Draudimas rūkyti balkonuose didžiuosiuose miestuose įsigalios nuo vasario – užteks vieno asmens prašymo

Draudimas rūkyti didmiesčių daugiabučių balkonuose įsigalios nuo vasario – tai praneša Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos savivaldybės. Per pirmąsias sausio savaites jos jau gavo keliasdešimt prašymų ir įvairių paklausimų, susijusių su rūkymu balkonuose.

Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Tada Metelionis sako, kad daugiabutis nerūkymo zona gali būti paskelbtas sulaukus konkretaus namo gyventojo prašymo.

„Jeigu namas nėra paskelbtas nerūkymo zona, tai gyventojams būtent balkonuose nedraudžiama rūkyti, pagal šios dienos tvarką. Užtenka vieno vienintelio gyventojo, kad visas namas būtų paskelbtas nerūkymo zona“, – aiškina jis.

Kauno miesto savivaldybės atstovas aiškina, kad prašymą dėl draudimo rūkyti balkonuose turi pateikti namo gyventojas. Vėliau būtų tikrinama, ar jis turi teisę prašyti namą paskelbti nerūkymo zona

„Tada bus rengiamas administracijos direktoriaus įsakymas ir tik po jo įsigaliojimo name bus uždrausta rūkyti. Informuosime atitinkamą namo valdytoją, jis per 2 darbo dienas turės iškabinti nustatytos formos pranešimus, nuo kada šiame name bus draudžiama rūkyti“, –aiškina T. Metelionis.

Rūkymas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Nuo šių metų pradžios įsigaliojo įstatymo nuostatos, numatančios draudimą rūkyti daugiabučių namų balkonuose, kai tam prieštarauja bent vienas namo gyventojas.

Prie daugiabučio namo arba jo viduje tokiu atveju turi būti įrengti ženklai apie draudimą rūkyti balkonuose. Tą padaryti turi pastato administratorius, bendrija arba savivaldybė.

Jeigu kaimynai ir neprieštarauja, rūkaliai privalo užtikrinti, kad dūmai nepatektų į kitų namo gyventojų patalpas.

Rūkymas balkone / BNS nuotr.

Nustačius pažeidimą, patalpos, kurioje buvo rūkyta, savininkas pareigūnams privalo nurodyti rūkiusiojo duomenis (vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą), o atsisakius tai padaryti, jam grės bauda.

Neleistinai daugiabučio balkone rūkiusiam žmogui gresia įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 50 eurų, o padarius pažeidimą pakartotinai – nuo 50 iki 90 eurų. Patalpų savininkams, nenurodžiusiems rūkiusiojo duomenų, gresia bauda nuo 30 iki 60 eurų, o padarius pažeidimą pakartotinai – nuo 60 iki 120 eurų.

Protokolus už pažeidimus gali surašyti ne tik policija, bet ir savivaldybių administracijų viešosios tvarkos pareigūnai.