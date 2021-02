Gyventojų vakcinacija atidengė kreivą socialinių tinklų veidrodį: atsirinkti, kuo tikėti, nebeįmanoma

Kristina (tikrasis vardas redakcijai žinomas) dirba vienoje Lietuvos ligoninėje, todėl jau pasiskiepijo nuo koronaviruso. „Skiepytis, žinoma, reikia, visi reiškiniai tik laikini“, – tai jos nuomonė apie vakcinas, todėl Kristina įkėlė rankos su skiepo žyme nuotrauką į neseniai feisbuke sukurtą grupę. Tačiau nors Kristina mano, kad skiepai būtini, jos nuotrauka be skrupulų pasinaudojo vakcinų skeptikai ir sukėlė audrą, kokių lietuviškuose socialiniuose tinkluose reta.

Grupė „COVID vakcinų atsiliepimai“ per kelias savaites žaibiškai išpopuliarėjo Lietuvoje, šiandien joje yra daugiau nei 30 tūkstančių narių. Kaip skelbia jos kūrėjai, čia galima išsakyti ir teigiamą, ir neigiamą nuomonę apie gautą vakciną. Sukurtoje anketoje netgi galima pažymėti, ar rekomenduojate vakciną kitiems žmonėms.

Tačiau diskusijos, vykstančios grupėje, yra tokios audringos, kad grupės administratoriams teko išjungti komentarus. Pavyzdžiui, jau minėtos Kristinos nuotrauka pasidalijo beveik 40 tūkstančių žmonių, šiandien ji plinta ne tik Lietuvoje.

Vakcinos / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kristinos idėja pasidalyti nuotrauka ir nuoširdžiu atsiliepimu nuėjo perniek: žmonės nuotrauka dalijasi kaip neva įrodančia rimtą šalutinį vakcinos poveikį, sveikatos sutrikimus, pavojų.

Be to, atsirado teigiančiųjų, kad nuotrauka netikra: šiandien ja pasidaliję tiek daug žmonių visuose socialiniuose tinkluose ir skirtingomis kalbomis, kad nelengva atsekti, kas joje vaizduojama iš tikrųjų. Kiti internautai kelia sąmokslo teorijas primenančius klausimus – jiems įtartinai atrodo paraudimas, esą jis per žemai.

„Sulaukiau įvairių žinučių <...> Visokių komentarų yra, yra ir netikinčių, ir išjuokiančių“, – LRT.lt sakė Kristina, komentatorių atvirai apkaltinta melu.

COVID-19 vakcinos tyrimai (asociatyvi) / AP nuotr.

Savukynas: tokios grupės nekurčiau, ji pasmerkta sklisti melui

Sparčiai populiarėjančią grupę netruko sukritikuoti kiti internautai: teigiama, kad joje skelbiamos melagienos, atkreiptas dėmesys, kad grupės administratoriai priešiški vakcinoms. Tačiau ar sąžininga juos kaltinti?

Net nebūtina turėti melagingos informacijos.

Tinklaraštininkas Ričardas Savukynas sako, kad grupė, kurioje skatinama pasakoti apie savijautą po skiepo, iškreipia informaciją. Kaip matyti iš įrašų, populiariausi – aprašantys neigiamus pojūčius.

Vakcinavimas / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Net nebūtina turėti melagingos informacijos. Jei dauguma žmonių nepatiria jokio šalutinio poveikio, jie nei galvoja, nei domisi galimybe tuo dalintis. Likusi dalis mano, kad pasidalinsiu, nes šalutinis poveikis buvo.

Galiausiai susidaro vaizdas, kad grupėje mažuma sako, kad viskas gerai, ir nėra apie ką kalbėti. Išeina, kad absoliuti dauguma – apie šalutinius reiškinius. Susidaro kraštutinai perkreiptas, klaidingas vaizdas“, – teigia R. Savukynas, administruojantis kitą naujienų apie COVID-19 grupę feisbuke.

Jis sako, kad pats tokios grupės kurti nesiimtų, nes jos formatas savaime lemia, kad objektyvios informacijos apie vakcinas nebus.

Internetas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Valdyti sunku

Internautų užsipultos feisbuko grupės administratorius Tautvydas Deržinskas pripažino esantis skeptiškas vakcinų atžvilgiu ir teigė, kad grupę įkūrė susidaręs įspūdį, jog žiniasklaida nepakankamai rašo apie šalutinį vakcinų poveikį.

Žmonės gauna užgaulias asmeniškas žinutes.

