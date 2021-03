Skvernelis – apie dabartinės Vyriausybės klaidas siekiant suvaldyti pandemiją, Seimą be Karbauskio ir ambicijas opozicijoje

Seimo nariams pradėjus skiepytis „AstraZenecos“ vakcina parlamentas grįžta prie tiesioginio darbo. Aktyviau reikštis ketina ir opozicija, šiandien žengusi pirmą žingsnį susivienijimo link, – „valstiečiai“ ir „darbiečiai“ pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, socialdemokratai galimybę prisidėti sakė svarstysiantys tik po vadovybės rinkimų. Pirmuoju opozicijos lyderiu šiame Seime turėtų tapti buvęs premjeras Saulius Skvernelis.

– Ar jau galima sveikinti, ar kol nėra oficialaus rašto, dar per anksti?

– Per anksti dar. Turėtų būti atlikti formalumai, sprendimai padaryti bus Seime, kai bus priimtas atitinkamas Seimo nutarimas.

– Ekspertai sako, kad balandžio viduryje tikėtinas scenarijus – 1 000 naujų atvejų per dieną. Pesimistiškiausiu scenarijumi tų atvejų bus tris kartus daugiau, tai yra atvejų panašiai tiek, kiek buvo gruodį. Ką jūs, kaip būsimas opozicijos lyderis, buvęs premjeras, rekomenduotumėte Vyriausybei – eiti į griežtą karantiną ar kliautis žmonių sąmoningumu ir tikėtis geriausio?

– Situacija labai skirtinga nuo to, kas buvo pernai tuo metu, kada buvo įvestas karantinas. Lapkričio pačioje pradžioje jis buvo griežtinamas kas dvi savaites. Bet tokių rezultatų, kokių tikėjomės, iš tikrųjų jis nedavė. Tas laikotarpis – lapkritis, gruodis, iš dalies ir sausis – buvo ypač sudėtingas, kada apskritai didžiulis paplitimas įvairiausių virusų ir daugybė žmonių sirgo ir gripu, apie kurį negirdėjome, ir kovidu. Dabar iš tikrųjų turime unikalią galimybę, ji, aišku, yra ribota, tai yra skiepyti. Aišku, situacija pasikeitusi, kadangi turime gana didelę visuomenės dalį, kuri jau persirgusi ir turi imunitetą, tai yra apie 200 000 žmonių. Ir dėl paskiepytų pirma ir antra doze jau artėjame prie pusantro šimto tūkstančių, tad gana didelė dalis šalies gyventojų jau bus įgiję imunitetą. To tos griežtos priemonės, kurios yra taikomos, mes matome, nelabai duoda rezultatą, nes jeigu palygintume testavimo apimtis, kokios buvo pernai mūsų Vyriausybės ir dabar, tai skiriasi keliais kartais, o procentinis skaičius yra augantis. Dėl to Vyriausybė turėjo mąstyti apie išėjimo strategiją ir iš tų klaidų arba galbūt tam tikrų diskusijų pasimokyti, ką iš tikrųjų reikia uždaryti, ar tikrai duos rezultatą. Jeigu vėl grįšime į tą patį gruodžio režimą, aš nemanau, kad turėsime rezultatą.

Ligoninė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Pone Skverneli, pirmą Seimo pavasario sesijos darbo dieną susikirtote su valdančiaisiais dėl karantino pratęsimo. Jūs siūlote, kad atsakomybę dėl sprendimo, tęsti karantiną ar ne, Vyriausybė dalytųsi su Seimu, tam pritartų ir valdantieji liberalai. Ar sieksite, kad šis klausimas grįžtų į darbotvarkę?

– Iš tikrųjų tai buvo įdomus susikirtimas. Tai buvo tuometinės opozicijos siūlymas. Tiesa, kitokia forma buvo įregistruotas, turbūt dar griežtesne, kadangi Vyriausybei pagal jų projektą įvedus karantiną po dešimties dienų jį turėtų patvirtinti Seimas. Mano ir kolegų siūlymas buvo, kad keturi mėnesiai pakankamai ilgas laikotarpis, per kurį gali suvaldyti situaciją ir priimti kitus sprendimus, reikalingus išeiti iš tos situacijos. Dabartiniai valdantieji parodė tam tikrą savo veidą, kada šį siūlymą tiesiog atmetė, sukritikavo. Daugiau negu keturi mėnesiai, kada valstybėje tęsiasi karantinas, ir tai susiję su žmogaus pagrindinių teisių ir laisvių ribojimu, nors ir labai svarbiais tikslais. Kai yra ūkinės veiklos, ekonominės veiklos ribojimas, turėtų įsitraukti Seimas. Manau, tai būtų ir tam tikra parama Vyriausybei, politinė atsakomybė, kuri nėra gulanti vien ant Vyriausybės pečių. Seimas svarbiausiuose sprendimuose turėtų dalyvauti. Juo labiau prisimenant, ką sakė dabartinė Seimo pirmininkė, tuo metu opozicinio Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnė ponia Čmilytė ir konservatorių seniūnas ponas Landsbergis. Jie aiškiai pasakė, kad Vyriausybė bando eliminuoti Seimą iš svarbiausių sprendimų. Yra politiškai tęsiamas karantinas tiek, kiek reikės. Ir Seimas yra nušalintas.

