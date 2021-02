Statistikos departamento atsakas Pinskuvienei: tai proga stebėti, kaip gimsta ir auga melagienos

Širvintų rajono merei Živilei Pinskuvienei ir kitiems merams pradėjus piktintis dėl to, kad pasveikusiųjų nuo COVID-19 duomenys nėra tikslūs, ketvirtadienį Statistikos departamentas peržiūrėjęs statistiką, atnaujino duomenis. Reaguodamas į Širvintų r. merės pasisakymus jos feisbuko paskyroje, Statistikos departamentas taip pat paanalizavo merės įžvalgas ir nurodė, kad taip „gimsta ir auga melagienos“.

Penktadienį Ž. Pinskuvienė pasidalino įrašu, kuriame teigiama:

„Nes jame (žemėlapyje – LRT.lt) rodoma, kad per 14 d. atvejų yra 40. Skirtumas nedidelis, ne tūkstantinis, bet svarbus tuo, kad turėdami 40 atvejų per 14 dienų esame raudonojoje C3 zonoje, o turėdami 23 – tiek, kiek matome „Juvare“ sistemoje, – būtume C2 zonoje. Sutikite, tarp 23 ir 40 lygybės ženklo nepadėsi.“

Statistikos departamentas nurodo, kad karantino (atlaisvinimo) kontekste svarbiausias rodiklis – naujų atvejų skaičius per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų – ir tai yra 221 Širvintų rajone.

„Merė tuo metu iliustracijoje raudonai apibraukia šiuo metu statistiškai sergančių skaičių – 40, tačiau tuo pat metu teigia, kad ima „40 atvejų per 14 dienų“ – kas apskritai neegzistuoja. Ir lyg neužtektų painiavos, palygina šį skaičių su kitos – NVSC „Juvare“ – sistemos operatyviais duomenimis, kurie apskritai negali būti lyginami“, – rašo Statistikos departamentas.

COVID-19 statistika / Statistikos departamento nuotr.

Anot jų, šių duomenų negalima palyginti, nes juose nesutampa atvejų priskyrimas parai, priskyrimas administracinei teritorija ir pats koronaviruso atvejis yra apibrėžiamas kitaip.

Be to, Statistikos departamentas nurodo, kad Širvintų r. merė remiasi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro vadovo Roberto Petraičio interviu, kuriame šis abejoja dabar taikoma metodika. „Jam nerimą kelia tai, kad nesutampa NVSC ir Statistikos departamento skelbiami COVID-19 duomenys apie užsikrėtimo atvejus. Jeigu vakar NVSC duomenimis per parą buvo apie 600 COVID-19 užsikrėtusių asmenų, Statistikos departamentas skelbė tik apie 500 tokių atvejų.“

Pabrėžiama, kad Lietuvos statistikos departamentas, vadovaudamasis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu skelbia informaciją iš pirminio šaltinio, t. y. e. sveikatos, ir rengia rodiklius metodiškai.

Anot jų, tai buvo padaryta todėl, kad duomenys būtų palyginami ir tvarkingi.