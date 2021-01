Merai apie COVID-19 vakcinaciją: galėtų paskiepyti kelis tūkstančius per parą, o tarp prioritetinių asmenų mato pedagogus

Savivaldybės pasiruošusios sparčiai skiepyti nuo COVID-19, tačiau kol kas planus stabdo nežinomybė dėl vakcinų. Kaip teigia Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, Kaunas, kuris atidarė ir skiepijimo centrą, per parą galėtų paskiepyti iki 10 tūkst. asmenų, tuo metu Vilniaus meras taip pat tikina, kad Vilnius pajėgus paskiepyti kelis tūkstančius asmenų per parą. O mažesnės savivaldybės kol kas gali kalbėti tik apie menkus pasiekimus vakcinavimo srityje dėl gaunamo mažo vakcinų skaičius.

Apie vakcinaciją ir kaip ji vyksta LRT laidoje „Dienos tema“ kalbėjo Vilniaus meras Remigijus Šimašius, Kauno meras Visvaldas Matijošaitis ir Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė.

– Kaip dėliojate vakcinacijos planus, kai yra viena nežinomoji – kiek ir kada turėsime vakcinų?

R. Šimašius: Iš tiesų ta nežinomoji vienintelė problema ir yra. Kiek bus galima skiepyti, tiek ir skiepysime, ir jokių problemų nėra. Mes šiandien skiepijame apie 1 000 žmonių per dieną, bet tą skaičių galima padidinti iki 5 000 turbūt per 1–2 dienas, o iki 10 000 –per 2–3 dienas. Tad jokių problemų dėl to neturime ir, galima sakyti, skiepijimas vyksta sklandžiai tose poliklinikose, kur numatyta, ir tikrai padidinti galima iš karto.

V. Matijošaitis: Lygiai tas pats kaip Vilniuje – esame pasiruošę skiepyti iki 10 000 per dieną, tam turime laisvas laukiančias darbo ir pacientų patalpas, trūksta, liaudiškai pasakius, smulkmenos – vakcinos. Bet ne šventieji puodus lipdo, kada nors, matyt, gausime.

Visvaldas Matijošaitis / V. Šukštos / LRT nuotr.

– Kaunas yra vienintelis miestas, kuriame, be gydymo įstaigų, buvo įsteigtas skiepijimo centras Kauno centriniame pašte. Sakau „buvo įsteigtas“, nes, kiek suprantu, jis šiuo metu uždarytas, nes nėra skiepų.

V. Matijošaitis: Jis dirba, tik dirba ne visu pajėgumu, ir ten galėtume paskiepyti tris kartus daugiau, nes tiek paruošta vietų. Šiuo metu esant vakcinos trūkumui negalime to padaryti. Centrinis paštas dėl mažo skiepų skaičiaus veikia iš dalies, bet mūsų naujai pastatyta ledo arena, kur išbandėme ledą, išvalėme viską ir paruošėme skiepams, yra mikrorajone, tarp gyvenamųjų namų, tai patogi vieta visiems. Naujai įrengta dviejų ledo aikščių salė.

– Ponia Miškiniene, rajono specifika yra kiek kitokia nei miesto. Kaip jūs esate pasiruošę vakcinacijai?

A. Miškinienė: Esame pasiruošę stipriai taip, kaip galėjome geriausiai. Tikrai laukiame vakcinos ir kiek vakcinos turėsime pagal planą, tikrai turime sąrašus su rezervu, kad ta vakcina būtų maksimaliai greitai panaudota ir skirta tiems, kurie eilėje laukė pirmi.

Ausma Miškinienė / E. Genio / LRT nuotr.

– Jūs įsivaizduojate, kiek per dieną galėtumėte paskiepyti?