Jis neslepia, kad tokią grupę moderuoti sunku, nes gausu įžeidžių, konfliktus skatinančių, bereikšmių komentarų. Pašnekovo nuomone, grupė buvo atakuojama vadinamųjų trolių – netikrų paskyrų. LRT.lt T. Deržinskas parodė užblokuotų asmenų sąrašą, jame – nemažai neautentiškų, dažnai melagienomis besidalijančių žmonių, abejojančių karantino suvaržymais.

„Buvo pastebėta, kad prie grupės jungiasi didelis srautas naujų narių ir vos prisijungę rašo užgauliojančius komentarus, – sakė pašnekovas. – Žmonės gauna užgaulias asmeniškas žinutes.“

„Facebook“; socialiniai tinklai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Nors žmonių komentarus galima blokuoti, uždrausti dalytis įrašais neįmanoma. Todėl minėta Kristinos nuotrauka ir toliau dalijamasi, pavyzdžiui, su prierašu „Pavojus“.

T. Deržinskas neįžvelgia problemos – jo manymu, grupė neskleidžia melagienų, nėra šališka, nes joje gali rašyti bet kas.

„Atsiliepimų grupė yra šimtu procentų nešališka. <...> Mes nesame praleidę nė vieno atsiliepimo iš tikrų žmonių“, – sakė T. Deržinskas.

Medikai pradedami skiepyti antrąja vakcinos doze nuo COVID-19 / D. Umbraso/LRT nuotr.

Valdžios komunikacijoje – emocinis vakuumas

LRT.lt kalbintas komunikacijos ekspertas Arnas Grigaliūnas, tinklaraščio „Dansu Dansu“ bendraautoris, skeptiškai vertina valdžios pastangas racionaliu kalbėjimu apie vakcinavimą paveikti žmones. Norint įtikinti skiepų nauda, reikėtų keisti toną, mano pašnekovas.

Viešas emocinis laukas šiuo metu yra visiškai tuščias.

Todėl kol kas viršų ima prietarai.

„Žmonės sprendimus priima vadovaudamiesi emocijomis, o ne racionaliai. Pandemija dar nubloškė į didesnę nežinomybę – emocijų dar daugiau. Viešas emocinis laukas šiuo metu yra visiškai tuščias, buvusi Vyriausybė nieko nedarė, kad užpildytų vakuumą, to nedaro ir esama, nebent dar planuoja, bet apie tai nieko negirdėti. Jei niekas nepasako „viskas bus gerai“ ir tavęs emociškai nepalaiko, atsigręži į tuos, kurie sugeria neigiamą emocinį krūvį. Visokios sąmokslo teorijos ima viršų“, – aiškino A. Grigaliūnas.

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Komunikacijos eksperto teigimu, reikėtų suprasti, kad dalis žmonių turi šiokią tokią abejonę dėl vakcinų, nors tai nėra pagrįsta moksliškai. Toks įsitikinimas yra be galo galingas, nes pamatęs tai patvirtinančią žinutę žmogus, tikėtina, ja pasidalys.

„Psichologijoje tai vadinama šališkumo patvirtinimu (angl. confirmation bias)“, – sakė A. Grigaliūnas. Tai, pasak pašnekovo, paaiškina ir Kristinos istoriją. Internete dalijamasi skiepų šalininkų nuotraukomis, iškraipant jų žinutę, kontekstą, sakant, kad jie nuo skiepų nukentėjo.

Jis pabrėžia, kad dabartinėje situacijoje Vyriausybei reikėtų pakeisti kalbėjimo toną.

Ingrida Šimonytė / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Kol kas Vyriausybė ima racionalumu, bet tai neveikia ir neveiks, – sako pašnekovas ir priduria, kad Vyriausybei reikėtų stengtis sutelkti visuomenę, vykdyti informacinę ir reklaminę nuraminimo kampnaiją. – Tai daryti nėra per vėlu, nes atstumų laikytis ir kaukes dėvėti teks dar ilgokai.“

Požiūris – tai jau pasekmė.

„Šiandien esame gyvi mokslo dėka“, „Jei nežinome, kaip dalykai veikia, nereiškia, kad turime nepasitikėti“ – tokias žinutes, pasak A. Grigaliūno, galėtų pasitelkti SAM, komunikuodama apie vakcinas: „Reklamos gali būti ir juokingos, ir ironiškos, ir rimtos.“

„Požiūris yra arba palankus, arba ne, o kampanijos turi skleisti pozityvią emociją apie vakcinas, kartu ir informuoti, kiek tai įmanoma techniškai. Požiūris – tai jau pasekmė“, – sakė komunikacijos ekspertas, paklaustas, ar reklama apskritai gali paveikti ilgus metus mitų ir sąmokslo teorijų formuotą lietuvių požiūrį į skiepus.

