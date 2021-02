Karbauskis paaiškino, kodėl Skverneliui neliko vietos šešėlinėje Vyriausybėje: jis bus puikus opozicijos lyderis

Didžiausia opozicinė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) pristatė savo šešėlinį ministrų kabinetą. Joje ministro pirmininko postas atiteko partijos lyderiui Ramūnui Karbauskiui, o buvęs premjeras Saulius Skvernelis neužima jokio posto. Apie šešėlinės Vyriausybės sudarymą ir reikšmę LRT laidoje „Dienos tema“ kalba šešėlinės Vyriausybės vadovas R. Karbauskis.

– Kodėl premjeras ne Saulius Skvernelis, o jūs?

– Į tą klausimą atsakyti reikėtų Valstiečių ir žaliųjų sąjungos tarybai, kodėl ji balsavo. Jeigu rimčiau šnekant, iš tikrųjų pasirinktas Valstiečių ir žaliųjų sąjungos šešėlinės Vyriausybės, o ne koalicinės Vyriausybės modelis. Nagrinėjant Seime, mūsų frakcijoje ir diskutuojant su S. Skverneliu jis buvo daugiau šalininkas koalicinės šešėlinės Vyriausybės, bet jos sudaryti tiesiog neįmanoma.

Kita vertus, ta praktika, kuri yra kitose pasaulio šalyse, rodo, kad koalicinių šešėlinių vyriausybių praktiškai nėra, yra didžiųjų opozicinių frakcijų šešėlinės vyriausybės. Kadangi buvo sprendimas, kad ne koalicinė šešėlinė Vyriausybė, o Valstiečių ir žaliųjų sąjungos, tai aš, kaip partijos pirmininkas, buvau patvirtintas šešėlinės Vyriausybės ministru pirmininku.

– Jūs siūlėte S. Skverneliui, bet jis nesutiko?

– Pirmiausia buvo kalba su S. Skverneliu apie tai, kad jis imtųsi tos funkcijos. Jo požiūris buvo, kad reikėtų bandyti susitarti su socialdemokratais ir Darbo partija, bet tai, kaip sakau, visiškai neįmanoma, o delsti ir neformuoti šešėlinės Vyriausybės arba ją formuoti su kitomis opozicijoje dirbančiomis partijomis neįmanoma, kadangi su jomis kol kas neįmanoma susitarti netgi dėl opozicijos lyderio. Manau, S. Skvernelis, jeigu pavyks susitarti su opozicinėmis frakcijomis, bus puikus opozicijos lyderis Seime ir atitinkamai į tai dabar ir koncentruosis.

– Tai S. Skvernelis vis dar „valstiečių“ frakcijos Seime narys?

– Jokių konfliktų tarp mūsų nėra ir negali būti, jis yra mūsų frakcijos aktyvus narys, jūs jo galėsite paklausti tiesiogiai pats. Mes esame komanda jau daug metų, pergyvenę tikrai didelį propagandinį spaudimą ir dabar šitoje situacijoje tiesiog diskutavome, nuomonės skiriasi, bet tai nėra konfliktas, tai nėra kažkas tokio, kad būtų verta S. Skverneliui ar Valstiečių ir žaliųjų sąjungai nutraukti abipusiškai naudingą bendradarbiavimą.

Saulius Skvernelis ir Ramūnas Karbauskis / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Jūs ir toliau bendradarbiaujate, S. Skvernelio konkurencijos nebijote?

– Ne.

– Paskiriant jus šešėlinės Vyriausybės vadovu buvo balsavimas. Kas, be jūsų, dar buvo tarp kandidatų?

– Tarp kandidatų į ministrus pirmininkus? Nebuvo daugiau kandidatų į ministrus pirmininkus antrajame etape, kada buvo apsispręsta, kad aš, kaip partijos pirmininkas, kandidatuoju. Niekam abejonių nekilo, kad partijos pirmininkas yra tinkamiausias ministro pirmininko postui šešėlinėje Vyriausybėje.

– Jūs sakote, kad nebuvo daugiau kandidatų antrajame etape, kai reikėjo balsuoti, o kiek pirmajame etape buvo kandidatų?

