsime likučius ir perskirstysime tarp vakcinavimo centrų.

– Vyriausybė pripažino, kad nepavyko pasiekti šį mėnesį išsikelto tikslo, tai yra paskiepyti daugumos 70-mečių ir vyresnių. Tam pritrūko kelių savaičių ir dėl to nusikelia visas masinis vakcinavimas mėnesiu į birželį. Profesorius Vytautas Usonis sako, kad jeigu prioritetinės grupės, turinčios privilegiją skiepytis anksčiau, atsisako, turėtume pereiti prie jaunų, darbingų žmonių skiepijimo. Ar svarstote tokią galimybę?

– Visų pirma mes visai neseniai pakeitėme tuos principus ir būtent sudarėme galimybę vakcinavimo centrams lanksčiau judėti tarp grupių. Vyresnio amžiaus žmonių grupėse vakcinavimas stabtelėjo todėl, kad tuo metu turėjome daugiausia tik „AstraZenecos“ vakciną, kurios daugelis pradėjo atsisakyti. Dabar, kada įvedėme principą, kad galima rinktis, ir turime ir „Pfizer“ vakcinos, tikimės, kad tas pokytis įvyks ir kad šiose amžiaus grupėse taip pat daugiau žmonių vakcinuosis. Kaip ir minėjo profesorius, tikimės, kad būtent „AstraZeneca“ taip ir keliaus į kitas grupes, galbūt pasieks ir jaunesnius.

Vakcinacija nuo COVID-19 / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Pareigūnų profesinės sąjungos ironiškai sako, kad prioritetinės grupės sudarinėjamos, matyt, pagal mėnulio fazes, nes policininkai, kurie tiesiogiai prisideda prie viruso valdymo, yra sąrašų pabaigoje. Gal galite paaiškinti, kodėl?

– Man atrodo, tai labai neteisingas požiūris, nes visos prioritetinės grupės buvo sudarytos visų pirma pagal mirštamumą. Jeigu mes pasižiūrėsime, kaip dabar Vilniaus ligoninėse vėl daugėja COVID-19 ligonių, ne jaunų žmonių, ne pareigūnų, o būtent tų amžiaus grupių žmonių, kur mes siekiame, kad jie būtų vakcinuoti.

– Registrų centras sako, kad e. sveikata yra paruošta maksimaliam masiniam vakcinavimui, tačiau kol kas nėra aišku, ar skiepai bus diferencijuojami, ar bus skirstomos amžiaus grupės. Ar Sveikatos apsaugos ministerija jau turi šitą strategiją, turi atsakymus į klausimus, ar ruošime ją paskutinę gegužės naktį?

– Būtent masiniam vakcinavimui sistema ir nėra paruošta, nes, kiek mes dabar žinome ir kaip nustatyta, masinio vakcinavimo registracijos neįmanoma paleisti, nes ji neatlaikytų. Todėl bendradarbiaujame su Registrų centru ir planuojame ir masinio vakcinavimo etape grupuoti pagal amžių, dėliotis tikriausiai pagal savaites, kad sistema nelūžtų ir kad registruotųsi bent tiek žmonių, kiek sistema pajėgs.

Arūnas Dulkys / BNS nuotr.

– Ministre, ar bus pasiruošta per šiuos du mėnesius visa tai padaryti?

– Na, žinote, kai reikėjo startuoti su vakcinavimu, turėjome 15 parų. Dabar turime šiek tiek daugiau laiko, bet tiesa ta, kad artimiausiais mėnesiais į Lietuvą pradės važiuoti vis daugiau vakcinų ir turėsime galimybę vakcinuoti vis daugiau žmonių. Tad spaudimas mūsų darbo organizavimui tik padidės.

– Ekspertų taryboje dirbantis duomenų analitikas Vaidotas Zemlys-Balevičius sako, kad per visus šiuos metus ir per šiuos tris mėnesius mes neturime duomenų, kurios veiklos yra rizikingiausios. Tarkim, bandomasis projektas buvo pradėtas tik mokyklose ir jau paaiškėjo, kad nuolat testuojant jos gali veikti. Ar planuojami panašūs kitų veiklų projektai, kad ne iš bendro pobūdžio supratimo, o remdamiesi duomenimis galėtume pasakyti, kurias veiklas uždaryti, o kurias palikti veikti?

