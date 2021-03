Čmilytė-Nielsen – apie Seimo pavasario sesijos darbus: paruošiamieji darbai dėl Stambulo konvencijos ir alkoholio draudimų peržiūra

Trečiadienį prasidės Seimo pavasario sesija. Planuojama priimti 473 įstatymus. Kokių sprendimų galima tikėtis?

Apie tai – pokalbis laidoje „Dienos tema“ su Seimo pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen.

– 473 įstatymai – šiek tiek mažiau negu ankstesnėse sesijose, bet vis tiek gana nemažai ir didesnė dalis pasiūlymų, kas yra įdomu, ateina iš opozicijos. Ar čia kažkokios lenktynės?

– Antilenktynės, galbūt. Iš tiesų mes koalicijos sutartyje ir derėdamiesi dėl koalicijos vienu iš akcentų buvome nutarę turėti būtent kokybišką teisėkūrą ir mažinti teisės aktų, priimamų Seime, kiekį. Na, ir laikomės šio įsipareigojimo. Taigi pavasario sesijoje toks sąmoningas valdančiosios koalicijos frakcijų sprendimas apriboti siūlymus. Žinoma, atskiri Seimo nariai yra laisvi teikti siūlymus, tačiau bendras tikslas yra turėti šiek tiek mažiau pasiūlymų, bet orientuotis į kokybę.

– O kaip opozicija, ji patenkinta, kad šįkart turi daugiau galimybių pasireikšti? Ar vis dėlto čia tiktai ketinimai pasireikšti, o kai reikės priimti įstatymus, jų įstatymai bus patraukti į šoną?

– Matote, ne visi įstatymų projektai yra įregistruoti, taigi vėliau matysime, kiek iš jų bus įregistruota. Manau, labai svarbu, kad mes žiūrėsime į pasiūlymų esmę, o ne kas juos teikia. Tačiau, kaip jūs teisingai ir sakote, tas požiūris į opoziciją iš valdančiosios koalicijos, manau, vyraujantis yra pozityvus ir mes labai norėtume, kad opozicija aktyviai dalyvautų, netgi turime kelis siūlymus, kurie yra naujovė Seimo darbe. Pavyzdžiui, rytoj Seimo pavasario sesijos atidarymo proga visos frakcijos turės galimybę pateikti po vieną pasiūlymą. Tai yra naujovė, bet taip pat draugiškumo gestas opozicijos atžvilgiu.

– Kokie būtų svarbiausi pavasario sesijos darbai? Pastebima, kad šiandien turbūt ir su prezidentu jūs susitikote, prezidentas sakė, kad nemato labai reformistiškų, darbų, grandiozinių dalykų. Kas bus pavasario sesijoje?

– Grandiozinių planų tikrai neturime, tikrai ne laikas dabar fejerverkams. Laikas nuosekliam, atsakingam, ramiam Seimo darbui. Sąlygas vis dar diktuoja pandemija ir viena linija Seimo darbo bus, žinoma, pandemijos pasekmių valdymas, sveikatos srities iniciatyvos, tam tikrų ribojimų, kurie ateina iš praeitos kadencijos, peržiūrėjimas, be abejo, ir žmogaus teisių srities iniciatyvos, apie kurias labai daug kalbama pastaruoju metu, švietimo srities iniciatyvos, pavyzdžiui, susitarimas dėl švietimo, apie kurį šiandien daug kalbėjome prezidentūroje. Taip pat iniciatyvos, susijusios su nacionaliniu saugumu, pavyzdžiui, žvalgybos ombudsmenas, kas irgi yra mūsų rinkiminis įsipareigojimas. Tai platus spektras temų, tačiau vėlgi aš sakyčiau, kad mes mėginsime ir tikrai norime eiti per kokybę, neužsibrėžti padaryti visko per pavasario sesiją, nes pernelyg didelės ambicijos dabartinėje situacijoje galėtų atsisukti atvirkščiai.