Tad buvo siūlymas, kad Seimas įgytų tam tikrą įrankį, svertą ir atsirastų politinės atsakomybės ir lyderystės faktorius. Bet tas įstatymas yra atmestas ir analogišką pagal Seimo statutą galima teikti ne anksčiau kaip po šešių mėnesių.

Saulius Skvernelis / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Apie opozicijos suvienijimą jūs kalbėjote dar metų pradžioje, tačiau tai užtruko ir „darbietis“ Seimo vicepirmininkas Andrius Mazuronis atvirai sakė, kad tam nepadeda Ramūnas Karbauskis. Ar jo nelikus Seime atmosfera pasikeitė?

– Na, matyt, reikėtų vertinti. Aišku, kadangi nėra vieno ar kito Seimo nario, jo buvimas yra visai kitoks ir veikimas kitoks būnant Seimo nariu, negu labai kad ir aktyviam būnant, bet būnant ne Seimo nariu. Tai du skirtingi dalykai. Aš nemanau, kad tai susiję su Ramūno buvimu ar nebuvimu. Tiesiog mes palaipsniui prie to atėjome. Tikrai buvo įvairiausių kitokių nuomonių, bet aš džiaugiuosi, kad kolegos suprato, jog vieninga opozicija gali geriau atstovauti rinkėjams, kurie balsavo už opozicines partijas. Šiandien mes turime ir formalų susitarimą tarp frakcijų, su Darbo partijos frakcija. Lygiai taip pat neformaliai mes nuo pavasario sesijos padirbėjome tarp sesijų, kad prie to susitarimo neformaliai prisijungtų ir Socialdemokratų frakcija. Šiandien mes turime jau trijų frakcijų neformalizuotą sutarimą. Mes tikrai derinamės, kalbamės apie pagrindinius sprendimus. Ten, kur nuomonės skiriasi, o jos tikrai skiriasi, sakykim, su tais pačiais socialdemokratais, kas susiję su vertybėmis, tam tikrais dalykais, mes tais klausimais ir nebandome susivienyti. Bet su jais mes tikrai galime ir matome bendrus sprendimus, kalbant apie socialinę politiką, ekonominę politiką. Kuo opozicija yra stipresnė, tuo geriau atstovaujami rinkėjai. Galiausiai opozicijos priedermė yra valdžios kontrolė, kad nepiktnaudžiautų savo galiomis. Ir valdantiesiems tai tiktai į naudą, kadangi verčia pasitempti. Aš pats prisimenu, kada opozicija yra vieninga, stipri, tavo sprendimai yra dar atsakingesni, dar labiau pamatuoti, atsiranda didelė kompromiso paieškos būtinybė. Manau, demokratijai stipri opozicija reikalinga. Šiandien mes turime formalų ir neformalų susitarimą, bet aš manau, kad per pavasario sesiją turime siekti, kad ta pozicija būtų dar labiau suvienyta, galbūt ir mišrios frakcijos pagrindu kas nors įsikurtų. Tikiuosi, kad po partijos vadovybės rinkimų bus galima sėsti kartu su naująja Socialdemokratų partijos vadovybe. Reikia galvoti, kaip formalizuoti, jeigu toks poreikis bus, ir visiems kartu prisijungti prie šito susitarimo.

Saulius Skvernelis ir Ramūnas Karbauskis / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Pone Skverneli, iš pradžių kalbėta, kad būsite šešėlinės Vyriausybės vadovas ir opozicijos lyderis, po to liko tiktai opozicijos lyderis. Dabar aiškėja, kad, nors opozicijos lyderis ir tos pareigos išties rimtos, bet laikinas, nes frakcijos rotuos paeiliui. Ar jus tokios politinės ambicijos tenkina – iš generolo į kareivius?

