Onkologinė liga – ne priežastis dirbti nuotoliniu būdu? Šilalės mero ir jo patarėjo skirtingas požiūris lėmė pastarojo pasitraukimą iš pareigų

Vieno skandalo dar nespėjusioje pamiršti Šilalėje ir vėl verda aistros. Šiomis dienomis iš pareigų pasitraukti nusprendęs pranešė Šilalės rajono savivaldybės mero patarėjas Petras Dargis. Onkologine liga sergantis vyras sprendimą išeiti iš darbo priėmė, kai paaiškėjo, kad užsimota jį atšaukti iš nuotolinio darbo.

Šiomis dienomis kiek aptrupėjo Šilalės rajono savivaldybės mero Algirdo Meiženio komanda – iš pareigų pasitraukė jo patarėjas P. Dargis.

Dabar jau buvęs patarėjas tokį sprendimą priėmė tuomet, kai sužinojo, jog meras panoro jį atšaukti iš nuotolinio darbo, o tai, šalyje siaučiant COVID-19 pandemijai, onkologine liga sergančio P. Dargio sveikatai sukeltų nemenką pavojų.

Darbas iš namų

Pandemija kelia ypač didelį pavojų

Kovą su klastinga liga P. Dargis pradėjo neseniai.

„Pavasarį man išpjovė piktybinį auglį. Čia yra ne juokai – keturias valandas truko operacija. Labai geras daktaras pasitaikė – Stasys Auškalnis. Buvo labai gera priežiūra ir labai sėkminga operacija. Ir labai gerai, kad dar nevisai uždelstą ligą man padėjo išaiškinti šeimos daktaras Kornelijus Andrijauskas. Šiems žmonėms lieku dėkingas visą gyvenimą. Jie man likusį gyvenimą pailgino gerokai“, – apie savo sveikatos būklę pasakojo P. Dargis.

Pašnekovas pasakojo, jog nors medikams ir pavyko sėkmingai atlikti operaciją, tačiau liga vis dar yra labai arti, todėl medikai žmogui griežtai nurodė būti itin atsargiam ir vengti bet kokių galimų ligų.

Palata/sveikata/medicina/Onkologinės ligos/vėžys/ligoninė

Net sugrįžęs kadaise buvęs bronchitas gali sukelti išties rimtą pavojų sveikatai ir gyvybei, mat kol žmogus yra sveikas, organizmui ir taip tenka didelis krūvis kovojant su vėžio ląstelėmis, tačiau įsibrovus papildomai ligai, pirmoji dar labiau paaštrėtų ir imuninė sistema gali tiesiog nepakelti išbandymo susidoroti su dviem sunkiomis ligomis.

„Su vėžiu galima ilgai gyventi, bet reikia laikytis tam tikrų draudimų ir apribojimų. Žaidimai su gyvybe jau yra pasibaigę“, – padėtį apibendrino pašnekovas.

Taigi, dabar susiklosčiusi situacija, kai Lietuvą yra apraizgiusi greitai plintanti COVID-19 liga, onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms iš tiesų yra pavojinga. Tokiems asmenims būtina visomis išgalėmis vengti užsikrėtimo. Žinia, COVID-19 yra ypač pavojinga gretutinių ligų turintiems asmenims.

Stengėsi vykdyti savo pareigas

Siaučiant pandemijai medikai P. Dargiui akcentavo dirbti nuotoliniu būdu, mat tai sumažina galimybes užsikrėsti.

„Nuotoliniu būdu šiais technologijų laikais, dirbti nėra jokia problema. Ir tarybos posėdžiai, ir kasrytiniai mero patarėjų ir administracijos darbuotojų pasitarimai, komitetų, frakcijos posėdžiai – viskas sklandžiai vyksta nuotoliniu būdu“, – dėstė buvęs mero patarėjas.

