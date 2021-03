100 naujosios Vyriausybės darbo dienų: žingsniai per ledą, kuris gali įlūžti, ir nematomi ministrai

„Vis tiek kaip nors bus – dar niekad nebuvo, kad niekaip nebūtų“, – Seimui sprendžiant, ar pritarti Vyriausybės programai, sakė premjerė Ingrida Šimonytė. Nuo to karto jau praėjo 100 dienų ir sakyti, kad „niekaip nebuvo“, būtų sunku. Tiesa, politiniai oponentai mano, kad paslysta buvo ne kartą.

Ingridos Šimonytės vadovaujamas ministrų kabinetas darbą pradėjo praėjusių metų gruodžio 11-ąją. Tądien Seimas patvirtino 18-osios Vyriausybės programą, prisiekė visi deleguoti ministrai ir jau netrukus kabinetas susirinko į pirmąjį posėdį, aptarė COVID-19 situaciją su sveikatos ekspertais. Taip prasidėjo iki šiol besitęsianti I. Šimonytės Vyriausybės kova su koronavirusu.

Būtent siaučianti pandemija ir tapo didžiausiu naujosios Vyriausybės iššūkiu. Nors šalyje tuo metu jau galiojo anksčiau paskelbtas karantinas, jo sąlygos nebuvo itin griežtos. Praėjus vos dviem dienoms po priesaikos, sekmadienį, ministrų kabinetas susirinko į posėdį, jame nutarė griežtinti karantino sąlygas – neleista veikti prekybos ir paslaugų vietoms, susitikti galima tik su savo namų ūkio nariais, apribotas judėjimas tarp savivaldybių.

„Buvo iš anksto aišku, kad lengvų sprendimų nebus, bet Vyriausybės atsakomybė – suvaldyti pandemiją bent iki toleruotino lygio ir pasiruošti vakcinuoti, kad būtų galima kuo greičiau išeiti iš karantino. Populiarumas šiuo metu Vyriausybei nėra esminis dalykas“, – portalui LRT.lt komentavo Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) politologas Tomas Janeliūnas.

Iššūkis – pandemija

Konservatorių sąrašą Seimo rinkimuose vedusios I. Šimonytės vadovaujama Vyriausybė prie valstybės vairo stojo itin sudėtingu metu. Lietuva, kaip ir likęs pasaulis, buvo kovos su pandemija įkarštyje, o nustatomų naujų užsikrėtimo atvejų skaičius kasdien siekė rekordus.

Pavyzdžiui, gruodžio 11-ąją, kuomet prisiekė naujasis ministrų kabinetas, buvo pranešta apie 3525 naujus koronavirusinės infekcijos atvejus.

COVID-19 testavimas / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Dabar konkrečiausia priemonė yra tie ribojimai, kurie leistų sumažinti naujų atvejų skaičių, ir, žinoma, ta parama, kuri yra reikalinga gydymo įstaigoms, kad jos atlaikytų tą krūvį. <...> Man atrodo, kad sprendimai, kurie yra reikalingi situacijai stabilizuoti, bus ta prielaida, kuri leis mums išeiti į kažkokią geresnę situaciją“, – tądien, kai prisiekė Vyriausybė, kalbėjo premjerė.

Gruodžio 16-ąją – praėjus penkioms dienoms nuo Vyriausybės darbo pradžios – Lietuvoje įsigaliojo sugriežtintos karantino priemonės. Ugdymas ir darbas persikėlė į elektroninę erdvę, buvo uždarytos prekybos, paslaugų vietos, leista bendrauti vienam namų ūkiui. Tačiau vienas daugiausia kritikos sulaukusių I. Šimonytės Vyriausybės sprendimų buvo riboti judėjimą tarp savivaldybių.