– Aš jau minėjau. Pirmajame etape diskutavome dėl S. Skvernelio kandidatavimo į šešėlinės Vyriausybės ministrus pirmininkus, o antrajame etape, kada buvo apsispręsta, kad S. Skvernelis nedirbtų šešėlinės Vyriausybės, kuri sudaryta tik iš Valstiečių ir žaliųjų sąjungos, ministru pirmininku, tai tokiu atveju buvo vienas pasirinkimas ir juo buvau aš.

– Kas nors balsavo prieš jus?

– Prieš mane, atrodo, niekas nebalsavo. Mūsų taryboje, kuri balsavo, galbūt pora žmonių abejojo vieno ar kito ministro kandidatūra, bet tai tik pora žmonių ir tai demokratinei bendruomenei, kokia yra mūsų partijos taryba, yra labai geras rezultatas. Mes buvome labai vieningi priimdami sprendimus.

– Kaip buvo atrinkti šešėlinės Vyriausybės ministrai? Kai kurie buvę ministrai pateko į jūsų formuojamą šešėlinę Vyriausybę – Aurelijus Veryga, Giedrius Surplys, Kęstutis Mažeika, bet, pavyzdžiui, Linas Kukuraitis nepateko. Kodėl?

– Tai sprendimas, kuris buvo priimamas tarp dviejų mūsų frakcijos Seimo narių – Tomo Tomilino ir L. Kukuraičio. Buvo apsispręsta jų dviejų, kad mūsų partijos šešėlinės Vyriausybės ministru tampa T. Tomilinas, kuris yra Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotojas. Tai buvo tų dviejų žmonių, kurie abu galėtų būti puikūs šešėliniai ministrai, apsisprendimas ir tas sprendimas buvo T. Tomilino naudai.

Linas Kukuraitis / E. Genio/LRT nuotr.

– Čia buvo asmeninis T. Tomilino sprendimas – jis sutiko, o ponas L. Kukuraitis nesutiko?

– Jų abiejų sprendimas. Žinau tiksliai, kad tai jų abiejų apsisprendimas ir jis yra ne skaldantis tų žmonių bendras pastangas, o kaip tik jungiantis, nes buvęs ministras L. Kukuraitis labai aktyviai padės T. Tomilinui atlikti savo pareigas.

– Kaip jūs įsivaizduojate, kokį svorį politiniame lauke įgaus arba gali turėti jūsų suformuotas šešėlinis ministrų kabinetas iš vienos partijos?

– Galiu pasakyti, kad europinėje demokratinių valstybių praktikoje beveik nėra šešėlinių vyriausybių, kurios būtų suformuotos koalicijų. Taip yra visose valstybėse, kiek mes domėjomės. Ir Prancūzijoje, ir daugelyje kitų šešėlinės vyriausybės yra formuojamos didžiosios opozicinės frakcijos.

Dainius Gaižauskas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Sumanymas buvo suformuoti visos opozicijos šešėlinį ministrų kabinetą?

– Nebuvo tokio sumanymo.

– Jūs prieš tai sakėte, kad S. Skvernelis būtų vadovavęs visos opozicijos šešėliniam ministrų kabinetui.

– Galiu paaiškinti. S. Skvernelis pirmiausia šnekėjo ir mes šnekėjome, ir dar būdamas Seime šnekėjau, kad opozicija turėtų sudaryti koaliciją Seime ir turėti opozicijos lyderį. To, kaip žinote, nepavyko padaryti ir vargiai pavyks, nes kitos partijos, išskyrus mūsų frakciją, turi savų problemų: viena partija renkasi pirmininką, kita partija turi tam tikrų problemų dėl savo identiteto, ką nori daryti ir ko siekia ateityje. Mums tokių abejonių nekyla. Paprasčiausiai S. Skvernelis manė, kad jei nesiformuoja opozicijos koalicija, galbūt galima per šešėlinės Vyriausybės koalicinį formavimą sujungti opoziciją. Tiesiog tai taip pat neįmanoma.

Lietuvoje sudaryti šešėlinę Vyriausybę, kuri šiandien pradėjo veikti, galėjo tik Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Kitoms partijoms, jeigu jos turės tam pagrindo ir noro, linkime sėkmės, tai tik padės dabartinei Vyriausybei iš tikrųjų daryti mažiau klaidų. Mes šiandien labai aiškiai pasakėme, kad labai konstruktyviai bendradarbiausime. Ne tam kūrėme šešėlinę Vyriausybę, kad kritikuotume valdžią, kūrėme tam, kad padėtume valdžiai. Labai gailimės, kad praėjusius ketverius metus konservatoriai tos šešėlinės Vyriausybės neformavo ir mums nepadėjo, jie apsiribojo būtent propagandinėmis žinutėmis.

