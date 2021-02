Cesiulis žeria kritiką dėl ribojimų: vykstantieji žvejoti dabar meluoja pareigūnams, kad vyksta į laidotuves

Šiauliai, Panevėžys ir Alytus laisvės dar nesulauks – Vyriausybė nesvarstė atlaisvinti judėjimo tarp šių miestų ir jų žiedinių savivaldybių. Tai savivaldybių merus nuvylė. Pasak Alytaus mero Nerijaus Cesiulio, nors ribojimai yra, žmonės juda ir „labai smarkiai“. Anot jo, vykstantieji žvejoti dabar meluoja pareigūnams, kad vyksta į laidotuves ar į vaistinę.

LRT laidoje „Dienos tema“ žurnalistas Mindaugas Jackevičius kalbėjosi su Šiaulių meru Artūru Visocku, Panevėžio meru Ryčiu Mykolu Račkausku ir Alytaus meru Nerijumi Cesiuliu.

– Ar tikėjotės kitokio Vyriausybės sprendimo?

A. Visockas: 9 iš 10 taip, nes tam buvo didžiulis pagrindas. Išsiaiškinta, kad žiedinės savivaldybės, ypač mažosios, tokios kaip Šiauliai, Panevėžys, Alytus, yra visiškai kaip vienas mechanizmas, turintis tarpusavio sąsajų, kad jas trikdyti ant miesto ribos nėra jokios logikos.

– Kaip žmonės reaguoja į tokį sprendimą?

A. Visockas: Labai blogai.

Artūras Visockas / E. Blaževič/LRT nuotr.

– O kas konkrečiai kliūva? Nes ir dabar judėti galima, esant svarbioms priežastims.

A. Visockas: Kokios tos priežastys? Arba turi turėti turto, vadinasi, priklausai turtingesniųjų klasei, arba turėti aukštesnes pajamas ir nebijoti gauti protokolo, arba turi būti išmokęs meluoti. Žmonės pikti, nes leidžiama nuvažiuoti į darbą, tačiau kai ateina savaitgalis, su vaikais nebegalima saugiai važiuoti stiprinti sveikatos. Ištisai kalbame apie COVID-19, bet labai mažai kalbame apie sveikatą. O aš kalbu būtent apie sveikatą. Žmonės, norintys visiškai saugiai miške atgauti ir stiprinti sveikatą, tokią galimybę vis dar yra praradę. Koalicija negali vykdyti šito teisės akto, kurį turėtų vykdyti, nes to padaryti neįmanoma žiedinių savivaldybių atveju.

Matau dar ir baimės problematiką: vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė bijo pripažinti tai, kas akivaizdu, kad tą teisės aktą būtų galima įvykdyti. Tarkim, kitoje gatvės pusėje, kur yra didžiulis prekybos centras, jau Šiaulių rajonas. Šiauliečiai ten kiekvieną dieną eina – visi jie pažeidėjai. Arba maršrutiniai autobusai tarp rajono ir miesto kiekvieną dieną yra pažeidėjai. Kitaip tariant, automobiliu į mišką išvažiuoti negali, bet autobusu gali, nes autobuse niekas nieko niekada netikrins, kitaip tariant, yra logikos spragos, visiškai neveikia teisės aktas žiedinėse savivaldybėse. Pareigūnų darbas beprasmis, ir visa šita situacija vedė į labai aiškų sprendimą, kuris, beje, nėra padarytas.

Vyriausybė turi veikti logiškai ir gal net įvesti dar vieną ministro etatą, kuris būtų atsakingas už logiką. Dabartiniai teisės aktai tiesiog su ja prasilenkia. (A. Visockas)

Policijos patikra karantino metu kelyje A2 / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Pone Račkauskai, kaip Panevėžys žiūri į tuos judėjimo ribojimus, priimtus dar praėjusių metų gruodžio viduryje?