Laikinai, per Velykas, tokį ribojimą buvo įvedusi ir prieš tai dirbusi Sauliaus Skvernelio Vyriausybė. Tačiau naujasis ministrų kabinetas ėmėsi drastiškesnio žingsnio – uždraudusi judėti nuo gruodžio 16-osios, pirmuosius sprendimus dėl judėjimo atlaisvinimo Vyriausybė priėmė tik paskutinėmis vasario dienomis.

Naujų nustatomų atvejų rodikliai buvo palankūs – tądien, kai buvo iš dalies atlaisvintas judėjimas, Lietuvoje buvo pranešta apie 557 atvejus. Be to, Vyriausybei leidus, kovo 15 dieną pradėjo veikti dalis per karantiną uždarytų parduotuvių, grožio salonai ir pan.

Tiesa, per pirmąsias 100 dienų po Vyriausybės langais vyko ir ne viena protesto akcija. Ne tik Vilniuje, prie Vyriausybės rūmų, bet ir kituose Lietuvos miestuose buvo surengtos „smulkiojo verslo laidotuvės“. Akciją, kurios metu reikalavo leisti dirbti, surengė ir sporto treneriai, o kovo viduryje viešbučių ir restoranų atstovai surengė „paskutinę verslo vakarienę“.

Žingsniai – lyg per skylantį ledą

Apie 100 Vyriausybės dienų paklausta premjerė I. Šimonytė sakė, kad šį laikotarpį ji vertina kaip „100 nelengvo darbo dienų“. Ministrė pirmininkė pripažino, kad nepavyko pasiekti to, ko norėjosi.

„Labiausiai norėjosi, kad per šitą 100 dienų epideminė padėtis pagerėtų tiek, kad mes galėtume tik kažkokiomis lokaliomis ir taškinėmis priemonėmis situaciją valdyti.

Dabar aiškiai matome, kad viruso atmaina, ar variantas, kuris buvo Europoje pastebėtas prieš Naujuosius metus, Lietuvą yra pasiekęs ir smarkiai komplikuoja situacijos gerėjimą. Todėl bet koks žingsniukas primena žingsnį per ledą, kuris gali ne tik kad sutraškėti, bet ir įlūžti“, – kalbėjo I. Šimonytė.

Ingrida Šimonytė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Buvę premjerai ir užjaučia, ir giria

Saulius Skvernelis, iš kurio Vyriausybės vairą perėmė I. Šimonytė, portalui LRT.lt komentavo pasigendantis Vyriausybės sprendimų, kurie nebūtų susiję su pandemijos suvaldymu. Anot ekspremjero, nors situacija šiuo metu sudėtinga, kai kurie sprendimai negali laukti „geresnių laikų“.

„Keistokas įspūdis. Iš tikro, be bandymo suvaldyti pandemiją, kai vienas sprendimas prieštarauja kitam, kitokių darbų nesimato. Sunku ir įvertinti tas 100 dienų, nes mes ir kai kurių ministrų nematome, jų kaip ir nėra“, – kalbėjo buvęs ministras pirmininkas.

Saulius Skvernelis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Anot S. Skvernelio, naujosios Vyriausybės darbų stoką rodo ir Seimo pavasario sesijai pateikti įstatymų projektai, dauguma jų, 17-ojo ministrų kabineto premjero teigimu, yra parengti buvusios Vyriausybės. Jis teigė matantis klaidų ir priimant sprendimus dėl paramos verslui.

„Manau, kad šitos 100 dienų praėjo gana tykiai, bet tikiuosi, kad įsivažiuos Vyriausybė. <...> Labai suprantu ir užjaučiu. Bet jei pažiūrėsime į Vyriausybės darbą pandemijos pradžioje, įkarštyje, kasdieniai klausimai niekur nebuvo dingę. Jie buvo nagrinėjami, buvo sprendžiamos kitos problemos“, – portalui LRT.lt sakė S. Skvernelis.

