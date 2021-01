Vyriausybė ir ministerijos atsisako dalies nuomojamų automobilių: per metus sutaupys apie 50 tūkst. eurų

Vyriausybė ir ministerijos mažina savo automobilių parką. Vyriausybės kanceliarija ir Aplinkos ministerija jau nutraukė 4 prabangių automobilių nuomą už daugiau kaip 60 tūkst. eurų per metus. Jų pavyzdžiu planuoja sekti ir kitos ministerijos. Pandemija ir nuotolinis darbas esą gerokai sumažino judėjimo automobiliais poreikį, o ir turimas transportas dažnu atveju – per taršus.

Galingi, erdvūs, patogūs ir prabangūs, bet... per brangūs. Vyriausybės kanceliarija nusprendė atsisakyti dviejų nuomojamų 5 klasės ir vieno dar prabangesnio 7 klasės BMW automobilių. Taip, vyriausybės skaičiavimais, per metus susitaupytų apie 50 tūkstančių eurų.

„Yra du motyvai: vienas, kad neabejotinai pandemijos metu žymiai sumažėjo judėjimas, daug žmonių dirba nuotoliniu būdu. Ir kitas motyvas yra, na, tokios, sakyčiau, neįprastos privilegijos – antai ir Vyriausybės kancleris turėjo galimybę naudotis automobiliu su vairuotoju. Tai tokia privilegija pasirodė perteklinė“, – sako Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė.

Kanceliarijai atsisakius trijų lengvųjų BMW automobilių, toliau bus nuomojamas vienas hibridinis „Toyota Corolla“. Tačiau vyriausybės kanclerė neatmeta, kad pasibaigus pandemijai sprendimas gali būti peržiūrėtas ir automobilių parkas vėl papildytas. Tik, pasak G. Balčytytės, tokiu atveju bus ieškoma „žalesnių“ transporto priemonių.

Neseniai nuomojamo hibridinio BMW atsisakė ir aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Pasak jo, daugiau nei 1 300 eurų per mėnesį kainavęs automobilis ministerijai per brangus, ir per taršus – per pusmetį į aplinką išskyrė apie 4 tonas anglies dvideginio.

„Čia tas atvejis, kai 9 litrai suvartojama 100ui kilometrų ir tai vadinama hibridu, ir bandoma sakyti, kad tai ekologiška. Tai nėra ekologiškas automobilis. Turi ministerija ir daugiau automobilių, turi elektromobilį. Galima naudotis ir viešuoju transportu ir savo automobiliais – tai tikrai nedraudžiama“, – tikina S. Gentvilas.

Nauji automobiliai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Aplinkos ministerijos transporto priemonių parke dar yra dviratis ir du elektriniai paspirtukai. Jais S. Gentvilas važinėjo būdamas dar kandidatu į ministrus, panašu, nusiteikęs važiuoti ir būdamas ministru.

Praretinti automobilių skaičių, atsisakant dalies stovėjimo vietų, ministerijoms siūlo Vilniaus savivaldybė. 14 ministerijų ir Vyriausybė iš viso nuomoja apie 500 specialiai joms rezervuotų vietų. Daugiausia jų – sostinės centre.

„Tai būtų bendramiestinės parkingo vietos ir jomis tuomet galėtų naudotis visi, kam to reikia. mes norime, kad taip, kaip ypatingai kalba Aplinkos ministerija, mes eitume žaliojo kurso keliu ir mažintume aplinkos taršą ir visus kitus su tuo susijusius neigiamus padarinius“, – sako Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis.

Vyriausybė ir ministerijos iš viso turi apie 70 automobilių. Jų visų išlaikymas pernai kainavo daugiau kaip 350 tūkst. eurų. Atsisakyti vieno ar net kelių naudojamų automobilių planuoja dauguma ministerijų. Taip padarius, automobilių parko išlaikymas atpigtų beveik trečdaliu.