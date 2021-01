Ekspertas apie lėtus skiepijimo tempus Lietuvoje: reikia didinti apimtis bent du kartus, o ne taupyti

Sveikatos apsaugos ministerija tikina – Lietuva per dieną galėtų nuo COVID-19 paskiepyti keliasdešimt tūkstančių žmonių, bet kol kas skiepų sulaukia tik apie kelis tūkstančius, ir tai – ne kasdien. Tebevyraujant nežinomybei, kada ir kiek vakcinos dozių pasieks Lietuvą, skiepijimas šalyje vyksta netolygiai. Be to, pasak ministerijos, tam tikras dozių skaičius visada saugomas rezerve. Tačiau, anot kai kurių ekspertų, turimas vakcinos dozes reikia ne taupyti, o išnaudoti didinant skiepijimo apimtis.

Nuo pat gruodžio pabaigos, kai sulaukta pirmosios vakcinų siuntos, kasdienės skiepijimo apimtys labai netolygios. Pavyzdžiui, per praėjusią dieną šalyje pirmąja doze paskiepyta per 2000 žmonių, dar apie 600 – antrąja. Tačiau pirmadienį skiepą gavo vos 36 žmonės, savaitgalį skiepijimas iš viso nevyko.

„Savaitgalį tie kiekiai ir dar pirmadienį vakcinavimo tempai buvo maži, nes mes nebeturėjome vakcinos – paprasčiausias atsakymas. Įstaigos tiesiog suskiepija dažniausiai per kokias tris, keturias, penkias dienas tuos mūsų išdalintus kiekius“, – teigia sveikatos apsaugos viceministrė Živilė Simonaitytė.

Dėl vakcinų trūkumo skiepijama ne tik lėčiau, bet ir gerokai taupiau. Iki šios dienos Lietuva yra gavusi beveik 109 tūkst. vakcinos nuo COVID-19 dozių. Iš jų iki sausio 27-osios buvo panaudoti du trečdaliai: per 60 000 žmonių paskiepyti pirmąja doze ir beveik 10 000 jau gavo antrąją. Likusios beveik 40 tūkstančių dozių įstaigoms išvežiotos antradienį, nes tik pirmadienį gauta nauja siunta. Pasak viceministrės, vyraujanti nežinomybė verčia tam tikrą kiekį vakcinos visada laikyti rezerve.

„Sandėliuose yra palikta, bet palikta būtent tik tiek, mes ir paliekame, vertindami tą informaciją, kurią mes žinome, stabilumo prasme. Tik tiek kiekių, kad kitą savaitę, kai prieina eilė žmonėms gauti antrą dozę, kad mes galėtume 100 proc. būti garantuoti, kad galėsime išskirstyti žmonių revakcinacijai skirtas vakcinų dozes“, – sako viceministrė.

Živilė Simonaitytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vis dėlto Sveikatos ekspertų tarybos narys profesorius Laimonas Griškevičius sako, kad antrasis skiepas gali būti suleistas ir šiek tiek vėliau nei griežtai po trijų savaičių, todėl esą vakcinas reikėtų naudoti drąsiau. Pasak jo, jau dabar reikia plėsti skiepijamų žmonių ratą, įtraukiant onkologinėmis ligomis sergančius, 70-ies sulaukusius asmenis.

„Vis tik pirmąja doze turi būti vakcinuojamas maksimalus asmenų skaičius, nes mums reikalinga apsauga, rizikos grupių apsauga ir priemonės pandemijai valdyti. Tai vakcinacija yra efektyviausia priemonė, todėl pirmąja doze turi būti vakcinuojamas maksimalus skaičius asmenų pernelyg netaupant ir nesisaugant, tarytum vakcinos pertrūkiai bus.

Manyčiau, kad mes vis tik turėtume didinti vakcinacijos apimtis bent 2-2,5 karto, turint galvoje, kad vakcinos tikrai atkeliauja į Lietuvą“, – sako Asmens sveikatos priežiūros įstaigų grupės vadovas prof. L. Griškevičius.

Laimonas Griškevičius / BNS nuotr.

Nevienodai vakcinacijos žemėlapyje atrodo ir savivaldybės. Sparčiausiai skiepija Rokiškio ir Anykščių rajonai, taip pat Neringos savivaldybė bei Zarasų ir Joniškio rajonų savivaldybės. Lėčiausiai skiepijimas vyksta Šalčininkų, Trakų ir Mažeikių rajonuose.

Pasak savivaldybių asociacijos prezidento, tokius skirtumus lemia ir gyventojų, rajone esančių gydymo bei slaugos įstaigų skaičius. Tačiau, anot Mindaugo Sinkevičiaus, nepriklausomai nuo dabartinių rezultatų, visos savivaldybės yra pajėgios skiepyti daug greičiau ir daugiau.

Vakcinacija Klaipėdos universitetinėje ligoninėje / KUL nuotr.

„Pagrindinė komplikacija viskam yra vakcinų gavimo greitis arba vakcinų skaičius. Mano yra tokia turbūt visų savivaldybininkų žinia – kuo daugiau vakcinų pasieks savivaldybes, tuo greičiau mes vykdysim vakcinaciją. Čia dabar, kaip pasakyt, bandom mažus grūdelius, su keliais grūdeliais pamaitinti visą Lietuvą“, – sako M. Sinkevičius.

Iš viso Lietuvoje kol kas paskiepyta tik kiek daugiau nei 2 proc. gyventojų. Du trečdaliai jų – moterys, trečdalis – vyrai.