Vilytė apie e.sveikatos pasirengimą vakcinacijai: kad sistema „nenulūžtų“, reikės skirstyti norinčiuosius

Registrų centro valdoma e.sveikatos sistema, per kurią numatyta vykdyti registraciją prasidėjus masiniam skiepijimui, yra pasiruošusi, tačiau reikės skirstyti srautus, jog sistema "nelūžtų", LRT RADIJUI sakė centro Paslaugų valdymo direktorė Diana Vilytė.

Masinė vakcinacija, pagal preliminarius planus, Lietuvoje prasidėti galėtų birželį, tačiau laikas dar gali keistis dėl daugybės šiandien dar nežinomų aplinkybių, sakė Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Elektroninės sveikatos sistemos ir informacinių išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas Lukas Galkus.

„Kai baigsime skiepyti pacientus, vyresnius nei 65-eri, sergančius lėtinėmis ligomis, mokytojus ir kitus, vykdančius svarbias visuomenei funkcijas. Po to seka didelė grupė, kurioje yra visi likę asmenys, nuo to laiko ir laikytume, kad prasidės masinė vakcinacija. Preliminariais vertinimais, tai galėtų būti šios vasaros birželį, bet reikia turėti omenyje, kad ši data yra labai lanksti, nes priklausys nuo to, kaip aktyviai skiepysis aukščiau esančios grupės ir labai priklausys nuo vakcinų gamintojų įsipareigojimų ir vakcinų pristatymo į šalį“, – laidai „Ryto garsai“ sakė jis.

RC Paslaugų valdymo direktorė D. Vilytė sako, kad suvaldyti procesą kaip masinė vakcinacija būtų iššūkis bet kuriai sistemai.

„E.sveikata šiai dienai yra pasiruošusi. Yra turbūt vienintelis klausimas – kol kas nežinome, kaip bus diferencijuoti skiepų kiekiai, ar bus pasirinktos amžiaus grupės, kažkoks kitas pasirinkimas ar tiesiog sistema bus visiškai atvira. Visi suprantame, kad bet kuriai sistemai didelis kreipinių skaičius vienu metu tikrai gali būti iššūkis, tačiau jį galima suvaldyti tolygiai skirstant besikreipiančius srautus, diferencijuojant pagal amžiaus grupes“, – kalbėjo ji.

Diana Vilytė / D. Umbrasas/LRT nuotr.

„Reikia planuoti, kartu su Sveikatos apsaugos ministerija tą ir darome“, – pridūrė D. Vilytė.

Pasak L. Galkaus, kol kas nežinoma, kaip teks skirstyti norinčius vakcinuotis, tai vėlgi priklausys nuo vakcinų, kurios Lietuvą pasieks artimiausiais mėnesiais, kiekio.

„Dabartinis planas yra toks, kad diferenciacijos greičiausiai reikės ir ji būtų galima pagal amžiaus grupes. Tuos, kurie jaunesni nei 65-eri, galima būtų skirstyti į amžiaus pogrupius. Spręstume pagal tai, kiek vakcinų į šalį bus pristatoma, pagal tai galėtume tuos rėžius ir įsivertinti – kas 10 metų, kas 15 metų ar kas 5 metus“, – sakė pašnekovas.

D. Vilytės teigimu, kuriant šias elektronines sistemas veikiausiai nebuvo padaryti geriausi sprendimai, turint omenyje dabar joms tenkančias apkrovas.

„Sistema ir joje esantys duomenys kasdien auga milžiniškais kiekiais. Kuriant sistemą turbūt nebuvo apie tai galvota ir pasirinkti architektūriniai sprendimai gal nebuvo visiškai tinkami šios dienos poreikiams. (...) Su iššūkiais susiduriame kasdien ir kasdien dedame pastangas, kad jie būtų maksimaliai suvaldyti – sistemos testavimai, naujų funkcionalumų diegimai, stebėsena“, – sakė ji.