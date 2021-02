Šiaulių aplinkosaugininkams per patikrą įkliuvo žvejai mėgėjai ir ant ledo išvažiavę keturratininkai

Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai, vykdydami akcija „Lydeka 2021“, Šiaulių r. savivaldybėje patikrino 70 žvejų ir nustatė ne tik žvejybos pažeidimų. Kartu buvo nustatytas atliekų deginimo atvejis ir neteisėtas pavažinėjimas ant įšalusio vandens telkinio keturračiais, rašoma departamento pranešime žiniasklaidai.

Per akciją Šiaulių aplinkosaugininkai patikrino 67 žvejus prie Rėkyvos ežero ir 3 žvejus prie Bubių tvenkinio. Nustatyti du Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių pažeidimai, surašyti administracinio nusižengimo protokolai už žvejybą be leidimo ir be smaigų.

Aplinkosaugininkai per reidą gavo ir pranešimą dėl atliekų deginimo Šiauliuose. Nuvykus į nurodytą vietą, aptiktas asmuo, neteisėtai deginęs atliekas. Už tai pažeidėjui surašytas administracinio nusižengimo protokolas ir gresia bauda nuo 30 iki 60 eurų.

Be to, tęsdami reidą Šiaulių aplinkosaugos pareigūnai nustatė 4 asmenis, važinėjusius motorinėmis transporto priemonėmis ant užšalusio vandens tvenkinio. Visiems pažeidėjams už neteisėtą važiavimą ant vandens telkinio ledu motorinėmis transporto priemonėmis teks sumokėti po baudą nuo 100 iki 300 eurų.

„Džiaugiamės, kad patikrinus 70 žvejų nebuvo nustatyta nė vieno šiurkštaus Mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimo. Mūsų tikslas yra ne tik bausti, bet ir informuoti žvejus, kad jie elgtųsi sąmoningai ir laikytųsi lydekų žvejybos draudimo. Taip lydekos galės saugiau išneršti“, – teigia Šiaulių aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnas Tadas Joniškis.