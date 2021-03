Dvi pradinukų savaitės mokykloje: direktorius sako, kad vaikams mokytis lengviau, bet ne visos šeimos, deja, laikosi karantino

Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos kolektyvas – į klases prieš dvi savaites sugrįžę pradinukai ir jų mokytojai – penktadienį antrą kartą atliko kaupinių testus dėl COVID-19. Po pirmos savaitės visi atsakymai buvo neigiami. Progimnazijos direktorius Rimantas Remeika, kalbėdamas su LRT.lt, neslėpė laukdamas antrųjų rezultatų jaučiantis nerimą, nes supranta, kad ne visos mokinių šeimos, deja, laikosi karantino taisyklių.

„Gal ir atsiras kažkas. Nebūna stebuklų. Juk šeimos ūkiai vis tiek bendrauja. Iš vaikų pasakojimų aišku, kad ne visi tėvai praėjusį savaitgalį laikėsi karantino taisyklių. Pasirodo, kai kurie šventė gimtadienius su draugais, lankė senelius. Nuo to negali apsisaugoti.

Svarbu bus operatyviai sugaudyti susirgusius ir izoliuoti klases, kad ugdymas vyktų toliau neišsiplečiant židiniams“, – dar nežinodamas testavimo rezultatų penktadienį kalbėjo direktorius.

Pats R. Remeika penktadienį pasidarė ir individualų COVID-19 testą, ir testą kaupinių metodu.

Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija / BNS nuotr.

„Dariausi kaupinių testą kartu su pirmokais. Vaikams drąsiau, kad direktorius kartu su vaikais eina į eilutę ir pasidaro testą. Noriu daug labiau apsidrausti, stengiuosi dvigubai saugotis, nes man reikia eiti per tris mokyklos filialus, nemažai bendrauti“, – pasakojo mokyklos vadovas.

Jis patikino, kad kaupinių būdu imant ėminį nieko nejaučiama.

„Negali skaudėti, kai vatos pagaliukas įkišamas į nosį pusantro centimetro. Su mažiukais žaidžiame žaidimą, sakome: pasimatuojame nosytes, užsibrėžiame ant jų flomasteriu 1,5 centimetro, kad gydytoja matytų. Vaikai – sąmoningi. Šiuo žaidimu pašaliname galimas baimes“, – pasakojo direktorius.

Rugsėjo 1-oji / D. Umbraso/LRT nuotr.

R. Remeika skeptiškai žiūri į galimybę tokią pat tvarką, kokia dabar taikoma jo vadovaujamos progimnazijos pradinukams, taikyti pagrindinio ugdymo klasių mokiniams.

„Tai įmanoma, bet labai rizikinga. Pradinukai grįžta namo ir būna namie, o vyresnieji, kaip galima matyti mieste, pažeidinėja karantino sąlygas, juos suvaldyti ir užtikrinti saugumą būtų sudėtinga. Nesiryžčiau tokiu būdu atidaryti pagrindinio ugdymo“, – neslėpė Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos vadovas.

Negali skaudėti, kai vatos pagaliukas įkišamas į nosį pusantro centimetro. R. Remeika

Nukentėjo rašymo pasiekimai

Antraklasių mokytoja Violeta Varnagirienė sakė, kad per šias savaites akivaizdus tapo vienas svarbiausių kontaktinio mokymo pranašumas – mokantis klasėje galima ne tik bendrauti, bet ir bendradarbiauti, ko neleido nuotolinis mokymas.

„Su vaikais aptarėme, kaip jaučiamės sugrįžę. Jie pabrėžė, kad stigo draugų, bendravimo. Jiems tai labai svarbu. Kaip ir taip, kad vėl mokosi savo klasėje, mato mokytojos akis“, – pasakojo pedagogė.

V. Varnagirienė sakė, kad nuotoliniu būdu nebuvo sunku vaikus mokyti skaityti, o rašymas ir kūrybinės užduotys šiek tiek nukentėjo, tad šiems dalykams dabar, klasėje, reikia skirti daugiau dėmesio.

Pradėdami darbą neturėjome bendros projekto valdymo grupės. Tai buvo pagrindinė mūsų bėda, bet mes mokėmės ir, manau, mums pavyko R. Remeika.

Mokytoja patikino mokykloje besijaučianti saugiai – penktadienį ji antrą kartą pasiskiepijo, per pamokas dėvi kaukę, o ir dažno mokinio nosį ir burną dengia kaukė. Be to, su kitų klasių mokiniais jos antraklasiai koridoriuose nesusiduria.

Atskleidė, kokia bėda kamavo ėmusis projekto

Vyriausybė tikisi, kad bandomosios mokyklos patirtį jau netrukus bus galima pritaikyti ir kitose ugdymo įstaigose visoje šalyje. Taip būtų įgyvendintas siekis kuo greičiau į klases sugrąžinti pradinukus. Tad dabar Kunigaikščio Gedimino progimnazijos vadovybė konsultuoja to siekiančias mokyklas.

R. Remeika sakė, kad kalbėdamas su regionų mokyklų vadovais suprato, kad ten mokytojai nori grįžti į mokyklas, nes mato, kad vaikams nuotolinis mokymas sukėlė didelių problemų.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paragino mokyklas iki antradienio darbo dienos pabaigos išsakyti pageidavimus susigrąžinti pradinukus. Mokyklų sąrašą svarstys Vyriausybė.

„Viskas priklausys nuo savivaldos pasirengimo, nes reikia pasirūpinti testavimu. Tarkime, pačioje Plungėje, kuri nori atidaryti mokyklas pradinukams, yra mobilusis punktas, bet jei mokykla kaime, tai testuotojams reikės į kaimą nuvažiuoti. Vadinasi, turi būti suburta mobilioji grupė, kuri vyks į kaimą ir ten testuos namų ūkius.

Rugsėjo 1-oji / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tai suderinus bus nutarta, kurios mokyklos galės pradėti dirbti kontaktiniu būdu. Tik Vyriausybė gali priimti tokius sprendimus“, – sakė R. Remeika.

Anot direktoriaus, tiek pradedant vykdyti projektą progimnazijoje, tiek jam jau vykstant pastarąsias dvi savaites teko įveikti nemažai iššūkių.

„Pradėdami darbą neturėjome bendros projekto valdymo grupės, į kurią įeitų savivaldybės atstovas, teisininkas, pagaliau viešųjų ryšių specialistas, medikas, mokyklos atstovas. Tokia formalizuota grupė nebuvo suburta, tad teko epizodiškai rankiotis informaciją, daug laiko sugaišdavome skambindamiesi. Tuomet į išorę išeidavo nelabai tikslūs žodžiai, kurie sukeldavo triukšmą.

Dabar ir patariame visoms savivaldybėms, kad pirmiausia jos pasirūpintų projekto valdymo grupe, kuri galėtų nuolatos tartis, rengti dokumentus, informaciją, kuri būtų vienoda, aiški ir tiksli. Nuolatinė komunikacija yra būtina. Tai buvo pagrindinė mūsų bėda, bet mes mokėmės ir, manau, mums pavyko“, – kalbėjo R. Remeika.