– Ir dabar duomenys rodo, kad anksčiau protrūkių daugiausia būdavo sveikatos apsaugos sistemoje, socialinėse įstaigose ir būtent šitų bendruomenių vakcinavimas davė didžiulį efektą. Ten iš esmės pasikeitė situacija ir dabar jau protrūkių, židinių lyderiai yra gamybinės įmonės, švietimo sistema, ugdymo sistema. Būtent čia dabar ruošiamės nukreipti tiek vakcinavimą – jau prioritetai priartėjo, – tiek visas testavimo sistemas. Šiandien Vyriausybė svarstė įvesti periodinį profilaktinį testavimą švietimo, ugdymo ir dar keliose srityje.

Karantinas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Tiek testavimas, tiek vakcinavimas, tiek atvejų atsekimas padeda suvaldyti virusą, tačiau Nacionalinis visuomenės sveikatos centras 4 iš 10 atvejų pirminio šaltinio nustatyti negali. Kaip manote, kodėl?

– Todėl, kad duomenys rodo, kad pastaruoju metu, deja, dauguma atvejų atsiranda dėl to, kad nesilaikoma vieno namų ūkio taisyklės. Tiesiog žmonės natūraliai slepia savo kontaktus ir neprisipažįsta, su kuo buvo, todėl atsekti tampa nebeįmanoma. Tad būtent laikymasis šios taisyklės būtų ta žinutė, kurios labiausiai kviestume [laikytis]. Dabar nuo mūsų visų priklauso.

– Nacionalinis visuomenės sveikatos centras vis dar kartais tik po kelių dienų paskambina užsikrėtusiajam COVID-19. Tikimasi, kad darbas bus efektyvesnis pasikeitus vadovybei. Ar įvertinus visus procesus galima tikėtis, kad tai įvyks anksčiau negu rudenį, kai ar taip, ar taip baigiasi pono Roberto Petrausko kadencija?

– Gerbiamas R. Petrauskas jau nedirba, pareigas eina laikina vadovė. Jeigu vertinome iki šiol, tai maždaug 10–20 proc. buvo to darbo, kuris, sakykim, mus tenkino. Sakyčiau, situacija dabar yra šiek tiek geresnė, yra 50–60 proc. atsekamumo rezultatyvumas. Tačiau dar kartą noriu pasakyti, kad būtent namų ūkių nesilaikymas ir informacijos neteikimas šiuo metu yra viena didžiausių problemų.

Robertas Petraitis / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Žmonės socialiniuose tinkluose sako, kad labiausiai piktina ne ribojimai, o kad per tuos metus niekas nepasikeitė. Per praėjusias Velykas sakė „švęskime atskirai, kad švęstume kartu Kalėdas“, per Kalėdas – kad Velykas. Dabar atrodo, kad Velykas vėl švęsime atskirai. Ir netgi tie žmonės, kurie visus metus tvarkingai laikėsi karantino, pradeda ieškoti aplinkkelių nuo tų draudimų, nes baisiau už COVID-19 darosi baimė nepamatyti tėvų ir senelių. Ką jiems pasakytumėte?

– Empatija yra labai svarbus dalykas. Deja, dviejuose trečdaliuose Europos Sąjungos valstybių šiuo metu keičiasi situacija. Paryžiuje jau atsisakoma gydymo paslaugų, 95 proc. lovų jau užpildyta, Estijoje stabdomas mokymasis kontaktiniu būdu, Lenkija uždaro prekybos centrus, stabdo paslaugas ligoninėse. Mutacijos ir jų bangos didina sergamumą, tad norėčiau, kad mes visi matytume, jog Lietuva nėra kažkokia sala. Šiuo metu esame tarp aštuonių mažiausią sergamumą turinčių valstybių, bet tai nėra gerai, nes mes esame geresnėje situacijoje ne dėl to, kad pas mus gerėja [situacija], o dėl to, kad visur kitur blogėja sparčiau. Ir tos bangos ritasi ir aplink mus.