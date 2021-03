Sergejus Mavrinas: skirtingai nuo naujai atvykusiųjų, vyresni nei 40 metų vietos rusakalbiai nenoriai mokosi lietuvių kalbos

Socialinio tinklo „Facebook“ lietuviškajame segmente yra keletas rusakalbių grupių, tačiau pati populiariausia ir gausiausia bendruomenė – „Rusakalbis Vilnius“. Ji vienija apie 32 tūkst. žmonių. Grupės įkūrėjas yra Vilniuje gyvenantis fotografas ir aktyvus socialinių tinklų veikėjas Sergejus Mavrinas.

Sergejus gimė Vilniuje, tačiau 1992 m., būdamas 16 metų amžiaus, su tėvais persikėlė į Baltarusiją. Visgi prieš keletą metų jis nusprendė grįžti į gimtinę. Grįžimas bei socializacijos poreikis ir buvo pagrindinės priežastys, paskatinusios jį sukurti grupę „Rusakalbis Vilnius“.

„Prieš 5 metus grįžęs į Vilnių bandžiau kažkaip socializuotis, tai yra susirasti darbą ir panašiai, – pasakoja Sergejus. – Taigi, naudodamasis „Facebook“ erdvėmis, prisijungiau prie visų tuo metu Lietuvoje veikusių rusakalbių grupių ir, deja, pastebėjau vieną mane nuliūdinusį dėsningumą – visos tos grupės ir visa komunikacija rėmėsi politika, kažkokiu politiniu ažiotažu, piktžodžiavimu ir pan.“, – pasakoja Sergejus.

Pasak jo, narių tos grupės turėjo nedaug, apie du ar tris tūkstančius, su kai kurių organizatoriais net pats buvo susitikęs.

„Todėl, norėdamas savirealizuotis, nusprendžiau sukurti grupę be keiksmų, grįstą pozityvumu. Ir ne tik dėl savo paties socializacijos, bet ir kad padėčiau kitiems čia atvykstantiems žmonėms. Nes man buvo lengviau – aš čia gimiau. O tiems, kurie atvyksta, suprantu, kaip jiems čia sunku...“, – sako pašnekovas.

Sergejus Mavrinas / Laidos „Rusų gatvė“ stop kadras

Grupės pagrindą sudaro Lietuvos gyventojai – jų apie 90 proc. 10 proc. yra žmonės iš kitų šalių, bet čia gimę. Trečdalis grupės narių pastaraisiais metais atvykę gyventi į Lietuvą iš Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos. Grupės įrašų turinys priklauso nuo to, kuriai iš šių trijų kategorijų jį skelbiantis žmogus priskiriamas.

„Pagrindiniai naujai atvykusiųjų klausimai: kur galima apsikirpti, kur gauti vieną ar kitą paslaugą, kur lankyti lietuvių kalbos kursus ir pan., klausiama net kur nusipirkti tam tikrus daiktus. Tai yra visiškai elementarūs klausimai, atsakymai į kuriuos mums atrodo akivaizdūs.

O vietos gyventojų įrašai daugiau tokie... Net nežinau, kaip pasakyti... Jie daugiausia susiję su tuo, kas šiandien vyksta Lietuvoje – koronavirusu ir pan. Tenka nemažai turinio šalinti, nes per daug negatyvo. Per dieną patvirtinimui pateikiama apie 500 įrašų, o patvirtinu ne daugiau 20–30. Pirmiausia dėl to, kad grupės naujienų srautas neužsikimštų nereikalinga informacija – įrašai dažnai kartojasi. O antra, siekiant išvengti negatyvumo“, – sako Sergejus.

Galima manyti, kad tokios grupės yra kliūtis imigrantų integracijai. Juk per daug neįsitempiant jose galima rasti dominančią informaciją gimtąja kalba. Tačiau Sergejus taip nemano, atvirkščiai, jis pastebi priešingą tendenciją: iš tikrųjų atvykusieji kaip tik nori išmokti lietuvių kalbą. Kai kurie moka angliškai, todėl jiems lengviau bendrauti. Tačiau jis sako sulaukiantis labai daug naujai atvykusių žmonių klausimų, kur mokytis lietuvių kalbos.

