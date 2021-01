Pareigūnams priešinęsis ir šaukęs „užkrėsiu jus“ COVID-19 sergantis smurtautojas atsidūrė areštinėje

Trakų rajono policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą 25 metų vyrui dėl kovos su epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių pažeidimo. Lentvaryje smurtavusiam ir COVID-19 sergančiam vyrui gresia bauda arba laisvės apribojimas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų, praneša Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas.

Sausio 19 d., prieš pat vidurnaktį, Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus pareigūnai gavo pranešimą dėl smurto artimoje aplinkoje Lentvaryje. Pranešime buvo nurodyta, kad smurtaujantis vyras yra privalomojoje saviizoliacijoje. Nuvykę nurodytu adresu į vieną iš Lentvario daugiabučių, laiptinėje pareigūnai pastebėjo besiblaškantį ir akivaizdžiai neblaivų jauną vyrą. Bendraujant paaiškėjo, kad tai tas pats smurtautojas.

/ Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas

Vyro reakcija į pareigūnų pasirodymą buvo neadekvati – tai nusiimdavo, tai vėl užsidėdavo veido apsauginę kaukę. Vėliau jis, nusiėmęs veido apsauginę kaukę, ėmė čiaudėti ir kosėti į pareigūnus šaukdamas: „aš sergu „covidu“ ir jus užkrėsiu“. Išsekus visoms įtikinėjimo priemonėms su reikalavimu grįžti į savo butą ir nutraukti neteisėtą veiką bei įvertinus, kad šio asmens buvimas viešoje vietoje ir toks elgesys kelia realų pavojų išplisti COVID -19 infekcijai, vyras buvo sulaikytas. Sulaikymo metu jis priešinosi policijos pareigūnams, todėl buvo panaudotas elektrošoko prietaisas „Tazer“ bei antrankiai.

Imantis visų savisaugos priemonių, sulaikytasis buvo pristatytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamajam prieš savaitę buvo nustatytas COVID-19 susirgimas ir apie tai jis buvo oficialiai informuotas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro darbuotojų, todėl privalėjo būti izoliacijoje savo gyvenamojoje vietoje.

Įtariamasis gerai žinomas policijai, jis jau buvo ankščiau teistas už įvairius nusikaltimus ir 18 kartų baustas už įvairius administracinius nusižengimus. Už šį nusikaltimą jam gresia bauda arba areštas, arba laisvės apribojimas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų, o jei dėl šio nusikaltimo būtų išplitęs susirgimas, tai jam grėstų bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.

Tai pirmas ikiteisminis tyrimas dėl karantino taisyklių pažeidimo Trakų rajone. Be to, vien per šių metų tris savaites Trakų rajono policijos pareigūnai surašė net 93 administracinio nusižengimo protokolus dėl grubių karantino taisyklių nesilaikymo sukėlusių pavojų plisti CPVID-19 ligai.