R. M. Račkauskas: Į ribojimus Panevėžys, kaip ir visa Lietuva, žiūri be didelio džiaugsmo. Manau, dauguma supranta jų reikalingumą, bet čia turbūt perteklinis dalykas, kai kalbame apie žiedinių savivaldybių ribojimus. Apskritai, tai apnuogina žiedinių savivaldybių dirbtinumo problemą, ir tai jau kitas klausimas. Ši ekstremali situacija apnuogino paties teritorinio skirstymo neracionalumą. Esame nusivylę, be abejo, nes tikrai laukėme, kad bus apsispręsta, ir visi požymiai buvo, diskutavome praėjusią savaitę su premjere, tikrai suprato šią problemą. Savaitgalį su vidaus reikalų viceministru aptarinėjome šią temą, su kitais merais esame diskutavę ir aptarę problemas, argumentų „prieš“ kaip ir nebuvo, todėl esame labai nustebę, kad šiandien nebuvo svarstyta. Tiesa, kaip informavo vidaus reikalų viceministras, lyg ir planuojama kitą savaitę svarstyti tuos klausimus, tikimės, jie bus priimti. Bet koks tikslas atidėlioti savaitei, sunku suprasti.

Rytis Mykolas Račkauskas / BNS nuotr.

Kūrybingi žmonės ieško, kaip apeiti sistemą. Tai gal geriau mokyti, sakyti, kad galima pasivaikščioti, važiuoti žvejoti ar medžioti vienam bokštelyje ar panašiai, bet ne riboti žmogų (N. Cesiulis)

– Pone Cesiuli, ar ir jūsų lūkesčiai buvo kitokie?

N. Cesiulis: Be abejo, tikėjomės, kad apribojimai bus nuimti, ir žmonės galės judėti tarp miesto bei rajono, nes jie per daug persipynę darbo, paslaugų vietomis, kažko nėra rajone, kažko mieste. Manau, daugiau mažiau patys save bandome apgauti, kad žmonės nejuda. Žmonės juda tikrai labai smarkiai, pažiūrėkime Vasario 16-osios šventimus, kur žmonės šventė, su kuo bendravo, blynus kepė. Supraskime, žmonės juda, bendrauja ir jau pavargo. Nuėmėme apribojimus, žvyro krūvas nuo kelių, leidome žmonėms įvažiuoti į miestą pro visur, dabar sakome nejudėti. Nėra tiek policijos pareigūnų, kad galėtų sutikrinti. Ir pats turėdamas sodybą rajone per tą laikotarpį buvau sustabdytas tik vieną kartą, kai buvo šventinis laikotarpis, o toliau nėra – žmonės laisvai juda. Žvejai, sako, nusipirko krepšelį, pasidėjo mašinos gale ir, jei stabdys, sakys, kad važiuoja į laidotuves, bet važiuoja žvejoti. Pareigūnui patikrinti, ar važiuoja į laidotuves, labai sudėtinga.

Žmonės tampa kūrybiški, verčiame juos meluoti, tai gal geriau apšviesti, protinti, sakyti, rodyti tam tikrą situaciją, bet ne uždaryti namuose ir versti nejudėti. Tie dalykai reikalingi, kad žmonės kuo mažiau judėtų, kuo mažiau bendrautų, nes jei žvejys nueina vienas ant ežero, kai 1 000 ha ar kilometro spinduliu nėra nė vieno kito žvejo, jį nubaudžia ir dar didžiuojasi valstybė 250 eurų bauda, ar čia logiška? Manau, reikėtų ieškoti tam tikrų dalykų, kaip žmonėms palengvinti sunkų kovidinį, karantininį laikotarpį, ir šiek tiek leisti judėti. Be abejo, šviesti, kalbėtis, informuoti, nes, pagal Vyriausybę, B scenarijų pasieksime, judėti galėsime tikrai labai negreit.

Nerijus Cesiulis / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Žmonės kartais imasi melavimo ir, kaip jūs paminėjote, kūrybiškumo, kad galėtų ištrūkti, į kitą rajoną arba į mišką?

