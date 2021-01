Politologai: pirmasis Vyriausybės mėnuo išsiskyrė ryžtingais sprendimais, bet rezultatų dar reikia palaukti

Praėjo šešios savaitės, kai pradėjo dirbti 18-oji Vyriausybė, vadovaujama Ingridos Šimonytės. Visuomenės pasitikėjimas ministre pirmininke kol kas neįtikėtinai aukštas, daugiau nei 35 procentai žmonių mano, kad būtent ji yra tinkamiausia eiti premjero pareigas. Tuo metu viešojoje erdvėje dažniausiai matomi ministrai, kurių veikla labiausiai susijusi su pandemija. COVID-19 visą pirmąjį Vyriausybės darbo mėnesį lėmė ir darbotvarkę: griežtas karantinas, sustabdyti verslai, ilgai lauktos vakcinos realizavimas.

Su visais šiais iššūkiais, politologų vertinimu, naujoji Vyriausybė kol kas tvarkosi gana sklandžiai, bet apčiuopiamų rezultatų dar reikia palaukti.

Prieš šešias savaites ištarusi priesaiką, Ingrida Šimonytė gavo ministro pirmininko įgaliojimus. Vertindama pirmąjį savo mėnesį darbe, premjerė sako: „Emociškai sunkus.“

Pasak Ingridos Šimonytės, norėjosi darbus pradėti nuo didelių uždavinių ir tikslų, tačiau kol kas reikia užsiimti pandemijos mikrovadyba, kuri esą kelia daug iššūkių.

„Ir dėl to, kad pati situacija buvo gana nedėkinga ir dabar tebėra ne iki galo dėkinga. Ir galbūt dėl to, kad kai kurie dalykai, kurie gal ir galėjo būti išspręsti anksčiau, nebuvo išspręsti. Tu imi tą situaciją čia ir dabar. Ir dėl to, kad pats būdamas, na, vienas iš Lietuvos respublikos piliečių, supranti, kaip piliečiai jaučiasi, ir kad jie jaučiasi ir pavargę, ir galbūt suirzę, tikrai norėtų to pokyčio kažkokio situacijos. Tai, aišku, visa tai supranti, visa tai per save kažkaip distiliuoji ir, aišku, tas palieka tokių sunkesnių momentų, bet, mano supratimu, tiesiog reikia dirbti“, – sako premjerė I. Šimonytė.

O dirbti 18-oji Vyriausybė pradėjo iškart. Prisiekusi penktadienį, į pirmąjį posėdį rinkosi sekmadienį. Per kelias valandas ministrų kabinetas priėmė greitus sprendimus dėl karantino, kuris visuomenės gyvenimą suvaržęs iki šiol. Politologų vertinimu, pirmasis naujos Vyriausybės mėnuo buvo gausus griežtų, bet reikalingų sprendimų.

„Bendras įspūdis, įvertinant, žinoma, ir tas sąlygas, kuriomis ši Vyriausybė pradėjo darbą, yra gana geras. Darbas vyksta gana sklandžiai, kiek tai įmanoma pandemijos sąlygomis. Ir turbūt nenuostabu, kad labiausiai viešai matomi yra būtent tie Vyriausybės nariai, tie ministrai, kurių sritys tiesiogiai siejasi su pandemijos valdymu“, – teigia TSPMI profesorius Ramūnas Vilpišauskas.

Ramūnas Vilpišauskas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ir iš tiesų – žiniasklaidos stebėsenos ir tyrimų bendrovės „Mediaskopas“ duomenimis, per pirmąjį darbo mėnesį daugiausiai, per 5000 kartų, cituotas būtent sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys. Jis vienas žiniasklaidos dėmesio sulaukė tiek, kiek po jo esantys Agnė Bilotaitė, Gabrielius Landsbergis ir Aušrinė Armonaitė kartu sudėjus. Vis dėlto, pasak Rimos Urbonaitės, ne visada ministrų komunikacijos pakako.

„Ingrida Šimonytė, reikia pripažinti, komunikavo netgi daugiau nei antras pagal svarbumą šiandien žmogus – sveikatos ministras ponas Dulkys. Ir galbūt aš pripažinsiu, kad buvo momentai, kai atrodė, kad tos komunikacijos stinga, kai mes lyg ir neturime į kylančius klausimus atsakymų arba, atrodo, kad tie atsakymai galėjo būti pateikti anksčiau ir greičiau“, – analizuoja R. Urbonaitė.