Darbas iš namų

Tiesa, net ir visam karantinui dirbti nuotoliniu būdu išsiųstam dirbti P. Dargiui dukart per savaitę vis tiek tekdavo atvykti į kai kuriuos savivaldybėje kontaktiniu būdu vykdavusius pasitarimus, talkinti miesto valdžiai teikiant nusipelniusiems Šilalės rajono žmonėms skirtas „Padėkos lašo“ nominacijas.

„Vadovai įteikinėjo tas nominacijas, padėkos raštus, aš – fotografavau, rinkau informaciją apie tuos žmones telefonu, internetu ir rašiau apie juos trumpas apibraižėles, pristatinėjau visuomenei. Mano manymu, tai yra labai gerai. Aišku, politinės naudos buvo, kadangi prie tokių gerbiamų žmonių gerai atrodo meras ir administracijos direktorius. Ką darysi – pagal mano pareigybės aprašymą, pagrindinis mano darbas buvo formuoti teigiamą mero ir tarybos įvaizdį. Pagal išgales tą ir dariau. Technologiškai jokių problemų nebuvo“, – pasakojo P. Dargis.

Suprato, kad bendradarbiauti nepavyks

Vis dėlto, neseniai dabar jau buvusio mero patarėjo buvo paprašyta parašyti prašymą, kuriuo P. Dargis prašytų jį atšaukti iš darbo nuotoliniu būdu. Tai būtų reiškę, kad pats P. Dargis atsisako dirbti nuotoliniu būdu, nors tokių intensijų jis pats neturėjo.

„Aš atsisakiau rašyti prašymą, kad mane atšauktų iš nuotolinio darbo. Meras mane buvo paskyręs nuotoliniu būdu dirbti karantino laikotarpiui. Ir jis, matyt, tikėjosi, kad sausį karantinas pasibaigs. Staiga sausio pabaigoje sužinojo, kad Vyriausybė karantiną pratęsė dar visam vasariui ir panašu, kad bent pusė kovo dar tokia bus. Jam suskaudo širdį, kad P. Dargis per daug gerai gyvena. Nors jam nesvarbu, vėžiu ar kuo kitu sergi“, – dėstė P. Dargis.

Šilalės rajono savivaldybė

Atsisakius rašyti tokį prašymą P. Dargis pasakojo netrukus supratęs, jog nepaklusus mero valiai, tolesnio sklandaus bendradarbiavimo jau nebus, tad teks atsisakyti ir patarėjo pareigų.

„Kadangi aš jį pažįstu per dvejus metus jau gerai. Susidirbom, charakterį puikiai žinau, apsisprendžiau geriau išeiti iš darbo nei rašyti tokį prašymą. Puikiai supratau, kad sprendimas bus labai greitai priimtas, nes jam nepaklusti – neįmanoma. Jis iš kabineto yra išvijęs vieną koalicijos narį“, – apie mero darbo įpročius pasakojo buvęs jo patarėjas.

Pašnekovas pasakojo sulaukęs nemažai palaikymo dėl žengto tokio žingsnio.

„O kas aš dabar? Aš net ne tarybos narys, nes išeidamas į patarėjus „padėjau“ tarybos nario mandatą. O kitoje pusėje yra įtakingiausias žmogus rajone. Ant svarstyklių sudėjus – aš esu nulis, o jis yra viskas. Bet žmonėms, kurie turi padorumą – visai kitaip. Aš jiems esu dėkingas. Daktarams, draugams ir partneriams, kurie mane tokiu momentu palaikė, esu dėkingas“, – dėstė pašnekovas.

Šilalė

Vis dėlto P. Dargis neslėpė, jog tam tikro nusivylimo liko, mat jam patikėtą darbą jis dirbo nuoširdžiai ir kaip galėdamas geriausiai. Be to, buvo patikėjęs, jog Šilalės rajono meras per bendrą darbo kartu laiką tapo draugu, tačiau paaiškėjo, kad ne.

Patarėjas sureagavo per jautriai?

