Socialdemokratai pasigenda sveiko proto: Vyriausybė, atidėliodama karantino švelninimą, bėga nuo atsakomybės

Seimo Socialdemokratų frakcija neigiamai vertina Vyriausybės sprendimą atidėti karantino švelninimo priemones ir ragina kuo greičiau peržiūrėti kai kuriuos draudimus.

Socialdemokratų teigimu, dalis smulkiųjų prekybininkų, šeimos verslų, jei laikosi saugumo reikalavimų, karantino metu galėtų atnaujinti veiklą.

Pasak frakcijos seniūno Algirdo Syso, toks sprendimų atidėliojimas liudija, kad valdantieji „bėga nuo atsakomybės“.

„Reikia veikti remiantis sveiku protu, o ne drausti ar uždaryti viską iš eilės. Daugelis smulkių verslų, kirpyklos, grožio salonai tikrai gali atverti duris, jei laikysis visų saugumo reikalavimų. Jų veiklos atnaujinimas nesukeltų didelės rizikos. Dabar yra susiklosčiusi nelogiška situacija: didieji verslai yra remiami, prekybos centrai gali veikti, tuo metu visi kiti laikomi uždaryti“, - sako A. Sysas.

Algirdas Sysas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Socialdemokratų teigimu, Vyriausybė turėtų nedelsdama priimti sprendimus ir daliai verslų leisti veikti, nes dalis žmonių karantino metu liko be pajamų, o kai kurie griežti karantino draudimai nepasiteisino.

„Taip, Lietuva ginasi nuo viruso, tačiau dalis visuomenės šiuo laiku ginasi ir nuo bankroto, ir nuo bado, nes didelė dalis liko be pinigų. Daugybė žmonių tegauna 260 Eur per mėnesį siekiančią išmoką, tuo metu iš šių pinigų tenka ir mokesčius, ir patalpų nuomą apmokėti. Vyriausybė įvedė griežtą karantiną, tačiau pagalba žmonėms yra per menka. Reikia pagaliau atsisakyti buko požiūrio – arba karantinas, arba mirtis. Tai yra kraštutinumai“, - sako Seimo Socialdemokratų frakcijos narys Gintautas Paluckas.

Gintautas Paluckas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Primename, kad anksčiau planuota, kad Vyriausybė trečiadienį turėtų diskutuoti apie leidimą veiklą atnaujinti grožio salonams ir ne maisto prekių parduotuvėms, tačiau sprendimas atidėtas iki kitos savaitės.

Kirpyklos ir dauguma parduotuvių neveikia nuo gruodžio 16 d, kuomet įvestos sugriežtintos karantino priemonės.

Galimą karantino atlaisvinimą Vyriausybė svarstys kitą savaitę

LRT.lt primena, kad Vyriausybė trečiadienį nusprendė kol kas nešvelninti karantino reikalavimų, nors anksčiau buvo skelbta, kad Ministrų kabinetas turėtų apsispręsti dėl nemaisto prekių parduotuvių ir kirpyklų atidarymo.

Premjerė Ingrida Šimonytė pranešė, kad šie klausimai bus svarstomi kitą savaitę.

„Padarome tuos tarpinius darbus, kuriuos reikia padaryti, atnaujiname schemą ir kitą savaitę bandykime Vyriausybės pasitarime tą atnaujintą schemą patvirtinti, o jeigu bus per tą laiką subrendę ir nutarimo pakeitimai, tai ir nutarimo pakeitimus padarysime“, – Vyriausybės pasitarime sakė I. Šimonytė.

Ingridos Šimonytės pokalbis su Angela Merkel / Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuotr.

Pasak premjerės, norima, kad visų aktualių sprendimų paketas būtų priimtas vienu metu.

„Dėl kai kurių veiklų kilo diskusijos su ekspertais, bet problema yra turbūt ne pati diskusija – diskusija yra gerai, – bet tai, kad diskusijos vyko pirmadienį ir antradienį, iš esmės tik vakar vakare baigta svarstyti ir liko keletas neišspręstų klausimų“, – sakė I. Šimonytė.

„Ir todėl gal būtų gerai tuos sprendimus ar tas gaires, kiek čia iš Vyriausybės reikia, pasitvirtinti daugiau mažiau vieningai ir daugiau mažiau tuo pačiu metu, kad nebūtų kažkokios visos serijos sprendimų“, – sakė ji.

Vyriausybė sprendžia dėl naujų kovos su pandemija priemonių / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

I. Šimonytės teigimu, artimiausiu metu Sveikatos apsaugos ir kitos ministerijos parengs sprendimus dėl atvykimo į Lietuvą kontrolės sugriežtinimo.

Karantinas šalyje pratęstas iki vasario 28 dienos.