Rima Urbonaitė / E. Genio/LRT nuotr.

O klausimų ministrui A. Dulkiui pastarąjį mėnesį kelta ne tiek dėl pandemijos valdymo, kiek dėl Lietuvą dar gruodžio pabaigoje pasiekusių vakcinų nuo COVID-19. Kiek bus dozių, kada, kur ir kaip skiepijama, kas pirmieji eilėje, ką daryti su užlindusiais be jos – nors ne į visus klausimus sveikatos apsaugos ministras turi atsakymus, kol kas kritikos jo atžvilgiu nedaug.

„Ministras sugebėjo išlaikyti, atsivedęs savo komandą, tokį kalbėjimo toną, kuris neerzina medikų bendruomenės. Ministras įrodė, kad yra geras administratorius, turi savo komandą. Ir sugeba staigiai spręsti, o ne kalbėti, ir netgi taisyti savo klaidas. Čia aš turiu omenyje, kaip nutiko su tais kukulių vežėjais, kurie pasiėmė vakcinas. Svarbiausia, mano požiūriu, yra tai, kad jisai sugeba pasakyti: taip, čia yra padaryta negerai, darysim kitaip“, – sako Jolanta Babiliūtė-Simaškienė, „Lietuvos sveikatos“ vyriausioji redaktorė.

Komentarai po Vyriausybės posėdžio / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Karantinui vėl uždarius kavines ir restoranus, „stop“ juostomis atitvėrus ne maistu prekiaujančių turgaviečių skyrius, sustabdžius daug kitų paslaugų ir prekybos sektorių, visuomenės, ypač verslo, akys nukrypo į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją. Vos pradėjusi darbus, Aušrinė Armonaitė tikino ankstesnės Vyriausybės sudarytame valstybės biudžete neradusi nė euro verslui padėti. Po pokalbių su Europos Komisija ir šių metų biudžeto korekcijų rasta per 300 milijonų eurų verslo subsidijoms ir paskoloms.

Ekonomistas Žygimantas Mauricas sako, metas pradėti darbus ministrei A. Armonaitei buvo nepavydėtinas.

„Pirmasis blynas, drįsčiau teigti, yra neprisvilęs. Kadangi reikalinga ta parama čia ir dabar, t.y., reikalingas greitis. Iš tikrųjų tas uždavinys tikrai nebuvo paprastas, bet dabar jau matome pirmuosius rezultatus, jau pirmasis paketas yra patvirtintas. Nemažai jau žinome apie antrąjį paketą. Kaip minėjau, reakcija verslo yra labiau teigiama nei neigiama ir tai yra labai svarbu. Nes būtent ta pasitikėjimo dedamoji, manyčiau, šiame etape yra svarbiausia“, – sako ekonomistas.

Vyriausybės posėdis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Politologų vertinimu, per pirmąjį darbo mėnesį pasižymėti spėjo ir užsienio reikalų ministras. Tai esą iliustruoja ir Gabrieliaus Landsbergio interviu užsienio žiniasklaidai, ir nors vos keli, bet svarbūs žingsniai.

„Tai yra ir diplomatinės tarnybos įstatymo pakeitimai, kurie priimti didele persvara parlamente. Be abejo, tolesnis tęstinumas Lietuvos dėmesio Baltarusijai. Čia, manau, vėlgi neturime norėti ir tikėtis, kad keisis Lietuvos strateginė laikysena, pasikeitus vyriausybei, nes turbūt prioritetai išlieka daugmaž panašūs. Ir, be abejo, A. Navalno įvykiai – dar viena tema, kuri gali leisti Lietuvai sutraukti dėmesį iš Vakarų šalių mūsų link, nes Lietuvos pozicija Rusijos atžvilgiu dažnai yra išgirstama labiau negu kai kuriomis kitomis temomis“, – teigia politologas Linas Kojala.

Linas Kojala / D. Umbraso/LRT nuotr.

Politologai ir ekspertai sutaria – pirmasis I. Šimonytės vyriausybės mėnuo išsiskyrė greitais ir ryžtingais sprendimais, tačiau juos vertinti dar per anksti. Mat konkrečių rezultatų kol kas nematyti.