Šilalės rajono meras A. Meiženis aiškino norėjęs, jog patarėjas nepasitrauktų iš užimamų pareigų, tad gavęs prašymą atleisti iš darbo dar kelias dienas palaukė prieš jį tvirtindamas – vylėsi, jog P. Dargis pakeis savo nuomonę.

Meras taip pat tvirtino, jog tai, kad nepaklusus jo prašymui toliau sklandžiai bendradarbiauti nepavyktų, yra netiesa.

„Po to fakto yra mano potvarkiai apie nuotolinius darbus. Ir administracijos direktorius šiuo metu laikinai dirba iki pirmadienio nuotoliniu. Tai čia tikrai niekas niekur nebūtų bandęs savo primesti. O Petras dirba jau nuo lapkričio mėnesio nuotoliniame. Aš pats prašiau, kad dviese viename kabinete dirba nuotoliniu, tai vienas arba kitas eitų į nuotolinį arba abu eitų. Bandysime tuos darbinius klausimus išspręsti nuotoliniu būdu. Iš tikrųjų, buvo žmogiškai atsižvelgta. Norėjau tik pasišnekėti, bet gal emocijos iškilo nereikalingos ir įvyko taip, kaip įvyko“, – aiškino A. Meiženis.

Šilalės rajono savivaldybė

Meras pripažino, jog prašė patarėjo grįžti į įprastą darbo vietą. Juolab, kad Šilalėje sergamumo COVID-19 liga rodikliai pastaruoju metu yra geri. Jis taip pat pastebėjo, kad sprendimas patarėjui leisti dirbti nuotoliniu būdu neapėmė viso karantino laikotarpio, tačiau ir esą įprastu būdu nebūtų reikėję dirbti visą laiką – kiek vėliau būtų buvę vėl galima grįžti prie darbo nuotoliniu būdu.

„Bet tik pradėjus kalbėti, tuo ir baigėsi ta kalba“, – pastebėjo A. Meiženis,

Kol kas P. Dargio vietos naujas žmogus dar neužėmė. Meras kurį laiką planuoja dirbti tik su vienu patarėju.

„Nemanau, kad dabar taip skubiai reikia to patarėjo. Galima dirbti kurį laiką su vienu. Tikrai neturiu kandidatų ir neturėjau iš anksto“, – dėstė pašnekovas.

Šilalė

Ministerija: patarėjas turėjo teisę dirbti nuotoliniu būdu

Šiuo metu galiojantys teisės aktai, numatantys darbo nuotoliniu būdu galimybes, yra mero patarėjo pusėje.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Komunikacijos skyriaus vedėja Edita Banienė aiškino, kad 2020 m. gruodžio 7 d. Vyriausybės sprendimu, valstybės ir savivaldybių institucijose darbas turi būti organizuojamas nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai tam tikrą darbą būtina atlikti darbo vietoje.

„Taigi karantino metu mero patarėjas turėjo teisę dirbti iš namų“, – konstatavo E. Banienė.

Vis dėlto, atkreipiamas dėmesys, kad mero patarėjas yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, tad tokių asmenų priėmimo į darbą bei iš jo atleidimo tvarka kiek kitokia nei kitų darbuotojų. Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų socialines garantijas numato Valstybės tarnybos įstatymas.

Vidaus reikalų ministerijos Strateginės komunikacijos skyriaus vedėjas Mindaugas Bajarūnas akcentavo, jog pagal Valstybės tarnybos įstatymą, į politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigas priimama be konkurso valstybės politiko ar kolegialios valstybės institucijos pasirinkimu.

Šis įstatymas taip pat numato, jog kad valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas ar politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu priimtas įstaigos vadovas praranda į pareigas jį pasirinkusio valstybės politiko ar kolegialios valstybės ar savivaldybės institucijos pasitikėjimą arba kai pasibaigia jo paskyrimo į pareigas terminas.

Taigi, meras savo patarėją gali atleisti bet kada, kai nusprendžia praradęs pasitikėjimą tuo žmogumi.