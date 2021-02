Mokytojus vakcinuos anksčiau nei senjorus – infekcijai paplitus mokyklose, ji pasiektų ir vyresnio amžiaus žmones

Savaitgalį sveikatos apsaugos ministras pranešė, kad Lietuvoje užsikrėtusių COVID-19 skaičius 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų yra mažesnis nei 500. O tai reiškia, kad šalis jau iškopė iš paties pesimistiškiausio scenarijaus ir galima šiek tiek laisviau įkvėpti oro. Tačiau kovoje su pandemija aktualiausia tema tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje išlieka vakcinacija.

Lietuvoje vakcinacijos procesas pradėtas daugiau nei prieš mėnesį, o žmonės skiepijami dviejų gamintojų vakcinomis. Kaip laidoje „LRT Forumas“ teigė sveikatos apsaugos viceministrė Živilė Simonaitytė, savaitės pabaigoje į Lietuvą bus išsiųsta trečiojo gamintojo – „AstraZenecos“ – siunta. Visgi vakcinų poreikis išlieka milžiniškas, o jų tiekimas visų poreikių nepatenkina.

Kaip tvarkosi Izraelis, Jungtinė Karalystė bei Lenkija?

Pagal paskiepytų žmonių skaičių, pasaulyje pirmauja Izraelis. Lietuvos ambasadorė Izraelyje Lina Antanavičienė teigė, kad šioje valstybėje jau paskiepyta beveik pusė gyventojų. Tiesa, dvi vakcinos dozes yra gavę apie 1,8 mln. gyventojų.

„Vakcinavimo sėkmė, pirmiausia, priklauso nuo turimų vakcinų kiekio. Žinome, kad Izraelis tų vakcinų turi pakankamai. Iš kitos pusės, procesas tikrai sėkmingai suorganizuotas, pagrindas yra duomenų bazė, taip vadinamų, ligonių kasų. Visi gyventojai yra prie jų prisiregistravę ir per šitą sistemą jie visi yra pakviečiami skiepytis“, – kalbėjo L. Antanavičienė.

Be to, kaip sakė ambasadorė, Izraelyje yra įsteigta apie 300 vakcinavimo punktų, kuriuose per parą paskiepijama iki 200 tūkst. gyventojų. L. Antanavičienė taip pat teigė, kad Izraelyje visiškai nepaplitęs vadinamųjų antivakserių judėjimas.

Lina Antanavičienė / AP nuotr.

„Be abejo, antivakserių balso yra, bet jo yra labai mažai. Pati domėjausi, kalbėjausi su vietiniais, man neteko sutikti nė vieno, kuris sakytų „aš nesivakcinuosiu“. Tikrai žmonės eina, visuomenė yra išprususi, tiki mokslu, jo galia ir šios problemos pas juos nesimato“, – laidoje sakė ambasadorė.

Lietuvos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Renatas Norkus kalbėjo, kad pirmadienio duomenimis šioje valstybėje pirmąją vakcinos doze jau paskiepyta kiek daugiau nei 9 mln. gyventojų, o tai sudaro apie 15 proc. visų gyventojų. Antrąją vakcinos dozę jau gavo apie 500 tūkst. gyventojų.

„Vyksta vakcinacija pagal prioritetines grupes, kurias yra nustatęs vadinamas jungtinis vakcinavimo ir imunizacijos komitetas. Šiuo metu yra devynios prioritetinės grupės. Pirmadienį paskelbta, kad baigtas vakcinavimas visų vyresniųjų suaugusių slaugos namų gyventojų ir jų prižiūrėtojų. Tai yra labai didelis žingsnis. Dabar skiepijami 80 metų ir vyresni žmonės“, – kalbėjo R. Norkus.

Renatas Norkus / Asmeninio albumo nuotr.

Pasak jo, vakcinacija vykdoma 206 ligoninėse, apie 1,2 tūkst. vietinių vakcinavimo padalinių bei apie 50 visuomeninių didelių erdvių, tokiose, kaip stadionai, salės. Nuo sausio pabaigos skiepytis bus galima ir tam pasirengusiose bendruomeninėse vaistinėse.

„Galima pasakyti, kad Anglijoje kiekvienam gyventojui vakcinavimo galimybė yra ne daugiau kaip 10 mylių nuo jo gyvenamosios vietos. Vakcinavimo centrų pasiekiamumas yra geras. Planuojama, kad esant pakankamai vakcinų ir jų pristatymo reguliarumui, galima vakcinuoti apie 2 mln. gyventojų per savaitę“, – sakė ambasadorius, pridurdamas, kad Jungtinei Karalystei jau pavyksta vakcinuoti apie 600 tūkst. gyventojų per dieną.

Kaimyninė Lenkija šiek tiek atsilieka nuo Lietuvos paskiepytų žmonių skaičiumi. Lietuvos ambasadorius Lenkijoje Eduardas Borisovas teigė, kad didžiausia bėda yra ne patys vakcinacijos tempai, o gaunamų vakcinų kiekis.

COVID-19 vakcina / Vida Press nuotr.