– Sakėte, nacionalinis susitarimas dėl švietimo. Praeitoje kadencijoje tokie ketinimai subyrėjo, iš tikrųjų ir dėl to, kad Vyriausybė rengė. Kas dabar rengia nacionalinį susitarimą dėl švietimo?

– Iniciatyva yra iš ministerijos, Seimo komitetas yra labai aktyviai įsitraukęs ir frakcijos, tai yra parlamentinių partijų atstovai dalyvauja šiame susitarime. Jau buvo pirmieji susitikimai. Aš tikrai turiu pagrindo manyti, kad šį kartą ši iniciatyva bus sėkminga. Viena vertus, dėl to, kad rinkimų kampanijos metu absoliučiai visos partijos pasisakė apie tokio susitarimo būtinybę, ir labai svarbu, kad dabar šios iniciatyvos imamasi pačioje kadencijos pradžioje. Taip šiek tiek nuimamos įtampos ir manipuliacijos, atsirandančios prieš pat rinkimus, rinkimų kampanijos metu, o dabar mes to darbo, apie kurį tiek daug kalbėjome rinkimų kampanijos metu, imamės pačioje pradžioje. Manau, tai yra gera sąlyga sėkmei. Ir tikrai žinau, kad darbas ten jau verda, yra tariamasi dėl pagrindinių punktų.

– „Valstiečių“ lyderis viename iš interviu teigė, kad nors dar turbūt nėra matę to susitarimo teksto, greičiausiai nepavyks susitarti. Labai skirtingos partijos, labai skirtingi matymai. Liberalai turbūt mato vienaip, sakykim, mokyklų tinklo optimizavimą, „valstiečiai“ – kitaip, socialdemokratai mato klasių rėmimą, liberalai mato krepšelį. Tokie skirtingi interesai, kad iš principo ar įmanoma juos suderinti viename nacionaliniame susitarime?

– Aš manyčiau, kad įmanoma. Raktas į sėkmę, matyt, yra ne pernelyg platus susitarimas, o susitarimas dėl esminių punktų. Matyt, bus kalba apie ankstyvąjį ugdymą ir mokyklinį, vidurinį išsilavinimą, neužsibrėžiant susitarti dėl visų kitų sričių ar punktų, etapų. Aš manau, kad tikrai įmanomas toks susitarimas. Natūralu, kad opozicijos atstovai galbūt šiek tiek skeptiškesni, tačiau, kaip pavyko susitarimas dėl gynybos, taip, manau, susitarsim dėl švietimo.

– Labai garsiai vyksta diskusijos dėl klausimų, susijusių su asmeniu, su žmogaus teisėmis. Stambulo konvencija, Partnerystės įstatymas – dėl abiejų greičiausiai bus didelių diskusijų. Kaip jūs, valdančioji dauguma, planuojate elgtis Stambulo konvencijos ratifikavimo klausimu? Pavasario sesijoje, atrodo, nepavyks ratifikuoti, bet iš principo – įtikinėsite, kad ją reikia pasirašyti, ar ką darysit?

– Tikslo traukti Stambulo konvenciją į pavasario sesijos programą ir nebuvo. Apie tai mes nekalbėjome, tačiau taip, Stambulo konvencijos ratifikavimas yra koalicijos sutartyje. O tai reiškia, kad tai vienas iš tų darbų, kurie atsiras Seimo darbotvarkėje, ir aš matyčiau rudens sesijos darbotvarkėje šį klausimą. Tačiau iki to laiko reikia padaryti paruošiamąjį darbą, tai galėtų būti diskusijos. Jos iš tiesų jau užvirė per pastarąjį mėnesį, tačiau galbūt ne visai tokios, kokių mes norėjome. Daug dezinformacijos, daug manipuliacijų tam tikromis baimėmis nuskambėjo per šį mėnesį.