Seimas sprendžia dėl Vyriausybės programos / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ne vieną kartą skirtingoms Vyriausybėms vadovavęs Andrius Kubilius portalui LRT.lt sakė I. Šimonytės veiklą vertinantis pozityviai: „Visų pirma, pateko į labai sudėtingą padėtį dėl pandemijos, kuri, be abejo, yra globali, bet ir buvusi Vyriausybė nesitvarkė su antrąja banga. Šios Vyriausybės pirmos 100 dienų yra pandemijos reikalų sprendimas ir pagal skaičius matome, kad tvarkomasi labai neblogai.“

Paklaustas, ar nemano, kad trūksta dėmesio kai kuriems kitiems klausimams, A. Kubilius teigė, jei taip ir yra, tai yra suprantama, turint omenyje situaciją, kurioje atsidūrė valstybė.

Andrius Kubilius / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Tai visiškai natūralu. Pandemijos problemos yra milžiniškos, matome iš šalia esančių šalių, kaip nesusitvarkant iš karto kyla milžiniškų problemų. Tai, kad Vyriausybei pavyko per 100 dienų nuo beveik 4 tūkst. kasdien užsikrečiančių žmonių numušti skaičių iki kelių šimtų, yra labai svarbu. Tai, kad ir pagal vakcinaciją Lietuva eina tarp pirmaujančių Europos šalių, yra rezultatas, kurį reikia vertinti“, – komentavo A. Kubilius.

Chaosas kyla dėl komunikacijos spragų

Klaipėdos universiteto (KU) politologė Gabrielė Burbulytė, paklausta, kaip vertina pirmąsias 100 Vyriausybės dienų, sakė, kad jas galima apibūdinti vienu žodžiu – chaotiška. Politologė taip pat teigė, kad matyti, jog reitingų ir populiarumo šiuo metu nėra Vyriausybės prioritetų sąraše.

„Per rinkimus dabartinė valdančioji dauguma, kuri ir suformavo Vyriausybę, skelbė ganėtinai aiškius ir labai vadybiškai gražiai iškomunikuotus dalykus, kokius žingsnius darys, ką darys kitaip. Pačioje pradžioje, kai Vyriausybė buvo patvirtinta, lyg ir prasidėjo neblogai, bet paskui pasidarė chaosas.

Aš suprantu, kad tai yra natūralu ir nulemta objektyvaus dalyko – reikia suvaldyti pandemiją, krizę. Bet matome, kad problemų yra“, – komentavo G. Burbulytė.

Anot jos, buvo girdėta labai daug pažadų dėl pandemijos suvaldymo, tačiau kol kas nematyti, kad daug jų būtų įgyvendinta. G. Burbulytė kalbėjo, kad kol kas sunku pasakyti ir vertinti, ar Vyriausybė savo pažadus vykdo ir ar darbai vyksta pagal jos pačios numatytą planą.

Seimas sprendžia dėl Vyriausybės programos / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Jeigu stebi Vyriausybės posėdžius, matai, kad daug ir įvairių klausimų yra svarstoma. Negalima sakyti, kad viskas vien tik apie pandemiją ir viruso suvaldymą sukasi. Bet natūralu, kad tai dominuoja, kad tai yra pagrindinė tema šiandien, norime išspręsti ir kitas problemas, bet jų neišspręsime nekalbėdami apie COVID-19“, – teigė politologė.

Be to, G. Burbulytė svarstė, kad gal Vyriausybės viduje chaoso ir nėra, tačiau žvelgiant iš išorės atrodo, kad jis tvyro, o dėl to kaltos komunikacijos spragos. Anot politologės, jei sklandžiau vyktų Vyriausybės komunikacija, tai ir chaoso atrodytų mažiau.

Politologas: kitos problemos palenda po pandemine situacija

Portalo LRT.lt kalbintas VU TSPMI politologas T. Janeliūnas komentavo, kad pirmųjų Vyriausybės 100 dienų rezultatą galima vertinti pažvelgus į sergamumo COVID-19 kritimą. Anot politologo, gruodžio pradžioje, kai Vyriausybė buvo pradėta formuoti, ir dabar turimi rodikliai gerokai skiriasi.