„Metų pradžioje Lenkijoje gyveno 37,8 mln. gyventojų, o kol kas gauta tik 1,25 mln. vakcinos dozių. Galima suprasti, kokių kiekių trūksta. Lenkija yra užsisakiusi 85 mln. vakcinos dozių ir dar papildomai sieks užsisakyti 5 mln. Kol kas vakcinos dozių tiekimas yra nepakankamas ir Vyriausybės vakcinacijos programa atitinkamai vėluoja“, – laidoje „LRT Forumas“ teigė Lietuvos ambasadorius Lenkijoje.

Pirminiai lenkų planai buvo kolektyvinį imunitetą pasiekti iki vasaros, tačiau E. Borisovas sakė, kad greičiausiai nėra realu tikėtis, kad tokius planus pavyks įgyvendinti. Be to, jis sakė, kad pagal Lenkijos Vyriausybės turimus duomenis, vakcinuotis sutinka 60 proc. gyventojų.

„Kiek jų iš tikro vakcinuosis, parodys laikas ir proceso eiga. Šitoje situacijoje yra sunku pasakyti, kada bus pereita prie pirmojo etapo. Dabar yra nulinis etapas – medicinos darbuotojai, globos, slaugos namų medicininis personalas, greitosios pagalbos gydytojai, 70-80 metų žmonės“, – sakė ambasadorius.

COVID-19 vakcina / AP nuotr.

Paskiepijus vadinamąją „nulinę“ grupę, Lenkijoje vakcinos sulauks 60 metų ir vyresni asmenys, statutiniai pareigūnai, pedagogai. Tikėtina, kad ši grupė vakcinų sulauks artėjant rudeniui.

Mokytojams rekomenduoja tirtis

Lietuvoje taip pat buvo sudarytas prioritetinių vakcinacijos grupių sąrašas. Vilniaus universiteto (VU) Medicinos fakulteto profesorius Laimonas Griškevičius teigė, kad nuo pat pradžių šis sąrašas buvo sudarytas taip, kad visų pirma būtų vakcinuojami medikai, slaugos namų gyventojai bei darbuotojai, didžiausios medicininės rizikos pacientai, vyresnio amžiaus žmonės.

„Tačiau toliau besivystant pandemijai, buvo persvarstoma, diskutuojama, koks turėtų būti planas, kaip tai turėtų būti dėliojama. Iš tikro, iš visuomenės pusės matėme, kad mokyklų uždarymas yra didelė socialinė problema, bet kita vertus, atvėrus mokyklas, kas būtų neišvengiamai įvykę, infekcija mokyklose galėtų labai greitai plisti, tiesiogiai pasiekti vyriausio amžiaus asmenis“, – komentavo dr. L. Griškevičius.

Laimonas Griškevičius / BNS nuotr.

Pasak jo, palyginus skaičių mokytojų, kuriuos reikėtų vakcinuoti atvėrus pradines mokyklas, ir skaičių žmonių, kuriems yra daugiau nei 80 metų, paaiškėjo, kad mokytojų vakcinacija vyriausių žmonių vakcinaciją atidėtų maždaug savaitei. O jei būtų atvirkščiai – mokytojų vakcinacija būtų atidėta 4-6 savaitėms.

„Dėl šių priežasčių buvo priimtas sprendimas mokytojus vakcinuoti anksčiau“, – sakė profesorius. Jo teigimu, šiuo metu pedagogams siūloma atlikti tyrimus ir išsiaiškinti, kurie jau yra persirgę COVID-19, dėl to turi įgiję imunitetą ir todėl kol kas neturi vakcinuotis. Kada mokytojus pasieks skiepai, anot L. Griškevičiaus, priklausys nuo vakcinos tiekimo į Lietuvą.

Nacionalinio vėžio instituto onkoimunologas dr. Marius Strioga teigė, kad nors yra žinoma, jog COVID-19 vakcina tikrai apsaugo nuo ligos, nėra aišku, kaip ir kuriam laikui ji apsaugo nuo ligos platinimo: „Jei pirma vakcinuotume mokinius, galbūt mokytojus, jie būtų apsaugoti nuo ligos, bet jie vis dar galėtų ją platinti. Tokiu atveju, jie galėtų parnešti ligą savo senoliams.

Kiltų klausimas, ką pirmiau vakcinuoti – ar geriau apsaugoti vyresnio amžiaus žmones, nes jie apsaugomi nuo ligos, ne nuo platinimo?“

COVID-19 vakcina / AP nuotr.

L. Griškevičius kalbėjo, kad Europos Sąjunga deklaruoja sieki paskiepyti 70 proc. bendrijos gyventojų iki vasaros pabaigos.

Lietuva, anot jo, taip pat galėtų pasiekti tokį rezultatą, jei tik užteks vakcinų: „Kitas dalykas, į kuri turime atsižvelgti, tai kokie buvo maksimalus vakcinacijos skaičiai iki šiol. Kai buvo vakcinuojami medikai, penkios įstaigos vakcinavo virš 6 tūkst. žmonių per dieną. Vakcinuoti 10 tūkst. žmonių 60-čiai įstaigų yra visai nedidelis skaičius. 10 tūkst. per dieną reikia, kad iki vasaros pabaigos būtume paskiepiję visus žmones, tai nėra sudėtinga.“

Sveikatos apsaugos viceministrė Ž. Simonaitytė teigė, kad pagal dabar gaunamą informaciją teigti, kad iki liepos 6-osios pavyks pasiekti kolektyvinį imunitetą, t.y. pasiekti 70 proc. Lietuvos gyventojų, negalima.