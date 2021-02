Egzaminų drama: vieni rengia peticijas dėl atšaukimo, kiti pripažįsta – gyvename ne viduramžiais, galimybių mokytis yra

Abiturientai nekantriai laukia žinių dėl brandos egzaminų sesijos. Kokia ji bus, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) turi apsispręsti iki kovo 1 dienos. Tiesa, ministrė Jurgita Šiugždinienė žadėjo sprendimą pateikti anksčiau. Ji ne kartą pabrėžė, kad egzaminai būtini. Jai pritaria ir gimnazijos, kuri nuotoliniu būdu dirba kelis dešimtmečius, direktorius Albinas Daubaras. Anot jo, egzaminų atsisakyti galėtume geriausiu atveju po septynerių metų.

Egzaminai aistrų kėlė praėjusiais metais, tų metų abiturientai į sesiją rinkosi po kelių mėnesių nuotolinio mokymosi. Šiemetiniai abiturientai nuotoliniu būdu mokosi jau daugiau nei du mėnesius ir nežinia, kiek tai dar užtruks.

Vieni abiturientai rengia peticijas ir ragina valdžią egzaminų nerengti, įskaityti metinius pažymius, o kiti yra kategoriškai už egzaminus, nes, anot jų, tas, kas stengiasi, pasiekia aukštus rezultatus ir mokydamasis savarankiškai, konsultuodamasis su mokytojais. Be to, egzaminų nebuvimas sumenkintų gabiųjų galias gauti valstybės finansuojamą vietą aukštojoje mokykloje.

E. Gustainytė / Asmeninio albumo nuotr.

„Gyvename ne viduramžiais, galimybių mokytis yra“

„Egzaminai turėtų vykti“, – LRT.lt sakė Kauno jėzuitų gimnazijos (KJG) abiturientė Eglė Gustainytė, besiruošianti studijuoti odontologiją.

Kai suvoki, kokio tikslo tu sieki, išmoksti susitelkti ir mokytis. O tai ir yra suaugusio žmogaus bruožai. E. Gustainytė

Ji pripažįsta, kad padėtis, į kurią pateko ir mokiniai, ir pedagogai, nėra įprasta, tai kelia sunkumų, tačiau nėra priežastis atsisakyti brandos egzaminų.

„Ne visiems mokytojams paprasta dirbti nuotoliniu būdu, o ir gyvas kontaktas yra kitoks dalykas nei kad nuotolinis mokymas. Tačiau esu tikra, kad ši situacija patikrina tokius paprastus dalykus kaip kad mokinių savarankiškumas. Tarkime, pernai daug mano pažįstamų laikė brandos egzaminus ir jų rezultatai buvo puikūs, nes jie sugebėjo mokytis savarankiškai ir įdėjo daug darbo.

Gyvename ne viduramžiais, internete galime rasti vaizdo pamokų, gauti papildomų konsultacijų mokykloje. Manau, yra visos priemonės, kad vaikas galėtų tinkamai pasirengti egzaminams. Galima konsultuotis ir su draugais, yra grupės socialiniuose tinkluose. Tad manau, kad svarbu rasti tinkamus būdus mokytis ir prisitaikyti prie padėties.

Kai suvoki, kokio tikslo tu sieki, išmoksti susitelkti ir mokytis. O tai ir yra suaugusio žmogaus bruožai“, – aiškino E. Gustainytė.

Brandos egzaminai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

KJG abiturientė patikino negyvenanti vien savo burbule, jai tenka nemažai bendrauti su kitose mokyklose, tarkime, miestelių, besimokančiais mokiniais, tad išmano, kokiu ritmu gyvena bendramoksliai.

„Ir mano pačios mokykloje yra žmonių, kurie patiria mokymosi problemų, tarkime, dėl aplinkos trukdžių. Yra ir mokytojų, kurie ne itin draugauja su informacinėmis technologijomis, ir tai yra natūralus dalykas. Pažįstu ir mokinių, kurie mokosi kaimo mokyklose, kur gal ir mokytojų kompetencija ne visuomet tinkama, bet manau, kad visi suvokiame, jog viskas atsiremia į patį mokinį, ypač dvyliktoje klasėje, priešuniversitetiniu laikotarpiu. Juk universitetas ar kolegija reikalauja, kad jaunas žmogus mokėtų dirbti savarankiškai, ten juk 60–70 proc. mokymosi sudaro savarankiškas mokymasis.

Internetą turi didžioji dalis žmonių. Jei nesimokyčiau prestižinėje gimnazijoje ir neturėčiau visų galimybių, kurias dabar turiu, pirmas dalykas, kurio imčiausi, ieškočiau informacijos internete. Ieškodamas tikrai gali rasti“, – kalbėjo abiturientė.

