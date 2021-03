Kandidatė į Lygių galimybių kontrolierius: partnerystė pagerintų tos pačios lyties asmenų šeimos santykių reguliavimą

Kandidatė į Lygių galimybių kontrolierius Birutė Sabatauskaitė tikina Stambulo konvenciją vertinanti kaip pažangų dokumentą, kurio ratifikavimas padėtų efektyviau kovoti su smurtu artimoje aplinkoje. B. Sabatauskaitė taip pat teigia, kad partnerystės įteisinimas pagerintų tiek skirtingų lyčių asmenų, tiek ir tos pačios lyties asmenų teisių įgyvendinimą.

B. Sabatauskaitės kandidatūra į Lyčių galimybių kontrolieriaus pareigas Seime pristatyta ketvirtadienį.

Mišrios Seimo narių grupės atstovas Remigijus Žemaitaitis klausė kandidatės, kaip ji vertina Stambulo konvenciją ir siekį Lietuvoje įteisinti partnerystę. B. Sabatauskaitė atkreipė dėmesį, kad Stambulo konvenciją ratifikavo didžioji dalis Europos Sąjungos valstybių. Ji pati tvirtino šį dokumentą vertinanti teigiamai.

„Aš vertinu šį dokumentą kaip progresyvų dokumentą, kuris padėtų prisijungti prie tarptautinės, kuri skiria prioritetą smurto artimoje aplinkoje įveikmui ir smurto prieš moteris įveikimui. Mano nuomone, ne visi šiuo metu Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai atitinka konvenciją“, – kalbėjo B. Sabatauskaitė.

Kandidatė į Lygių galimybių kontrolierius taip pat neslėpė pritarianti partnerystės tiek skirtingų, tiek tos pačios lyties asmenų įteisinimui.

Birutė Sabatauskaitė / BNS nuotr.

„Aš pritariu partnerystės reglamentavimui ir manau, kad tiek skirtingų lyčių, tiek tos pačios lyties asmenų partnerystės reglamentavimas pagerintų tiek skirtingų lyčių asmenų, tiek tos pačios lyties asmenų šeimos santykių reguliavimą ir užtikrintų geresnį šių asmenų teisių įgyvendinimą“, – pažymėjo B. Sabatauskaitė.

Atkreipė dėmesį į neįgaliuosius,a daugiavaikes šeimas

Seimui B. Sabatauskaitės kandidatūrą į Lygių galimybių kontrolierius pristačiusi parlamento pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen pabrėžė, kad B. Sabatauskaitė nuo 2010 m. dirba Lietuvos žmogaus teisių centre įvariose pareigose. Pasak Seimo pirmininkės, kandidatė organizuoja tyrimus, mokymus žmogaus teisių, diskriminacijos tematika. Anot V. Čmilytės-Nielsen, B. Sabatauskaitė padėjo kurti Lietuvoje vaikų dienos centrus, rūpinasi neįgaliųjų intergracija, neįgaliųjų teisių apsauga.

Pati B. Sabatauskaitė, prisistatydama Seime, teigė turinti 15 metų teisinio darbo patirties, pažymėjo dirbusi Valstybės kontrolėje. Ji pažymėjo, kad, jei taptų Lygių galimybių kontroliere, siektų, jog žmonės žinotų, kur kreiptis, jei pajaustų, kad jų teisės yra pažeistos. Anot jos, pandemijos metu kilo įvairių įtampų, ypač žmonėms darbe, bet jie nepasinaudojo galimybe ginti savo teises.

Seimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Kai kurie asmenys dėlo to, kad patiria diskriminaciją dėl savo tautybės, dėl to, kad yra LGBT asmenys, dėl to, kuo tiki, nesijaučia galintys pateikti skundą dėl patiriamos diskriminacijos, nes nemano, kad gali tuo ką noros pakeisti, ir taip pat dėl to, kad dažnai būna praradę viltį“, – dėstė B. Sabatauskaitė.

Dėl to, kaip pažymėjo kandidatė, būtina imtis tyrimų dėl struktūrinės diskriminacijos.

B. Sabatauskaitė kartu pažymėjo, kad, jei būtų paskirta Lygių galimybių kontroliere, atliktų aktyvesnę stebėseną, teiktų pasiūlymus, kaip užtikrinti lygias teises.

„Pavyzdžiui, aktyviai siekčiau, kad Lygių galimybių įstatymas būtų pataisytas taip, kad atsirastų aiški nuostata, kad darbo sąlygų nepritaikymas žmonėms su negalia yra diskriminacija“, – teigė B. Sabatauskaitė.

Birutė Sabatauskaitė / BNS nuotr.

Anot jos, dažnai su diskriminacija dėl šeimyninės padėties darbo rinkoje susiduria daugiavaikės šeimos, tad, anot B. Sabatauskaitės, šiam aspektui būtina skirti daugiau dėmesio.

B. Sabatauskaitė akcentavo, kad būtina daugiau dėmesio skirti susikertančios diskriminacijos atvejams, tai yra kai asmenys yra diskriminuojami, pavyzdžiui, dėl amžiaus ir tikėjimo arba dėl sekualinės orientacijos ir lyties. Pasak kandidatės į Lygių galimybių kontrolierius, būtina siekti permainų, kad tokių atvejų būtų kuo mažiau.