Aš manyčiau, kad dabar yra tas laikas, kai šiek tiek nurimus aistroms būtų galima organizuoti diskusijų ciklą – pasikalbėjimų, pokalbių, civilizuotų apsikeitimų nuomonėmis. Ir tas poreikis tikrai yra. Padarę tą paruošiamąjį darbą mes turėsime paskutinį etapą Seime. Seime tos diskusijos galbūt tęsis, bet aš matau tokį kelią ir tas kelias vėlgi jokiu būdu ne primetimas konvencijos, neatsižvelgiant į dalies visuomenės baimes, o diskusinis kelias ieškant sutarimo.

– Iš esmės tokių įstatymų, dėl kurių gali būti problemų, sakykim, santykiuose su prezidentu, bus Seime. Turbūt vienas klausimas dėl to, kaip turėtų rotuotis prezidentas ir premjerė Europos Vadovų Taryboje. Konservatoriai tokį įstatymą galbūt paruoš arba kreipsis į Konstitucinį Teismą. Kokia bus daugumos valia šituo klausimu, apskritai visos valdančiosios koalicijos?

– Aš ne kartą esu komentavusi šį klausimą ir man rodos, kad dabartiniu laikotarpiu, ypač per artėjantį pusmetį, kai EVT svarstomi su vakcinavimu susiję klausimai, kurie aktualiausi Vyriausybei, būtų galbūt išmintinga, jei du lyderiai – prezidentas ir premjerė – sutartų dėl pakaitinio atstovavimo Lietuvai, priklausomai nuo to, kokie klausimai svarstomi. Žinau, kad pokalbiai vyksta, nežinau, kiek jie galėtų būti sėkmingi, bet aš tikrai linkėčiau susitarti, nes matyčiau tai kaip patį geriausią sprendimą. Jei šis sprendimas nebus realizuotas, tuomet, žinoma, turėsime iniciatyvą Seime ir jau koalicijoje apsispręsime.

– Konservatoriai nelabai nori priimti arba pritarti prezidento iniciatyvoms dėl mokesčių reformos, dėl pelno mokesčio. Atrodo, ir šitos pataisos gali nepakliūti į Seimo darbotvarkę.

– Į Seimo darbotvarkę tikrai paklius. Manau, ir palaikymas, matyt, bus bent jau daliai šių iniciatyvų. Šiandien kaip tik susitikime su Seimo valdyba prezidentas pristatė savo siūlymus. Bendra nuotaika jų atžvilgiu buvo tikrai pozityvi, tad aš manyčiau, kad pamatę tas iniciatyvas ir padiskutavę Seime mes rasime sprendimus.

– Alkoholio draudimų atšaukimo klausimas bus?

– Taip, planuojama peržiūrėti ir dabar jau peržiūrimi kai kurie ribojimai, kai kurie draudimai. Šiuo atveju kalbama apie reklamą ir kitus dalykus. Aš manau, kad tam tikrų ribojimų, kurie labiausiai prasilenkiantys su logika ar mažiausiai veiksmingi, bus atsisakyta, tokių iniciatyvų tikrai turėsime. Ir tai būtų vėlgi mūsų rinkimų pažadų tęsimas.

– Seimo narių atostogų klausimas bus svarstomas pavasario sesijoje?

– Teisės ir teisėtvarkos komitetas imasi šio darbo, tai yra Seimo narių darbo sąlygų reglamentavimo. Tai sudėtingas klausimas, sunku rasti sutarimą Seime, tačiau mes jau ne kartą esame įpareigoti jį svarstyti ir jis tikrai bus darbotvarkėje.

– Ir dar klausimas dėl asmens vardų ir pavardžių rašymo. Tas amžinas klausimas – kas su juo?

– Na, taip, jis yra amžinasis ir labai svarbus nemažai daliai mūsų piliečių. Jis planuojamas Seimo darbotvarkėje. Aš viliuosi, kad balandžio mėnesį mes jį svarstysime, jau yra keli projektai. Ypač, matyt, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad projektas dėl asmenvardžių rašybos ir trijų lotyniškų raidžių pirmajame puslapyje jau yra perėjęs pateikimo stadiją, taigi laukia svarstymo stadija, ir aš manau, kad balandžio mėnesį mes jį svarstysime. Tikiuosi, rezultatas bus sėkmingas.