Mergina pabrėžė, kad jos gimnazijoje savarankiško mokymosi įgūdžiai buvo ugdomi nuo mažumės.

„Ne viskas priklauso tik nuo mokytojo, ne viskas turi būti padėta ant lėkštutės. Tarkime, mūsų gimnazijoje pateikia nemažai informacijos, bet lygiai taip pat daug ką turime susirasti patys. Mūsų savarankiškumas ugdomas nuo pat penktos klasės“, – aiškino Eglė.

Ir mokymosi tempas lėtesnis. Vien dėl techninių kliūčių, juk ne visos mokytojos sugeba naudotis naujosiomis technologijomis. Tad išmokstame mažiau. G. Žitkutė

Ji mano, kad atsisakydama brandos egzaminų šalis daug prarastų, o didžiausių nuostolių patirtų tie abiturientai, kurie laiko veltui neleidžia.

„Pirma, didžioji dalis gabių mokinių, kurie daug mokosi ne pirmus metus, o nuo žemesnių klasių ir siekia savo tikslo, skirdami daug jėgų, laiko ir netgi materialinių išteklių, investuodami į papildomas pamokas, nukentėtų ir galbūt nepatektų į trokštamas studijų vietas.

Jei nebūtų valstybinių egzaminų ir būtų įskaitomi metiniai pažymiai, būtų blogai, nes pažymiai nėra visur lygūs. Tam tikrose įstaigose gauti aukštą pažymį gali lengvai, atsakydamas į kelis elementarius klausimus ar vien už apsilankymą pamokoje, o tai parodo, kad mokinių lygis nėra vienodas. Tokiems mokiniams įstojus į universitetą, pačiai aukštajai mokyklai būtų nuostolis, nes būtų investuojama į žmones, kurie nėra deramai pasirengę – neturi sukaupę akademinių žinių, išlavinto savarankiškumo, nėra pakankamos motyvacijos“, – aiškino E. Gustainytė.

Mergina neneigia streso įtakos egzaminų rezultatams: „Man teko girdėti, kad, va, vaikas mokosi dešimtukais, bet per egzaminą nepasisekė. Arba atvirkščiai: vaikas manė, kad egzamino neišlaikys, o išlaikė gana gerai. Ilgai svarsčiau, kodėl taip yra. Galbūt tai stresas, emocijos? Išties tai daro didelę įtaką. Pati mokiausi valdyti stresą.“

Anot jos, daugiau streso sukelia ne patys egzaminai, o tai, kad likus vos keliems mėnesiais iki jų vis dar girdėti svarstymų, ar jie bus, ar jų nebus.

Brandos egzaminai / E. Blaževič/LRT nuotr.

E. Gustainytė pabrėžė, kad mokyklose turėtų būti teikiamos psichologo paslaugos, vaikams duodama patarimų, kaip atsipalaiduoti.

„Manau, ne vieno abituriento emocinė sveikata pasilpusi, nes veikia ir ribojimai, ir žiema, ir ankstyva tamsa. Bet socialinėje medijoje galima rasti daug informacijos ir patarimų, kaip kovoti su tam tikrais sutrikimais“, – sakė KJG abiturientė.

E. Gustainytė / Asmeninio albumo nuotr.

Aukštosios mokyklos galėtų surengti savo patikrinimą

Birštono gimnazijos abiturientė, Mokinių parlamento narė Greta Žitkutė yra kitokios nuomonės. Ji mano, kad egzaminų šiemet turėtų būti atsisakoma, o jei reikia patikrinti stojančiųjų į aukštąsias mokyklas žinias, tai gali padaryti patys universitetai ir kolegijos.

„Kiek bendrauju, visiems abiturientams labai sunku. Sunku prisiversti mokytis nuotoliniu būdu, kai visą dieną sėdi toje pačioje patalpoje, sunku rasti motyvacijos. Mokykloje supo mokymosi aplinka“, – aiškino abiturientė.

Anot jos, mokymosi rezultatai dabar prastesni. „Ir mokymosi tempas lėtesnis. Vien dėl techninių kliūčių, juk ne visos mokytojos sugeba naudotis naujosiomis technologijomis. Tad išmokstame mažiau“, – aiškino G. Žitkutė.

Ji nedvejoja, kad šiemet derėtų nevykdyti brandos egzaminų sesijos.

Brandos egzaminai / BNS nuotr.

„Manau, daug protingiau būtų vertinti pagal metinius pažymius, jie parodo, kaip mes mokėmės, kiek pastangų įdėjome“, – kalbėjo abiturientė.

Ji mano, kad skirtumus, kai abiturientas mokykloje mokosi geriau, o egzaminus išlaiko prasčiau, lemia stresas ir įtampa, o ne prastesnis pasirengimas.

