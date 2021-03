Politologė vakcinacijos pavyzdžio tikisi ir iš Seimo narių: turėtų prisidėti prie Vyriausybės darbo, siekiant suvaldyti pandemiją

Siekdami reabilituoti „AstraZenecos“ vardą visuomenėje pirmadienį šia vakcina skiepysis šalies vadovai – prezidentas Gitanas Nausėda, premjerė Ingrida Šimonytė, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys ir Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė savo žvilgsnį gręžia ir į šalies parlamentą: „Seimo nariai turi suvokti, kad į juos žiūrės visi ir nuo jų veiksmų taip pat nemažai kas priklausys“.

Ketvirtadienį Europos vaistų agentūrai patvirtinus, kad vakcina nuo COVID-19 „AstraZeneca“ yra saugi ir efektyvi, jau penktadienį buvo atnaujintas skiepijimas ja. Dėl kilusios nepasitikėjimo bangos, šalies vadovai nusprendė parodyti pavyzdį ir jas pasiskiepyti.

Politologė R. Urbonaitė teigia, kad šiuo metu šalia Vyriausybės, siekiančios skatinti skiepijimą, turėtų stotis ir Seimo nariai.

„Aš manau, kad yra labai geras momentas šiandien politikams pasiųsti žinią, parodyti savo pačių pavyzdžiu pasitikėjimą, padėti atkurti pasitikėjimą „AstraZeneca“ vakcina. Ir aš manau, kad Seimo nariai, ne tik premjerė, ne tik prezidentas, ne tik Arūnas Dulkys, turėtų taip pat rodyti pavyzdį ir prisidėti galų gale prie Vyriausybės darbo, siekiant suvaldyti pandemiją“, – LRT TELEVIZIJAI sakė ji.

Rima Urbonaitė / E. Genio/LRT nuotr.

R. Urbonaitė mano, kad pasiskiepyti Seimo nariams būtų naudinga ir darbo atžvilgiu – tai įrodo kylančios problemos per nuotolinius Seimo posėdžius.

„Vien dėl to, nes galime matyti, kas vyko Seimo posėdžio metu – strigusios sistemos, iš karto posėdis nevyksta normalia tvarka, dalis Seimo narių negali balsuoti, daug klausimų dėl įstatymų priėmimo legitimumo arba galimo nelegitimumo.

Tikrai esu už ir manau, kad tai nebus tiek, vadinkime, kažkokia privilegija, aš manau, kad čia Seimo nariai vykdys savo pareigą labiau. O kiek, kaip aš sakau, bus tylių kepenių Seime, mes tikrai pamatysime. Ir galų gale, kokia dalis yra Seimo narių, kurie atsisakys apsaugoti save ir kitus ir palaikys tą antivakcinavimo teoriją, mes, matyt, ir sužinosime visai netrukus ir bus tikrai įdomu pamatyti, kaip atrodo mūsų Seimas šia prasme“, – nurodo politologė.

Kauno ledo rūmų vakcinavimo centras / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ingrida Šimonytė LRT RADIJUI pripažino, kad pirmosios 100 Vyriausybės darbo dienų buvo sunkiausios jos gyvenime. Vertindama Vyriausybės darbą, R. Urbonaitė pritaria, kad švęsti nėra ko, tačiau pabrėžia, kad tai lėmė situacija, kuri buvo kai į valdžią atėjo ši Vyriausybė.

„Tokioje situacijoje nei vykdyti reformas, nei jas pradėti, nei apskritai daryti kitus sprendimus faktiškai galimybių nebuvo. Pats pagrindinis prioritetas buvo kiek įmanoma minimalizuoti pandemijos ir koronaviruso plitimą Lietuvoje, siekiant išvengti mirčių.

Mes klaidingai kartais suvokiame, dėl karantino griežtumo natūraliai yra problemos kitose srityse. Kas būtų buvę, jei karantino griežtumo nebūtų buvę ir ar tos problemos nebūtų dar gilesnės?“ – svarsto ji.

Ingrida Šimonytė / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Iššūkių dar likę nemažai, dėl to nei šampano atidaryti verta, nei reikėtų. Ir jeigu Ingrida Šimonytė sakė, kad tai buvo sunkiausios jos 100 dienų, tai aš manau, kad kitos 100 dienų irgi nebus labai lengvesnės dėl to, kad mes vienas dalykas ką matome, tai riziką, kad pandemija vėl gali labiau plisti <...>, bet nepaisant to Vyriausybei tenka bandyti išlaikyti stabilumą, o iš kitos pusės bandyti šalinti tas pasekmes kituose sektoriuose“, – aiškina R. Urbonaitė.

Per šias 100 dienų, anot R. Urbonaitės, svarbiausi Vyriausybės darbai buvo koronaviruso plitimo sustabdymas ir Vyriausybės plano parengimas ir įgyvendinimas.