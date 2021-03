Dulkys: reputaciją labai sunku sugrąžinti, bet asmeniškai pasitikiu „AstraZenecos“ vakcina

Lietuva laikinai stabdo skiepijimą „AstraZenecos“ vakcina nuo koronaviruso. Apie tai LRT TELEVZIJOS laidoje „Dienos tema“ – sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

– Lietuva prieš porą valandų nusprendė laikinai stabdyti skiepijimą „AstraZenecos“ vakcina. Kokie įrodymai nulėmė tokį jūsų sprendimą?

– Iš Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) gavome tokią rekomendaciją, matyt, pagrįstą jų bendradarbiavimu su kitomis tarnybomis Europos Sąjungos (ES) valstybėse, kad atsargumo sumetimais rekomenduojama stabdyti vakcinavimą šia vakcina, iki Europos vaistų agentūra (EVA) pateiks savo galutines išvadas dėl „AstraZenecos“ vakcinos saugumo.

– Kol vyko VVKT posėdis, įvyko ir EVA spaudos konferencija, ir šią popietę vadovė pareiškė, kad nėra jokių požymių, kad „AstraZenecos“ vakcina lemia kraujo krešulių susidarymą, ir skiepijimo šia vakcina nėra reikalo nutraukti.

– Taip, esate teisus. Ir ne tik EVA, bet ir Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) teigia, kad nėra pagrįstų įrodymų, jog vakcina galėtų didinti kraujo krešulių riziką. Ir taip, šiandien EVA vadovė per spaudos konferenciją teigė esanti tikra, kad vakcinos nauda nusvers riziką. Mums VVKT rekomendavo laikytis saugiausio sprendimo, kad būtų išsklaidytos visos abejonės. Nes kaip sniego gniūžtė per pastarąsias dvi paras jau beveik 17 valstybių ne tik laikinai pristabdė tam tikras siuntas, bet ir tokios valstybes kaip Ispanija, Italija, Prancūzija, Vokietija, Švedija, Latvija apskritai laikinai sustabdė vakcinavimą. Tikimės, kad ketvirtadienį posėdis išsklaidys abejones.

Arūnas Dulkys / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Kalbate apie abejones, bet kaip įsivaizduojate, kas daugiau pasėjo abejonių: dabartinis jūsų sprendimas ar tiesiog rekomendacija?

– Nelabai supratau jūsų klausimo.

– Ministre, perklausiu. Kaip galvojate, kiek abejonių šia vakcina pasės jūsų sprendimas laikinai stabdyti „AstraZenecos“ naudojimą?

– Man atrodo, nuvilnijusi banga, kai tokios šalys kaip Vokietija, Prancūzija, Italija, Švedija ir dar keliolika viena po kitos stabdo skiepijimą šia vakcina prevenciniais tikslais, teigdami, kad laukia EVA galutinio sprendimo... Matyt, jau didesnio poveikio, koks gali būti padarytas, ir nebegalėjo padaryti. Sniego gniūžtė nesustabdomai nuriedėjo. Manau, šios vakcinos gamintojai ir EVA tikrai artimiausiomis paromis turės pasistengti ir duoti įtikinamus argumentus.

– Ką pasakytumėte tiems žmonėms, kurie jau gavo pirmą „AstraZenecos“ dozę?

– Matyt, vadovaujamės principu, kad gero sprendimo jau jokio nėra. Kai visoje Europoje siaučia tokių sprendimų banga, ir Europoje – Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje, Lenkijoje – tiesiog blogėja pandemijos rodikliai, bet koks vakcinavimo procesų stabdymas tikrai labai jautrus, nedėkingas ir skaudus. Svarstyklių kitoje pusėje yra pats faktas, kad visuomenė matytų, kad visi dalyviai, veikiantys šitoje grandinėje, tikrai dirba žmonių sveikatos labui, reaguoja į mažiausią netikėtumą ir stengiasi užtikrinti, kad visas procesas būtų saugus ir kokybiškas.

– Premjerė dar šįryt LRT RADIJUI pasakė, kad kiekvieną dieną netenkame kelių ar keliolikos žmonių, mirštančių nuo viruso, ir todėl stabdyti vakcinavimą šiuo metu būtų didesnė žala negu nauda. Kas pasikeitė iki vakaro?

– Kaip ir minėjau, tiesiog situacija dinamiška. Darbo pabaigoje gavome VVKT rekomendaciją.

Kauno ledo rūmų vakcinavimo centras / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Dar norėčiau ties tuo sustoti. VVKT rekomenduoja, bet EVA nerekomenduoja stabdyti.

– Taip, tokia žinutė. Bet laikomės saugiausio sprendimo.

– Gerai, ministre, kodėl pasitikite VVKT, o ne EVA?