– Jeigu jūsų pasiūlymai nesulauks palaikymo ne tik Seime, bet ir visuomenėje, ką darysite su savo šešėliniu ministrų kabinetu – performuosite, apskritai naikinsite? Kaip pamatuosite, kiek jis efektyvus?

– Mes visi, kurie esame šešėlinėje Vyriausybėje, turime tam tikrų patirčių ir žinių. Jeigu šnekėtume, pavyzdžiui, apie sveikatos apsaugos ministrą A. Verygą, galime teigti, kad jis turi tikrai daugiau žinių ir patirties negu dabartinis sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys, esame pasiruošę padėti ir bendradarbiauti, jeigu toks ministro noras būtų. Lygiai taip pat visų kitų ministrų atžvilgiu mūsų šešėlinėje Vyriausybėje dirba tikrai kompetentingi žmonės.

Ramūnas Karbauskis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Jeigu teigsite, kad mūsų šešėlinė Vyriausybė yra silpnesnė negu tikroji Vyriausybė, turėčiau didelį ginčą su jumis dėl kompetencijų. Bet ne čia esmė – išrinkta valdžia, išrinko Lietuvos žmonės, suformavo vykdomąją valdžią. Mūsų, kaip didžiosios opozicinės frakcijos, kuri gavo 200 tūkst. rinkėjų balsų, darbas yra padėti šiai valdžiai daryti kuo mažiau klaidų, nedaryti mūsų pačių klaidų, mes jų darėme, kaip ir darys šita valdžia, kaip pridarys visos būsimos valdžios. Tiesiog demokratinėse valstybėse šešėlinė Vyriausybė yra pagalba Vyriausybei.

– Ką patartumėte dabartinei Vyriausybei dėl „Sputnik“ vakcinos – reikėtų ją naudoti Lietuvoje?

– Čia vėl klausimas tikriausiai pirmiausia mūsų sveikatos apsaugos ministrui. Jeigu šnekėtume apie tai, kad kiekviena vakcina, kuri patenka į Europos Sąjungos rinką, turi būti patvirtinta, pereiti visus patikrinimus ir taip toliau, jeigu Europos Sąjungos institucijos patvirtins vienos ar kitos šalies sukurtą vakciną, ar ji būtų kiniška, ar rusų, ar kitos šalies – jokio skirtumo, tada tas vaistas, ta vakcina į rinką gali patekti. Kiek žinau, šita vakcina nėra perėjusi patikrinimo ir nėra validuota Europos Sąjungoje. Tam tikros ES narės šneka apie jos naudojimą, bet, mano nuožiūra, tai yra Europos Sąjungos klausimas, o ne šalių narių pasirinkimo reikalas.

Rusiška vakcina nuo koronaviruso „Sputnik V“ / AP nuotr.

– Naujausios apklausos šią savaitę parodė, kad didėja atotrūkis tarp „valstiečių“ ir konservatorių, jus palaiko vis mažiau rinkėjų. Kaip manote, kodėl?

– Kiekvieną dieną LRT, kaip ir praeitus ketverius metus, dirbo tam, kad mūsų reitingai mažėtų. Jūs tą puikiai žinote ir dabar tą patį darote.

– Mes kalbamės dviese, prisiimkite atsakomybę per pusę.

– Su manimi kalbatės retai, su Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovais, lyginant su buvusios opozicijos atstovais arba su valdžios atstovais. Šnekant apie vertinimą, jis atsiras po tam tikro laiko. Po Seimo rinkimų 2016 metais nebuvome nusipelnę geresnio įvertinimo, kada po pirmo mėnesio mūsų darbo reitingas buvo virš 30 proc. Bet po to atsiranda aiškumas, kas yra ta partija, kaip ji veikia ir taip toliau, tada viskas nusistovi į savo pozicijas.

Dabar lygiai taip pat aš suprantu, kad laiko yra per mažai valdžiai įvertinti, o opozicija mažiau matoma, tad, be abejonių, reitingas gali sumažėti. Vertinant tas pastangas, kurias dedame, stengiamės sąžiningai atlikti savo pareigas opozicijoje ir atitinkamai tą darysime, nepriklausomai nuo to, kokius reitingus viena ar kita apklausų kompanija mums rodys.