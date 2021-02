Lietuvoje nustatyti 375 nauji COVID-19 atvejai, mirė 13 žmonių, pasveikusiųjų – 1411

Per praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 375 nauji COVID-19 ligos atvejai, mirė 13 žmonių, pasveikusiųjų – 1411, sekmadienį informavo Statistikos departamentas.

Pastarųjų 14 dienų sergamumas koronavirusine infekcija 100 tūkst. gyventojų siekia 273,6 atvejo.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 190 tūkst. 724 žmonės.

Statistinis šiuo metu sergančių asmenų skaičius – 9508 (deklaruotas: 59038)

Statistinis gyvų pasveikusių asmenų skaičius – 174916 (deklaruotas: 125386)



Statistiškai pasveiko ir šiuo metu yra gyvi 174 tūkst. 916 žmonės (deklaruotas: 125 tūkst. 386 žmonės), statistiškai šiuo metu serga 9 tūkst. 508 žmonės (deklaruotas: 59 tūkst. 38 žmonės).

Statistikos departamento teigimu, deklaruotas sergantysis yra asmuo, kuriam buvo patvirtintas ligos atvejis, bet ligos kortelė dar neuždaryta – ligos pabaiga nepatvirtinta gydytojo.

Statistinis sergantysis – tai asmuo, kuriam liga buvo patvirtinta per pastarąsias 28 dienas. Praėjus šiam terminui, žmogus laikomas pasveikusiu.

Anot departamento, statistinių sergančiųjų rodiklis gali būti tikslesnis vertinant populiacijos sergamumą, nes tarp deklaruotų sergančiųjų gali būti atvejų, kai asmuo jau nebeserga aktyvia COVID-19 ligos forma, bet šeimos gydytojas nėra patvirtinęs ligos pabaigos dėl įvairių priežasčių.

Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 3070 žmonių. Iš viso su šia infekcine liga – tiesiogiai ir netiesiogiai – yra siejamos 5938 mirtys.

Praėjusią parą pirmąja vakcinos doze paskiepyti 436 žmonės, o antrąja doze paskiepytų nebuvo.

Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze iš viso paskiepyta 98 tūkst. 62 žmonės, abiem dozėmis – 54 tūkst. 342 žmonės.

Praėjusią parą šalyje atlikti 5054 molekuliniai (PGR) tyrimai dėl įtariamo koronaviruso, iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 2 mln. 784.

Be to, per parą atlikta 141 antigeno ir 80 antikūnų tyrimų. Iš viso jų atlikta atitinkamai 26 tūkst. 791 ir 116 tūkst. 914.

Ligoninėse nuo COVID-19 gydomi 1 089 pacientai, 105 – reanimacijoje

Ligoninėse šiuo metu gydomi 1 089 COVID-19 pacientai, 105 iš jų – reanimacijoje, sekmadienį pranešė Statistikos departamentas.

Deguonis papildomai tiekiamas 851 ligoniui, 68 asmenims taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.

Per parą į ligonines paguldyti 74 COVID-19 pacientai.

Dėl koronaviruso šiuo metu nedirba 29 gydytojai ir 115 slaugytojų, izoliacijoje jų yra atitinkamai 14 ir 40.