Eurobarometro apklausa 2019 metais parodė, kad tik 30 procentų Lietuvos gyventojų per 5 metus nuo ko nors skiepijosi arba skiepijosi jų šeimos nariai. Tai vienas žemiausių rezultatų Europos Sąjungoje.

Tinklaraštininkas R. Savukynas mano, kad su vakcinomis siejamos dezinformacijos, panikos kėlimo ilgainiui mažės.

„Didžiausias baimės lygis jau buvo pasiektas, dabar jau mažėja. Buvo sakoma, neva masiškai mirs žmonės, bet [pamatyta], kad nė vienas nemiršta“, – kaip sklaidomos abejonės, pasakojo R. Savukynas.

Internetas / E. Blaževič/LRT nuotr.

SAM laukia visuomenės nuomonės apklausos

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) trečiadienį LRT.lt teigė, kad reklamos ir komunikacijos kampanija bus planuojama.

„Šiuo metu laukiama visuomenės nuomonės tyrimo dėl vakcinavimo nuo COVID-19 rezultatų, jie parodytų, kokios svarbiausios tikslinės grupės ir kokios informacijos daugiau pasigendama viešojoje erdvėje. Komunikacijos kampanija bus apmokama iš biudžeto lėšų. Lėšų poreikis bus įvertintas, kai bus parengta komunikacijos kampanija“, – teigiama ministerijos atsisiųstame atsakyme ir priduriama, kad apklausos rezultatai bus pristatyti dar šią savaitę.

Jau gerokai vėluojame į traukinį, dabar reikėtų daryti, kas įmanoma.

Komunikacijos eksperto A. Grigaliūno vertinimu, tokios kampanijos parengimas, sukūrimas galėtų trukti apie mėnesį. Jis atkreipia dėmesį, kad laiko atimtų ir skelbiamas konkursas, kurio metu tiekėjai siūlytų idėjas, viešųjų pirkimų procedūros.

„Jau gerokai vėluojame į traukinį, dabar reikėtų daryti, kas įmanoma. Buvo galima užbėgti už akių, dar gruodį buvo žinoma, kad žmonės nepasitikės vakcina“, – komentavo pašnekovas.

Poliklinika / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ragina pranešti oficialiai

LRT.lt pasiteiravo Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT), fiksuojančios šalutinį vakcinų poveikį, ar ji įžvelgia pavojų situacijoje, kai vis daugiau žmonių socialiniuose tinkluose dalijasi informacija apie savijautą po skiepo, sunku patikrinti jos teisingumą. Be to, neretas internautas savijautą aprašo itin vaizdingai.

„Baisus, beprotiškas skausmas“, „kaulų laužymas“, „baladojasi širdis“, „maniau, iškeliausiu į anapilį“, „galvos nebuvo galima pakelti“, „raičiausi lovoje“, „migrena“, „panikos atakos“, „širdis pulsuoja gerklėje“ – tai tik kelių įrašų citatos.

Poliklinika (asociatyvi) / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Tarnybos darbuotojai pacientų aprašytas reakcijas apibūdina medicinos terminais, teikdami pranešimus į Europos vaistų agentūros vaistų saugumo duomenų bazę, išverčia juos į anglų kalbą. Tai tarnybos specialistams nekelia sunkumų. Jei žmogus nurodo, kad pavartojęs vaisto pajuto „kaulų laužymą“, įvardijame, kad tai sąnarių skausmas. Jei rašo, kad „beprotiškai skauda galvą“, įvardijame, kad tai stiprus galvos skausmas“, – atsiųstame atsakyme teigė tarnybos atstovė spaudai Aistė Tautvydienė.

Ji pabrėžė, kad negalima drausti žmonėms dalytis informacija socialiniuose tinkluose, bet paragino pranešti tokią informaciją VVKT, galima kreiptis ir į šeimos gydytoją.

„Jei apie patirtas nepageidaujamas reakcijas nėra pranešama, kiekvienas viešas pareiškimas, kad po vakcinos žmogus jautėsi prastai, yra tik jo asmeninė subjektyvi nuomonė, kuria remiantis negalima daryti jokių objektyvių išvadų apie vakciną“, – įspėjo A. Tautvydienė.