A. Miškinienė: Iš tikrųjų skiepijimo procese dalyvauja viena privati pirminės sveikatos priežiūros įstaiga, taip pat viena savivaldybės žinioje esanti, jose yra prisirašęs didžiausias skaičius pacientų pas šeimos gydytojus, dėl to, manau, pajėgumai yra didesni, negu gautume vakcinos. Šiuo metu atkeliauja virš 80 dozių ir, be abejonės, tai yra smulkmena, esame pasirengę kur kas didesniems skaičiams.

V. Matijošaitis: Kauno greičiai – 10 000 per parą, tačiau kol kas, kaip ir visus, stabdo vakcinos. Šiandien bendravome nuotoliniu būdu ir sveikinome absolventus, kurie pabaigė medicinos universitetą. Būtų gerai, kad medicinos universiteto trečiakursiai esant vakcinos galėtų įsitraukti į skiepijimą. Trečiadienį su premjere kalbėsimės, kad nepamirštų darželių-lopšelių auklėtojų, nes vaikai gal ir lengviau perneša šią ligą, tačiau jie nešiotojai, o ten dirba garbaus amžiaus žmonės. Kad juos įtrauktų į prioritetinius laukiančių ir paskiepytų žmonių sąrašus.

Kauno pašte – skiepijimas „Modernos“ vakcina / BNS nuotr.

– Mano žiniomis, dar gruodį Kauno savivaldybė kreipėsi į Vyriausybę dėl to, kad pedagogai būtų skiepijami greičiau.

V. Matijošaitis: Taip, mes rašėme raštą, bet gruodį Vyriausybė buvo nauja, dar ne visi viską žinojo, kaip gyvensime, kaip elgsimės. Trečiadienį turime susitikimą nuotoliniu būdu su premjere ir tai bus vienas iš klausimų iš mūsų pusės.

– Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė trečiadienį laidoje kalbėjo, kad ir nepasiskiepiję mokytojai galės dirbti kontaktiniu būdu. Ar pritartumėte tokiai nuomonei?

R. Šimašius: Čia yra daug detalių apie viską: ir apie mokytojus, ar apie gydytojus, ir panašiai. Nesinori dabar leistis į skiepų temą, nes kažkas netiki skiepais, kažkas vis dar netiki, kad apskritai COVID-19 egzistuoja. Mano supratimu, tam tikrų grupių, profesijų žmonėms pasislėpti yra tiesiog pareiga, nes tai nėra susiję su jų asmeninėmis gėrybėmis, teisėmis ar dar kuo, tai susiję su aplinkinių žmonių teisėmis būti neužkrėstiems. Čia yra daug detalių, nenorėčiau į kiekvieną veltis ir leistis, bet tam tikroms grupėms, man atrodo, skiepijimo teisė, privilegija tam tikra yra būti pirmiesiems, bet tam tikru atveju tai išauga į pareigą pasiskiepyti. Mes tikrai tuos dalykus aptarsime su Vyriausybe.

Remigijus Šimašius / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Iš esmės jūs pritartumėte Kauno mero pozicijai, kad pedagogai galėtų būti įtraukti į prioritetinių asmenų sąrašus?

R. Šimašius: Taip. Mes dar gruodžio mėnesį kartu su Kauno meru ir kitų miestų merais rašėme, kad tai yra labai svarbu. Bet dabar esame visai kitoje situacijoje, duok Dieve, kad gautume tų skiepų daugiau, ir gerų skiepų, ir kad galėtume paskiepyti kiek įmanoma daugiau žmonių, nes čia kalba apie masinį visų skiepijimą, čia kalba apie keliolika tūkstančių Vilniuje per dieną. Jeigu taip bus, mokytojus labai greitai paskiepysime.

– Norint iki vasaros paskiepyti 70 proc. žmonių, reikia gauti apie 4 mln. vakcinos dozių. Iš to, ką šiandien matome iš Europos Komisijos pokalbių su vakcinų gamintojais, greičiausiai reikiamo dozių skaičiaus galime ir nesulaukti. Ką tai reikštų mūsų visuomenei?