„Deja, su čia gyvenančiais rusakalbiais žmonėmis, keturiasdešimtmečiais ir vyresniais, situacija priešinga. Kadangi jie anksčiau, galima sakyti, nesimokė kalbos, nemato jokio reikalo jos mokytis dabar. Juos tenkina apsaugininko darbas kokioje nors automobilių stovėjimo aikštelėje (negali sakyti, visos profesijos svarbios, bet...) ir pan. Tai yra ten, kur kalba iš principo nėra reikalinga. Todėl atvykusieji praktiškai visi mokosi kalbos, o vietos gyventojai, deja, dideliu noru nedega“, – apgailestauja vyras.

Sergejus Mavrinas / Laidos „Rusų gatvė“ stop kadras

Pagrindinė Sergejaus Mavrino veikla yra susijusi su statybų ir remonto verslu. O jo didžiausias laisvalaikio pomėgis yra fotografija. Sergejus turi savo foto studiją, kurią pirmiausia įkūrė dukrai. Bet ir pats laisvalaikiu mielai ima į rankas fotoaparatą. Šį meną jis pamilo dar vaikystėje.

„Fotografuoti pradėjau būdamas 6 klasėje. Mano tėvas domėjosi mėgėjiška fotografija. Ir aš 6 klasėje pradėjau savarankiškai mokytis – juodai baltos juostelės, juodai baltų nuotraukų ryškinimas ir pan. Visa tai namuose. Priėjau tokį tašką, kad, būdamas 11 klasėje, namuose dariau ir juodai baltas, ir spalvotas nuotraukas. Padaryti vieną spalvotą nuotrauką užtrunka apie valandą“, – pasakoja jis.

Sergejui patinka fotografuoti istorinius ir architektūrinius Senamiesčio paminklus, žymias vietas. Bet kur kas labiau jį domina tai, kas slepiasi už fasadų. Jis net yra sukūręs specialią fotografijų seriją, pasakojančią apie Vilniaus tarpuvartes.

„Šią nuotraukų seriją vadinu „Vilnius ir mano perspektyva“ – jas skelbiu „Facebook“ istorijose. Tai vietos, į kurias paprastai miesto gyventojai neužklysta. O pasirodo, viena ar kita vieta yra visai šalia, vos už penkių metrų nuo jums gerai žinomo objekto. Iš tikrųjų man tai labai įdomu – tarpuvarčių tema, senų kiemelių tema... Vėlgi, labai įdomios šių kiemelių istorijos – kas ir kada gyveno. Mūsų grupės nariai dalijasi įspūdžiais apie vienas ar kitas vietas“, – sako Sergejus.

Vienu mėgstamiausių maršrutų sostinėje Sergejus pavedžiojo ir laidos filmavimo grupę.

„Man patinka fotografuoti architektūrą. Aš labiau mėgstu klasiką, klasikinius architektūrinius sprendimus, o kai pamatau kur nors Naujamiestyje statinį iš betono ir stiklo, man kyla tik vienas klausimas: kaip žmogui į galvą šauna mintis tokioje gražioje vietoje pastatyti tokį absurdišką pastatą?“ – stebisi vyras.

Sergejaus Mavrino pomėgiai neapsiriboja vien fotografija. Jis išbando save ir literatūroje. Šiuo metu jis rašo knygą „Mano rusakalbis Vilnius“, kurią planuoja baigti iki vasaros.

O kol kas Sergejus papasakojo, koks yra tas „rusakalbis Vilnius“ to paties pavadinimo „Facebook“ grupės narių akimis.

„Tiesą sakant, čia adaptuotis siekiančius atvykėlius galima suskirstyti į dvi grupes. Yra žmonių, kuriems viskas labai patinka, nepaisant problemų su migracijos dokumentais, sunkumų susirandant darbą ir pan. Jiems viskas labai gerai, jie čia randa savo nišą, „įsitaiso“, ir į viską žvelgia tik iš teigiamos pusės. Ir yra antroji grupė žmonių, kurie čia nieko nepažįsta, bando susipažinti, bando integruotis į aplinką, tačiau kažkodėl jiems nesiseka: arba jie per daug užsiėmę, arba per daug laiko atima vaikai... Jie tarsi vienišiai šiame pasaulyje. Siekiant socializuoti tokius žmones ir buvo sukurta ši grupė“, – sako Sergejus.