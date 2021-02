30 metų istorija: kaip į Lietuvą atvykusiam Islandijos ministrui SSRS šarvuočiai užtvėrė kelią, o Vilniuje jis stebėjo kovą už orumą

Prieš tris dešimtmečius Islandija buvo pirmoji Vakarų valstybė, pripažinusi Lietuvos nepriklausomybę. Tuometis Islandijos užsienio reikalų ministras Jonas Baldvinas Hannibalssonas prisimena, kad dėl to šalis užsitraukė Maskvos nemalonę, dėl to Reikjaviko vengė ir Vakarai, neskubėję užmegzti diplomatinių santykių su Baltijos šalimis. Islandijos analitikas Olafuras Hardarsonas sako, kad pačioje Islandijoje daug diskusijų, ar pripažinti nepriklausomybę nebuvo, nors sutinka, kad be J. B. Hannibalssono užsispyrimo to nebūtų buvę.

Pažintis prieš tris dešimtmečius peraugusi į draugystę. Buvęs Vytauto Landsbergio patarėjas Ramūnas Bogdanas sako esantis pirmasis iš tuometės Lietuvos valdžios, užmezgęs ryšius su Islandijos užsienio reikalų ministru.

„Jis buvo lokomotyvas. Aš kaip jį angliškai pavadinau „Icebreaker from Iceland“ (ledlaužis iš Islandijos)“, – prisimena R. Bogdanas.

J. B. Hannibalssonas išgirdo Vytauto Landsbergio kvietimą ir nepabijojo praėjus kelioms dienoms po sausio 13-osios atvykti į Vilnių.

„Buvo daugybė neginkluotų, visiškai taikių žmonių. Ir jie buvo vieni – jokių paramos ženklų iš likusio pasaulio. Tai, ką aš jaučiau, ką mačiau, buvo kova už orumą – beginkliai, bebaimiai žmonės susidūrė su galingiausia pasaulyje karine mašina“, – apie kelionę pasakoja buvęs ministras.

Su karine mašina susidūrė ir pats J. B. Hannibalssonas, važiuodamas iš Vilniaus į Rygą.

„Neprivažiavus Ukmergės ant kelio užsiropštė šarvuotis, užtvėrė mums pravažiavimą. Apsaugos karininkas turėjo pistoletą ir granatą, mes sėdime su Hannibalssonu gale, o jis sako mums „gulkite“. Ir tada jis pajuda, nuvažiuoja nuo kelio ir per laukus dingsta“, – pamena R. Bogdanas.

J. B. Hannibalssonas tuo metu esą net nesuprato, kas vyksta. Kai R. Bogdanas paaiškino, kas ką tik įvyko, jis labai nustebo, tačiau neišsigando. Po trijų savaičių Islandijos parlamentas pripažino Lietuvos nepriklausomybę. Nors islandai su Sovietų Sąjunga turėjo gana tamprius prekybos ryšius, ji buvo antroji valstybė po Suomijos.

„Rizikavome. Aišku, Sovietų Sąjunga supyko – atšaukė ambasadorių, grasino atšaukti prekybos susitarimus“, – pasakoja buvęs užsienio reikalų minsitras.

Jonas Baldvinas Hannibalssonas ir Vytautas Landsbergis / Stop kadras

Sovietų Sąjunga pyko, tačiau ir Vakarai nebuvo sužavėti tokio Islandijos sprendimo.

„Nejautėme spaudimo iš Vakarų, bet jie mūsų vengė, nepatikome jiems. Nuolat kartojo, kodėl jūs vis apie tai kalbate“, – pokalbius prisimena J. B. Hannibalssonas.

Tačiau Hanibalsonas sako tikėjęs, kad mažos šalys turi palaikyti viena kitą. O Baltijos šalims tuo metu reikėjo ne tylaus palaikymo.

Ir tai buvo garsi parama iš NATO šalies.

„Diplomatiniai santykiai tai – Vyriausybės pripažinimas. Ir tą būtent žingsnį žengė Islandijos Vyriausybė“, – tikina Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis.

Vytautas Landsbergis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Islandijos analitikas Olafuras Hardarsonas pripažįsta, kad be J. B. Hannibalssono, toks sprendimas vargu ar būtų priimtas.

„Tai greičiausiai buvo vienintelis kartas, kai Islandija ėmėsi lyderės vaidmens labai svarbiuose globaliuose įvykiuose. Kaip užsienio reikalų ministrui, tai buvo rizikingas sprendimas, nes, jei pripažįsti ir niekas daugiau to nepadaro, atrodai kaip kvailys, bet jei pripažįsti ir kiti seka tavo pavyzdžiu, tampi didvyriu. J. B. Hannibalssonas tapo didvyriu“, – tikina analitikas.

Pasak profesoriaus, tą vertino ir islandai. Prieš kelis dešimtmečius sukurta islandiško alaus reklama, kurioje giriamasi faktu, jog Islandija buvo pirmoji valstybė, pripažinusi Lietuvos nepriklausomybę.