A. Miškinienė: Be abejo, tai reikštų kur kas ilgiau, nei norime ir galime laukti karantino pabaigos, tai reikštų sustojusią ekonomiką ir, mano manymu, sunkiai lengvomis priemonėmis pataisomas pasekmes. Tikėkime, manau, kad gausime, o vos gavę telkimės ir plačiausiais ištekliais skiepykime tuos, kurie yra svarbiausi. O svarbiausi, be abejo, mūsų senjorai, sergantieji, ugdymo sektorius – pedagogai ir visi kiti, kurie yra labai svarbūs ir reikšmingi tiek teikiant viešąsias paslaugas, tiek plėtojant ekonomiką.

Kauno Klinikų darbuotojai paskiepyti antrąja COVID-19 vakcinos doze / Kauno Klinikų nuotr.

– Dabar visuomenei tarsi sukeltas lūkestis ir tas lūkestis nuolat pakurstomas, kad iki vasaros ar jos viduryje bus įgytas visuomeninis imunitetas, bet šie tikslai gali būti ir neįgyvendinti. Gal reikėtų atsargiau su tokiais tikslais?

V. Matijošaitis: Lūkesčiai yra teisingi, teisėti ir jie turi būti įgyvendinami. Matyt, su pirmomis vakcinomis gal ne visai buvo atidirbta, įrenginių kažkam trūko, bet medicinos, farmacijos pramonė tikrai darys viską, aš įsitikinęs. Dabar gal kalbu kaip verslininkas – jie gerai uždirba, bet žino ir grėsmę visai gyventojų populiacijai. Tad reikia pasitikėti ir neeskaluoti, neskatinti nueiti kažkur, kas brangiau moka.

– Pone Šimašiau, jūsų pasitikėjimas vakcinų gamintojais nekrinta žiūrint į dabartinius ginčus su Europos Komisija, ir ar ne per daug ambicingi tikslai keliami pasiskiepyti iki vasaros?

R. Šimašius: Į tokius dalykus visą laiką esu linkęs žiūrėti taip, kad reikia spręsti problemas tuojau pat, kai jų iškyla. Kita vertus, kai labai smarkiai pradedame žiūrėti į pasitikėjimą ir panašius dalykus, įsivaizduokime, kokias šio laikotarpio naujienas po dešimt metų mes atsiminsime. Tikrai ne tai, kad „AstraZeneca“ su Europos Sąjunga pasipyksta.

Visvaldas Matijošaitis / BNS nuotr.

Atsiminsime, kad 2020 metų vasario mėnesį, kai buvo pradėta kalbėti apie skiepus, prognozė buvo tokia, kad pasaulyje iki šiol tokio masto skiepai nebuvo išrandami ir pateikiami rinkai anksčiau negu per pusantrų metų. Dabar matome, kad praėjo mažiau negu metai, ir keliame visiškai kitą problemą – ne tai, ar yra skiepai, o kaip jais paskiepyti iš esmės visus gyventojus arba du trečdalius. Manau, kad žmonija yra stipri, esame irgi stiprioji žmonijos dalis kaip Lietuva ir kaip miestai, tad tuos ambicingus tikslus pasieksime. Iššūkis yra nepaprastas, bet mes irgi esame nepėsti.

A. Miškinienė: Be abejo, iššūkiai dideli, bet juos įveikti galime tiktai bendradarbiaudami, ne gilindami konfliktus, o ieškodami sprendimų. Tikiu, kad tiek Europos Sąjunga, tiek Lietuvos Vyriausybė, tiek savivalda susitelkusios sugebės rasti sprendimus, kad mūsų visuomenė kaip galima greičiau įgytų imunitetą, kad paslaugos kuo greičiau būtų atnaujintos ir teikiamos, kad mes kuo greičiau grįžtume į įprastą gyvenimo ritmą. Tai yra labai svarbu, neabejoju, kad to laukiame visi, ir bet kokios emocijos, kurios yra šiame kontekste, tikrai ne tiek svarbios kaip tie pagrindiniai mano įvardyti tikslai.