– Pasitikime visomis tarnybomis. Bet būtent EVA pasakė, kad jie tik ketvirtadienį pateiks savo galutinius vertinimus. Matyt, kai vakcinuojama šimtai tūkstančių žmonių, normalu, kad pasireiškia pačių įvairiausių požymių, bet taip pat manau, kad tai didžiulė kaina to, kas vyksta dabar Europoje, didžiulė reputacinė kaina. Reputaciją labai sunku sugrąžinti, bet asmeniškai pasitikiu „AstraZenecos“ vakcina. Manau, kompetentingos institucijos abejones išsklaidys, ir kai ateis laikas ir bus galimybė, stovėsiu ir skiepysiuosi išskirtinai „AstraZenecos“ vakcina.

– Pakalbėkime dar apie skaičius konkrečiai. „AstraZenecos“ vakcina šiuo metu paskiepyta apie 17 mln. žmonių pasaulyje, jeigu šie skaičiai teisingi, ir apie susidariusius kraujo krešulius pranešta 37 kartus. Tai tiksli informacija, ar turite kitą?

– Negalėčiau patvirtinti būtent šitų skaičių. Bet pastarosiomis dienomis suaktyvėjo tokie pranešimai kiekvienoje valstybėje, ir kitų šalių sprendimai yra grindžiami tuo, kad palaukite, tai tada gal iš tikrųjų sulaukime to galutinio EVA tyrimo pabaigos. Natūralu, kai tokia žinia sklinda, tai kviečiami žmonės pasisakyti, tai, matyt, ir daugėja pranešimų.

„AstraZeneca“ / AP nuotr.

– Tai pranešimų ar kraujo krešulių susidarymo atvejų? Nes, ko gero, labai svarbu, ar tai pranešimas, ar konkretus užfiksuotas atvejis.

– Manau, kompetentingos tarnybos, pačios turėtų komentuoti šituos dalykus, nes gavome šviežiai šitą rekomendaciją ir taip pat labai lauksime VVKT detalių paaiškinimų.

– Ar žinome informaciją, ministre, kiek paprastai Lietuvoje pranešama apie kraujo krešulių susidarymą nevakcinuojant? Pavyzdžiui, kiek buvo pranešta pernai?

– Na, pernai tikrai nežinau, nes vakcinavimą pradėjome gruodžio 27 d., bet kiek šiandien žinau, tai spaudos konferencijoje VVKT, man regis, minėjo 3 pranešimus apie galimas sunkias nepageidautinas reakcijas.

– Ar tai pacientų skundai buvo, ar nustatyta medikų diagnozė?

– Norėčiau, kad pati tarnyba pakomentuotų, tikrai neturiu gilesnės informacijos.

„AstraZeneca“ vakcina / AP nuotr.

– Nes jeigu iš viso pranešta apie 37 tokius atvejus pasaulyje ir 3 iš jų Lietuvoje, tai Lietuvai didžiulė statistika.

– Na, žinokit, nespekuliuočiau šitais skaičiais, nes lygiai taip pat yra didžiulė statistika, kiek milijonų žmonių jau yra paskiepytų šia vakcina. Vienareikšmiškai manau, kad tikrai situacija nėra dėkinga šios vakcinos reputacijai, bet tikiu, kad artimiausiomis dienomis gausime patikslintas išvadas, ir visa šita istorija baigsis visose 17 šalių, kurios šiuo metu pristabdžiusios. Tiesiog bus trumpalaikė istorija, gal kelių dienų, gal savaitės.

– Ministre, kaip įsivaizduojate apskritai „AstraZenecos“ vakcinos ateitį Lietuvoje? Jeigu dabar jau žmonės ja nenori skiepytis, nežinau, jūs turite tikslius duomenis, ar ne, kiek atsisako, kas bus dabar toliau su šia vakcina Lietuvoje. Ar norės gyventojai ja skiepytis?

– Kiek atsisako, pasakyti negalėčiau, galėčiau tik įvardyti, kad šiuo metu yra dar likutis virš 40 tūkst. šių vakcinų, kovą dar 74 tūkst. vakcinų atvyks. O sunaudoję esame apie 73 tūkst. skiepų. Antro skiepo laikas sueis gegužę. Tikiu, kad tikrai tiek nereikės laukti visų atsakymų. Tikiuosi, per artimiausias dienas ar savaites šitie klausimai išsispręs. O ateitį kaip įsivaizduoju? Kaip ir sakiau, būsiu pirmas, kuris skiepysis, nes man tikrai labai apmaudu ir gaila, kad tokia istorija ritasi per ES. Tikiuosi, kad ir pats gamintojas daugiau dės pastangų ginti savo vakcinos reputaciją. Mums tikrai vakcinavimo procesas nuo to nelengvėja.

Kauno ledo rūmų vakcinavimo centras / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Dar pabaigai, ministre, apibendrinant, ar jums neatrodo, kad dabar sprendimai stabdyti skiepijimą priimami ne mokslo žiniomis, mokslininkų tyrimais remiantis, o visuomenės nuomone?

– Būtent šituos sprendimus priimame kompetentingų institucijų teikiamomis rekomendacijomis. O jie jau savo tyrimus, matyt, galėtų pakomentuoti detaliau.