Dėl žiauriomis sąlygomis laikytų šunų teismas veisėjos pasigailėjo – skyrė 700 eurų baudą, bet gyvūnuspaliko

Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmai išnagrinėjo A. P. administracinio nusižengimo bylą dėl žiauraus elgesio su gyvūnais, jų kankinimo, gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nesilaikymo. A. P. nubausta 700 eurų dydžio bauda be gyvūnų konfiskavimo, praneša teismas.

Kaip rašoma teismo pranešime žiniasklaidai, teismas nustatė, kad A. P. laikomų 55 vnt. gyvūnų laikymo sąlygos neatitiko įstatymo reikalavimų ir Reikalavimų gyvūnų veisėjams, neužtikrino, kad nebūtų varžoma gyvūnų judėjimo laisvė ir gyvūnams nebūtų keliamas nepatogumo jausmas, skausmas ar kančia, atliko veiksmus, kurie sukėlė šunims pavojų jų sveikatai ar gyvybei, bei už tai, kad A. P., kaip registruotai veisėjai, buvo suteiktas registracijos Nr., kuris jai suteikė teisę laikyti ir veisti šunis gyvenamosiose patalpose, nenaudojant laikymui jokios įrangos ar lauko voljerų, tačiau kaip jau anksčiau nustatyta, kad A. P. laikė šunis įrangoje ir lauko voljeruose, taip pat laikė ženkliai didesnį skaičių šunų, negu buvo nurodžiusi 2013 m. spalio 21 d. savo veiklos aprašyme, tam neturėdama VMVT Kauno departamento Jonavos skyriaus išduoto Verslinio gyvūnų augintinių veisimo vietos veterinarinio patvirtinimo numerio.

Teismo posėdžio metu A. P. teismo posėdyje kalta prisipažino iš dalies. Pripažino savo kaltę tik dėl to, kad ji nepateikė veterinarijos tarnybai visų dokumentų, tačiau nepripažino kaltės dėl žiauraus elgesio su gyvūnais. Ji paaiškino, kad administracinio nusižengimo protokole nurodyti faktai neatitinka tikrovės.

Teismas išaiškino, kad pakanka bent vieno atvejo, ir nors ne visų iš A. P. paimtų gyvūnų būklė buvo sunki ar patenkinama, tačiau neginčijamai nustatyta, kad daugumai šuniukų buvo nustatyti sveikatos sutrikimai, kuriuos lėmė ilgalaikė jų nepriežiūra, dviem šuniukams veterinarinės pagalbos nesuteikimas laiku lėmė jų apkurtimą arba kitus negrįžtamus sveikatos sutrikimus. Jau patikrinimo metu buvo nustatyta, kad laiku nesuteikta veterinarinė pagalba bent penkiems šunims.

Nelegalios šunų veisyklos Kretingoje / N. Jankausko/LRT nuotr.

Teismas, įvertinęs nurodytą teisinį reguliavimą, byloje surinktus įrodymus ir liudytojų parodymus, sprendė, jog A. P. atitinkamais savo veiksmais ir (ar) neveikimu, tinkamai nesirūpino, kad augintiniams laiku būtų suteikta būtina veterinarinė pagalba, dėl ko kai kuriems augintiniams buvo konstatuota sunki sveikatos būklė ar įsisenėjusios ligos, kurios sunkiai gydomos, o jų tolesnis negydymas galėjo sąlygoti augintinio žūtį ar dideles kančias; laikė gyvūnus mažuose narvuose ir kelioniniuose boksuose, taip pat laikė 55 gyvūnus, neturėdama tam tinkamų tokiam skaičiui gyvūnų laikymo sąlygų, neįrengė gyvūnams guolių, laikydama gyvūnus narvuose, kuriose grindys grotuotos; neužtikrino pakankamo gyvūnų girdymo, kai narvuose ar boksuose laikomi gyvūnai neturėjo vandens dubenėlių; nesudarė gyvūnams sąlygų laisvai judėti, neįrengdama jiems guolių.

„A. P. neabejotinai atliko veiksmus, kurie sukėlė šunims pavojų jų sveikatai ar gyvybei, t. y. savo veikimu ar neveikimu sąlygojo žiaurų elgesį su gyvūnais, kai dėl to gyvūnams grėsė žūtis ar suluošinimas“. – konstatavo teismas.

Teismas, skirdamas A. P. baudą, atsižvelgė į nusižengimo pobūdį, pažeidėjos asmenybę, į jos atsakomybę lengvinančią aplinkybę vieno iš nusižengimų atveju ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą,

Spręsdamas gyvūnų konfiskavimo skyrimo klausimą, teismas atsižvelgė, be kita ko, į tai, jog A. P. ganą ilgą laiką užsiėmė šunų auginimu ir priežiūra, iki 2020 m. buvo registruota gyvūnų augintinių veisėja, duomenų, kad A. P. iki 2020 m. spalio 9 d. būtų buvusi įspėta ar bausta dėl netinkamo gyvūnų laikymo ar priežiūros, byloje nėra. Be to, A. P., atsižvelgdama į gyvūnų laikymo sąlygų ir įstatymo pažeidimus padarė išvadas, įsipareigojo užtikrinti jiems tinkamas laikymo sąlygas, surado tinkamas patalpas gyvūnams laikyti.

„Atsižvelgiant į šias nustatytas aplinkybes tikėtina, jog dėl šių pažeidimų padarymo A. P. savo elgesį įvertins savikritiškai bei parodys deramą pareigą ateityje elgtis atidžiai ir rūpestingai prižiūrint savo turimus gyvūnus (šunis), todėl teismas sprendžia, kad šiuo atveju A. P. priklausantys gyvūnai (šunys), nekonfiskuotini.“ – nusprendė teismas.