N. Cesiulis: Be abejo, žmogus nusiperka elementarių vaistų nuo skrandžio ir sako, kad veža mamai, nes ji tikrai negali atvažiuoti nusipirkti, ir policijos pareigūnas, stabdys, sakys, kad negali važiuoti? Kūrybingi žmonės ieško, kaip apeiti sistemą. Tai gal geriau mokyti, sakyti, kad galima pasivaikščioti, važiuoti žvejoti ar medžioti vienam bokštelyje ar panašiai, bet ne riboti žmogų, gyvenantį 200 m nuo miesto ribos ir negalintį atvykti į prekybos centrą už 300 m – jam pasakoma važiuoti 15 km į kitą pusę ir ten apsipirkinėti. Jei žmogus serga, tai ar į miestą nuvažiavus, ar į rajoną, galutinis variantas bus toks pats – užkrėtimas.

– Kaip sekasi skiepyti žmones? Iš kai kurių merų tenka girdėti liudijimus, kad esą kai kurios pedagogų grupės atsisako skiepytis.

A. Visockas: Šiauliai yra tiesą pripažįstantis miestas, ir jeigu daugės logiškai nepagrįstų sprendimų, vis daugiau žmonių pradės priešintis bet kokiam Vyriausybės sprendimui. Tarkim, sveikatos apsaugos ministras išleido įsakymą, kuriame parašyta, kad mokyklose galima skiepyti valgyklų darbuotojus, jeigu jie yra mokyklos darbuotojai, o jeigu maitinimo paslauga perkama, jau skirti nebegalima. Akivaizdu – visiškai trūksta logikos. Jeigu sistema veiktų logiškai ir bendradarbiaujant, žmonės ją supras ir skiepijimosi problemų nebus, bet jeigu, pavyzdžiui, bus susieta su testavimu žiedinėse savivaldybėse, tai žmonės tiesiog gali pradėti veikti prieš ir išvis nebesitestuoti. Kitaip tariant, Vyriausybė turi veikti logiškai ir gal net įvesti dar vieną ministro etatą, kuris būtų atsakingas už logiką. Dabartiniai teisės aktai tiesiog su ja prasilenkia.

Šiauliai / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Kokia situacija Panevėžyje su skiepijimu, yra atsisakančių grupių?

R. M. Račkauskas: Kažkokių organizuotų grupių tikrai nėra, čia vis tiek savanoriškas skiepijimas. Yra tam tikras procentas atsisakančių, bet ne kritinis, manau. Todėl turime paruošę scenarijus visiems atvejams pagal tai, kiek gausime vakcinų, ir viskas vyksta iš esmės gan sklandžiai.

– Iš merų nuolat tenka girdėti kritiką centrinei valdžiai, o ką galėtų patys merai, savivaldybės padaryti, kad situacija gerėtų, kaip padėti centrinei valdžiai? Štai ir Alytuje situacija šiandien, palyginus su Panevėžiu ir Šiauliais, kebliausia, nes matome 366 ligos atvejus 100 tūkst. gyventojų per dvi savaites.

N. Cesiulis: Ar pasidomėjot, kad Alytus pagal testavimą yra pirmas? Žinote, pasakysiu kaip dzūkas: išeini į mišką grybauti dešimčiai minučių, tai nepririnksi kibiro grybų, bet jei grybauji visą dieną, tai ir prisigrybauji. Kurį laiką buvome pirmi Lietuvoje pagal testavimą, tai jeigu darysime mažiau ir atrodysime geriau, ar bus gerai? Visi sutinka su vienu: testuoti, testuoti, testuoti. Jeigu nuvažiavę į įmonę, kur yra 200 darbuotojų, randame apie 10 proc., virš 20 žmonių, sergančių besimptome COVID-19 forma, tai ir gerai, ir negerai?

Galime nedaryti tokių savarankiškų, savanoriškų testavimų ir turėsime žymiai geresnę situaciją, ir skaičiai bus geresni. Bet kuo daugiau testuojame, tuo daugiau randame, kuo daugiau randame, aišku, tuo blogesnėje padėtyje esame prieš kitus miestus. Bet šiandien esame antri pagal atliekamų testų skaičių 100 tūkst. gyventojų, šituo reikia džiaugtis, nes valstybė, norėdama atlaisvinti ribojimus, sakė daryti kuo daugiau testų. Darome, tikriname, žmonių prašome testuotis, bet kai darai daugiau, daugiau ir randi.