„Akivaizdu, kad per tuos kelis mėnesius pandemijos plitimą pavyko sustabdyti bent iki tokio lygio, kad tai nebekeltų didžiulės grėsmės ir būtų grįžtama prie tokios situacijos, kuri yra labiau suvaldoma, įprasta. Tik aišku, to rezultato kaina yra tebegaliojantys suvaržymai, nors šiek tiek ir atlaisvinti pastarosiomis savaitėmis“, – kalbėjo T. Janeliūnas.

Visgi, politologo teigimu, taikomi karantino suvaržymai kelia vis didesnį visuomenės nuovargį, o tai gali tapti nusivylimo Vyriausybės veikla priežastimi. T. Janeliūnas sakė, jog matyti, kad ministrų kabinetas aukoja reitingus dėl kovos su pandemija.

„Pati Vyriausybė darbą pradėjo su pagrindine misija – pakeisti tuo metu egzistavusį nueinančios Vyriausybės chaosą, atsipalaidavimą ir negebėjimą prisiimti atsakomybės už nepatogius sprendimus. Buvo iš anksto aišku, kad lengvų sprendimų nebus, bet Vyriausybė ėmėsi atsakomybės suvaldyti pandemiją bent iki toleruotino lygio. Taip pat misija buvo kuo greičiau pasiruošti skiepijimo procesui, kad jis vyktų efektyviai ir būtų galima apskritai kuo greičiau užbaigti karantiną“, – aiškino ekspertas.

Anot T. Janeliūno, Vyriausybės populiarumas šiuo metu nėra esminis dalykas, nes artimiausiu metu nevyks jokie rinkimai, kurie galėtų daryti įtaką tam, kaip ir kokius sprendimus Vyriausybė priima. Kaip sakė politologas, bemaž visada nepopuliarius sprendimus stengiamasi priimti kadencijos pradžioje, kad būtų likę kuo daugiau laiko iki kitų rinkimų.

Tomas Janeliūnas, Lietuvos politologų metinė konferencija 2019 m. / D. Umbraso / LRT nuotr.

„Kol kas didelių laimėjimų, išskyrus pandemijos skaičius, nėra. Klaidų ar tam tikrų nevykusių dalykų, aišku, didesnių ar mažesnių, galima atrasti kiekvienoje srityje. Bet kas man krenta į akis, tai ganėtinai lėtas verslo paramos skirstymas. Apie tai kalba ir smulkios įmonės, ir verslo atstovai, kad, lyginant su pirmuoju karantinu, jiems reikia gerokai ilgiau laukti subsidijų dėl sustabdytos veiklos ir prarastų pajamų“, – komentavo T. Janeliūnas.

Be to, anot politologo, išlieka neaišku, kaip kuo greičiau į normalią padėtį sugrąžinti švietimo sistemą. Tiek kalbant apie baigiamuosius abiturientų egzaminus bei pradinukus, tiek kalbant apie mokytojų skiepijimą, tai, jo manymu, nevyksta sklandžiai.

Seimas svarsto Vyriausybės programą / E. Blaževič/LRT nuotr.

Politologo nuomone, premjerė I. Šimonytė išlaiko nemažą pasitikėjimo kreditą, didelių klaidų pati, kaip politikė, per 100 dienų nepadarė.

Tiesa, pasak T. Janeliūno, matyti, kad visuomenei kartais trūksta ministrės pirmininkės paaiškinimo, kodėl priimami kai kurie sprendimai. Visgi, kaip teigė politologas, klausimų, kad būtent I. Šimonytė turi vadovauti Vyriausybei, nekyla.

„Tokių nesklandžių procesų yra, turbūt, kiekvienoje srityje, bet tai, aišku, yra tam tikra bendros pandeminės situacijos projekcija ir tos kitos problemos palenda po pandemine situacija“, – portalui LRT.lt sakė T. Janeliūnas.