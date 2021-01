NVSC apie į vaikų globos namus įsisukusį COVID-19 ir neatsakingo tėvo pavyzdį – žinojo, kad serga pats, bet vedė vaiką į darželį

Užsikrėtimų COVID-19 pastaruoju metu vis fiksuojama darželiuose ir globos įstaigose. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) atstovams neramu dėl to, kad nauji atvejai ugdymo įstaigose kelia nemenką ligos plitimo grėsmę, todėl akcentuojama būtinybė vengti skirtingų šeimų kontaktų. Šiomis dienomis COVID-19 įsisuko ir į uostamiestyje veikiančius vaikų globos namus „Rytas“, o užsikrėtusios darbuotojos sutiko izoliuotis drauge su susirgusiais vaikais.

NVSC Klaipėdos departamentas fiksuoja COVID-19 židiniais virstančius darželius, globos įstaigas.

NVSC Klaipėdos departamento vadovo Raimundo Grigaliūno teigimu, COVID-19 plitimas darželiuose kelia nerimą, mat kaskart iškyla vadinamųjų antrinių susirgimų grėsmė, kai nuo įstaigos darbuotojų užsikrėtę vaikai ligą parneša namo.

„Epidemiologiškai žiūrint, kuo mažiau bendravimo, skirtingų šeimų, vaikų kontaktų, tuo geriau. Suprantame visus kitus niuansus, bet žiūrint tik iš epidemiologinės pusės yra taip“, – akcentavo R. Grigaliūnas.

Nors, pasak pašnekovo, sergamumo situacija keičiasi į gera, atsipūsti kol kas anksti. Teigiamų atvejų procentas – vis dar aukštas.

NVSC Klaipėdos departamento vadovas Raimundas Grigaliūnas / LRT nuotr.

COVID-19 apraizgo darželius

Šiuo metu Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Giliukas“ COVID-19 užsikrėtę 5 darbuotojai ir 4 vaikai, izoliuojasi 4 darbuotojai ir 19 vaikų – dvi lopšelio-darželio auklėtinių grupės.

Dar 4 darbuotojai ir 1 vaikas serga uostamiesčio lopšelyje-darželyje „Pakalnutė“.

Klaipėdos rajone nustatytas didesnis protrūkis privačioje ugdymo įstaigoje „Mini darželiai“. Su šiuo židiniu siejama 14 atvejų. COVID-19 užsikrėtė 2 darbuotojai, 5 vaikai, nustatyti ir 7 antriniai atvejai – susirgo vaikų tėvai.

„Tai susiję su viena grupe. Vienas kažkas įnešė. Kol kas į kitas grupes išplitimo nesame nustatę“, – teigė R. Grigaliūnas.

vaikai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Mini darželių“ direktorė Miglė Šepetienė pasakojo, kad vos tik užfiksavus ligos atvejus buvo kreiptasi į NVSC ir paisoma visų nurodytų reikalavimų.

„Tėvų panikos nebuvo. Jau metus mes gyvename su COVID-19, todėl visi esame kažkiek prie to pripratę. Be to, tai pasaulinė pandemija, o ne mūsų darželyje atsiradusi“, – tai, kad sumaišties tarp auklėtinių išvengta, tvirtino vadovė.

Pašnekovė pasakojo, kad visą darbo pandemijos sąlygomis laikotarpį buvo atsakingai laikomasi visų nurodytų patalpų bei asmens higienos reikalavimų, tėvai su vaikais atsisveikindavo neidami į įstaigos vidų, o jeigu to ir prireikdavo, rūbinėje nebūdavo daugiau nei vienas tėvas ir jo vaikas, kita pora būdavo įleidžiama tik pirmajai išėjus, vaikų tėvai dažnai būdavo informuojami apie saugumo rekomendacijas.

Darželis / BNS nuotr.

Darbuotojos izoliavosi drauge su beglobiais vaikais

COVID-19 atvejų pastaruoju metu užfiksuota ir globos įstaigose. Liga įsibrovė ir į Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“. Liga įsisuko dviejose globos namų šeimynose – bendruomeniniuose globos namuose.

Vienuose jų COVID-19 susirgo mergaitė, šiuo metu ji ligoninėje.

„Požymių nėra jokių, bet gydytojai sakė, kad dar palaikys ją, nes buvo iškviesta greitoji pagalba dėl kitų dalykų – pasireiškė kitų ligų požymiai, tad ji bus tiriama“, – pasakojo Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ direktorė Regina Milašienė.

Kitoje šeimynoje serga dvi darbuotojos, dvi izoliuojasi, dar viena turi nedarbingumo pažymėjimą dėl kitų priežasčių.

„Mums situacija kitokia – vaikai čia gyvena dieną naktį, jų priežiūra ir poreikių tenkinimas turi būti užtikrintas ištisą parą“, – sakė įstaigos vadovė.

Jos tiesiog atsisakė asmeninio gyvenimo, nesiizoliavo namuose, o lieka kartu su vaikais.

Įvertinusios susiklosčiusią situaciją toje šeimynoje, kur yra du COVID-19 sergantys vaikai, kartu su jais izoliuotis sutiko dvi įstaigos darbuotojos. Užsikrėtę vaikai jokių ligos simptomų nejaučia.

„Tai tikrai galima prilyginti žygdarbiui. Žmonės, kurie padėjo taip spręsti problemą, supranta įstaigos tikslus ir problemą, kuri šiuo metu yra. Tikrai labai vertinu šias darbuotojas ir didžiuojuosi jomis. Jos tiesiog atsisakė asmeninio gyvenimo, nesiizoliavo namuose, o lieka kartu su vaikais. Tikrai vertas pasididžiavimo darbas. Ir vaikai laimingi su savais žmonėmis, kad nereikia integruoti svetimų žmonių“, – dėstė R. Milašienė.