– Žinoma, tenkina, nes taip nusprendė Lietuvos žmonės, rinkėjai. Jie pasakė, kad nori naujos valdžios, kitokios valdžios, taip ir yra. Ir tu turi su tuo susitaikyti, tai yra normali demokratinė praktika, taip ir turi būti. O dėl rotavimo – manau, tai nėra pozicinės partijos, kur truputį kitokie principai ir koalicija kitaip veikia, tai yra opozicija. Nematau, kad tai svarbesnis darbas arba ne toks svarbus už tų frakcijų, kurios dirba pozicijoje. Natūralu, kad pagal proporciją mes ėjome į didelį kompromisą, nes formaliai tai būtų kitas santykis. Penkios sesijos, pirmininkavimo ir lyderiavimo pozicijos yra mūsų frakcijos, trys „darbiečių“, jeigu prisijungs papildomų frakcijų, proporcija dar sumažės. Visiškai nesvarbu, kokia personalija yra opozicijos lyderis, svarbu, kad opozicija būtų vieninga, turėtų bendrą suderintą darbotvarkę ir galėtų atstovauti žmonių interesams. Čia aš nekeliu jokių ambicijų. Šiandien yra taip, rotavimas nereiškia, kad net penkias [Seimo] sesijas bus tas pats asmuo. Gali būti taip, kad opozicijos lyderio pozicijoje bus ir kiti asmenys, kada ateis tas pirmininkavimo laikotarpis.

– Vienas didesnių iššūkių šiai valdančiajai daugumai yra jos mažumas ir opozicija iš tiesų gali padėti pakeisti Seimo sprendimus vienu ar kitu klausimu. Kokiais klausimais valdantieji gali tikėtis opozicijos paramos?

– Aš manau, kad gali tikėtis tais klausimais, kur atitinka pagrindinius mūsų valstybės ir jos žmonių interesus. Tikrai daug tokių klausimų yra, bet pirmiausia turėtų būti iš valdančiųjų toks poreikis. Mes tikrai negalime eiti ir siūlytis, kad, žiūrėkite, gal mes jums reikalingi. Pačioje pradžioje ir šitos sesijos, ir rudens sesijos, po rinkimų, iš tikrųjų matėme nuolatinį bandymą pažeisti opozicijos teises, jas apriboti. Tai, beje, labai naudinga naudoti, kada nevieninga opozicija. Aš manau, kad tais klausimais tikrai mes norime ir aš asmeniškai noriu, kad būtų konstruktyvus oponavimas.

Mes tikrai kalbamės, kalbamės ir formaliai, ir neformaliai su valdančiųjų atstovais dėl valstybei svarbiausių, būtinų klausimų, susijusių su mūsų ilgalaike strategija, ar tai būtų energetiniai klausimai, ar mūsų šalies gynyba, galiausiai socialinė politika, ekonomika. Tais klausimais, kuriais mes galime ieškoti bendro sutarimo, jeigu tokios paramos reikės ir bus atsižvelgta į mūsų nuomonę, ta parama tikrai gali būti.

Mes ir taip teikiame savo įstatymų projektus, bet norėtųsi ir iš opozicijos, kad nebūtų atmetama vien dėl to, kad pasiūlyta opozicijos. Jeigu tai racionalu ir galima ieškoti kompromisų, suderinama su didžiosios Seimo dalies ir opozicijos nuomone, tai reikėtų irgi prisiminti ir paremti, nes tai kompromisai. Jeigu valdantiesiems reikia tam tikros paramos, automatiškai turėtų būti atsižvelgta ir į pozicijos, ir jų atstovaujamų rinkėjų lūkesčius. Mes manome, kad turime konstruktyviai bendradarbiauti. Baikite nereikalingus, tuščius karus vien dėl ambicijų, kad kažką pasiūlė opozicija. Bet, aišku, diskusijos, ginčai parlamente bus. Ir nemanau, kad jie bus labai paprasti, nes tai viena parlamento darbo formų. Diskusijose ir ginčuose dažniausiai gimsta tiesa.

Seimas / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Viena iš išėjimo iš pandemijos strategijų yra vakcinavimas. Šiandien, pirmąją dieną, ne ypač aktyviai pasižymėjo Seimo nariai. Jūs pats jau esate skiepytas, ką jiems pasakytumėte?

– Aš manau, kad tie skaičiai bus didesni. Šiandien pirma diena, Seimo nariai turi tris dienas, tai yra galėjo registruotis ir šiandien, ir trečiadienį, ir ketvirtadienį. Manau, didžioji dalis parodys pavyzdį. Tai yra svarbu visai mūsų visuomenei, nes tai iš esmės vienintelis arba pagrindinis grįžimo į normalų gyvenimą argumentas ir šansas. Tą reikia daryti. Aišku, nepamirškime, dalis Seimo narių jau persirgę ir negali būti skiepijami, kadangi turi pakankamai didelį kiekį antikūnų. Dalis Seimo narių yra paskiepyti anksčiau. Manau, jeigu sudėsime vakcinuotus Seimo narius, turinčius imunitetą, persirgusius, tikiuosi, bus tikrai neblogas rezultatas, nes tai yra pavyzdys abejojantiems žmonėms. Tas abejones gali išsklaidyti ir tavo atstovai, kurie tave atstovauja Seime. Tikrai reikia tai daryti ir kol kas mums niekas nieko nepasiūlė geriau, kaip išeiti iš sudėtingos situacijos. Aišku, vakcinavimas yra viena esminių sąlygų ir esminių galimybių grįžti į kiek įmanoma normalesnį gyvenimą.