G. Žitkutė pritartų, jei brandos egzaminų sesija vis dėlto vyktų, jos pavėlinimui, mat taip dvyliktokai spėtų išeiti visą paskutinės klasės kursą, įveikti tas temas, kurių nespėja. O siūlymas pailginti egzamino trukmę jai neatrodo prasmingas, abiturientė nepalankiai vertina ir siūlymą leisti egzamino metu naudotis išsamesniais formulynais.

„Jei iš esmės nežinai, ką daryti, tai nežinosi ir ką su tomis formulėmis veikti“, – paaiškino G. Žitkutė.

Be to, abiturientę ir jos bendramokslius sutrikdė lietuvių kalbos įskaitos atšaukimas, mat nemažai dvyliktokų ruošėsi jai, skyrė laiko, užuot mokęsi kitus dalykus.

„Geriau būtų iš anksčiau žinoti tokius dalykus. Pažįstu žmonių, kurie jau buvo pasirašę kalbas. O buvo galima tą laiką skirti būsimiems egzaminams“, – priekaištavo G. Žitkutė.

Egzaminai / J. Stacevičiaus nuotr.

Ji ketina stoti į Vilniaus universitetą.

„Norėčiau valstybės finansuojamos vietos, bet nežinau, ar tokioje situacijoje tai pavyks. Bet, žinoma, bandysiu“, – sakė mergina.

Anot A. Daubaro, kad galėtume mokinių rezultatus įvertinti ne egzaminais, reikėtų iš esmės pakeisti žinių tikrinimo paradigmą.

Kad atsisakytume egzaminų, reikia bent septynerių metų

Vilniaus „Ozo“ gimnazijos, kuri nuotoliniu būdu moko jau kelis dešimtmečius, direktorius Albinas Daubaras prieš metus manė, kad egzaminų galėtų ir nebūti, šiandien jo nuomonė – jau kitokia. Mat mokyklos, anot jo, jau įrodė atlaikančios nuotolinio mokymo išbandymus.

„Lyginant su pirmąja banga, šiemet mokymasis nuotoliniu būdu stabilizavosi. Sveikatos apsaugos sistema jau yra geriau pasirengusi iššūkiams. Esu tikras, kad egzaminus galima surengti taip, kad jie nekeltų pavojų. O ir mokiniai turi galimybių ir laiko pasiruošti egzaminams. Be to, dabar egzaminų atsisakyti yra per vėlu“, – kalbėjo A. Daubaras.

Jis mano, kad tie abiturientai, kurie yra stipresni, kurie yra tikri dėl savo žinių, egzaminų nevengia. O tie, kas pasiruošę silpniau, tikisi lengvatų.

Anot A. Daubaro, kad galėtume mokinių rezultatus įvertinti ne egzaminais, reikėtų iš esmės pakeisti žinių tikrinimo paradigmą.

„Nuo penktos klasės viskas turėtų vykti kitaip, turėtų būti diegiama kaupiamoji vertinimo sistema. Ji turėtų būti unifikuota. O dabar vos ne kiekviena mokykla turi savo vertinimo sistemą. Vienos mokyklos geresnius pažymius rašo tikėdamosi taip paskatinti, kitos griežtina vertinimą taip tikėdamosi eliminuoti mažiau motyvuotus mokinius“, – apibūdino A. Daubaras.

Tad, anot jo, metiniai pažymiai neatspindi tikrųjų mokinių kompetencijų, o tai būtų neteisinga dalies mokinių atžvilgiu stojant į aukštąsias mokyklas, mat silpnesni galėtų užimti valstybės finansuojamas vietas, kurių netektų daugiau dirbę jaunuoliai.

„Kad galėtume keisti egzaminų, tiksliau, vertinimo sistemą, mokiniai septynerius metus turėtų mokytis kitoje paradigmoje. Tuomet jie kauptų rezultatus ilgus metus.

Dabar mokiniai ilgą laiką mokosi egzaminams. Tai labai blogai, nes mokykla rengia ne gyvenimui, o brandos egzaminams“, – kalbėjo A. Daubaras.

Jis mano, kad abiturientams pavyks egzaminus išlaikyti gerai, jei jie ir nuotoliniu būdu jiems rengėsi.

„Nuotoliniu būdu komunikuoti su mokytoju yra netgi lengviau nei klasėje, klasėje gauti mokytojo konsultaciją, kai, be tavęs, yra dar 28 mokiniai, yra sunkiau, o čia gauni visas nuorodas, visą medžiagą. Bet, žinoma, yra psichologinis barjeras“, – kalbėjo „Ozo“ gimnazijos vadovas.