Manoma, kad virusą į vaikų globos namus iš savo šeimų atnešė darbuotojos.

Vaikas / mama / auklėjimas / piešimas / edukacija / ugdymas / mokymasis / Shutterstock nuotr.

Užsikrėtimo atvejai kelia klausimų

Kaip COVID-19 židinys toliau minimi Padvarių socialinės globos namai. Liga plinta viename įstaigos korpusų. COVID-19 šioje įstaigoje plyksteli jau trečią kartą, šįkart nauji atvejai fiksuojami tame aukšte, kur neseniai pradėtas vakcinavimas nuo COVID-19.

Prikalbinti Alzheimerio liga sergantį ar sunkų protinį atsilikimą turintį žmogų, kad dėvėtų kaukę, – labai sudėtinga.

Globos namų direktorė Rima Narmontienė teigė, kad virusas nustatytas 4 įstaigos globotiniams, tačiau ar nėra ir daugiau sergančiųjų, paaiškės netrukus, mat pakartotinai ištirti visi šiame skyriuje globojami asmenys, tačiau kol kas ligos simptomai daugiau žmonių nepasireiškė.

„Viskas prasidėjo nuo to, kad po vakcinavimo trys gyventojai pradėjo karščiuoti ir pasunkėjo jų būklė. Mes juos išvežėme į ligoninę. Ligoninėje buvo padaryti testai ir gautas atsakymas, kad jie serga COVID-19. Daugiau niekam iš aukšto tie simptomai nepasireiškė“, – dėstė R. Narmontienė.

COVID-19 vakcina (asociatyvi) / AP nuotr.

Tikėtina, kad simptomus pajutę žmonės COVID-19 buvo užsikrėtę, dar iki jiems buvo sušvirkšta vakcina.

Pašnekovė tikino, kad įstaigoje visomis išgalėmis stengiamasi laikytis nustatytų reikalavimų, darbuotojai dirba su ketvirtojo lygio asmens apsaugos priemonėmis, tačiau pastebima, kad kai kuriais atvejais kyla sunkumų, ypač kai laikytis reikalavimų tenka įtikinti psichikos negalią turinčius globotinius.

„Prikalbinti Alzheimerio liga sergantį ar sunkų protinį atsilikimą turintį žmogų, kad dėvėtų kaukę, – labai sudėtinga. Čia jis užsideda, čia nusiima. Kadangi gyventojai turi suvokimo sutrikimų, sudėtinga išaiškinti, kodėl tas kaukes reikia dėvėti“, – pasakojo įstaigos vadovė.

Pasitaikė ir atvejų, kai COVID-19 užsikrėtė įstaigos darbuotojai. Neslepiama, kad kai kurie užsikrėtimų atvejai kelia klausimų.

„Šis COVID-19 skyrius pas mus jau trečias. Yra viena darbuotoja, kuri dirbo tiek pirmame, tiek antrame COVID-19 skyriuose. Ji sugebėjo išsisaugoti ir neužsikrėsti, o perkelta į trečią skyrių ėmė ir užsikrėtė. Per tiek laiko žmogui jau tikrai įgūdis susiformavo, kaip reikia apsirengti, dirbti ir panašiai. Ji viską taip pat darė, bet susirgo. Puikiai tą darbuotoją pažįstu. Ji tikrai gyvena darbo ir namų ritmu. Jos vaikas į mokyklą neina, nuotoliniu būdu mokosi ir kontaktų neturi. Galbūt dar ne viską mes apie virusą žinome“, – nuostabos neslėpė pašnekovė.

Covid-19 Lietuvoje / D. Umbrasas/LRT

16 COVID-19 atvejų užfiksuota ir Skuodo globos namuose.

Plitimo priežastys – visur panašios, o kai kurie neatsakingo elgesio pavyzdžiai kelia nuostabą

Liga neaplenkia ir įmonių: 6 atvejai nustatyti bendrovėje „Klaipėdos nafta“, visi susirgimai – tame pačiame padalinyje. 5 atvejai nustatyti bendrovėje „Vakarų laivų remontas“, 6 atvejai – įmonėje „Klaipėdos mediena“, pavienių atvejų nustatyta keliose nedidelėse įmonėse.

„Plitimas – kaip abėcėlė, pagrindinės priežastys visur labai panašios“, – tai, kad paprastai daromos tos pačios klaidos, sudarančios sąlygas ligai išplisti, atkreipė dėmesį NVSC Klaipėdos departamento direktorius R.Grigaliūnas.

NVSC specialistai nuolat atlieka įvairių įstaigų patikras ir pastebi, kad kai kuriose visų numatytų reikalavimų paisoma be priekaištų, o kai kur nuolat atsiranda landų prasmukti virusui.

„Yra įstaigų, kurių pavadinimo per visą pandemijos laikotarpį negirdėjome, bet yra ir tokių, kurios vis kartojasi ir kartojasi. Vadinasi, yra tam tikro neatsakingumo“, – kalbėjo R. Grigaliūnas.

Kartais nuostabą keliančių neatsakingumo atvejų užfiksuojama ir vykdant epidemiologinius tyrimus. Pavyzdžiui, pasitaikė atvejis, kai vyras, sirgdamas COVID-19 ir tai žinodamas, vedė atžalą į darželį. Informacija apie šį atvejį perduota policijai.