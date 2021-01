Radviliškio daugiabučio gyventojai piktinasi sprendimu bute steigti vaikų namus: baiminasi ramybės drumstimo

Vieno Radviliškio namo gyventojai piktinasi savivaldybės sprendimu čia steigti bendruomeninius vaikų namus. Kaimynai baiminasi, kad vaikai drums ramybę ir triukšmaus. Be to, jie kelia klausimus dėl per didelės buto kainos ir fakto, kad butas nupirktas iš savivaldybės darbuotojos. Savivaldybės tarybos narys buto kainą vadina anekdotu – anot jo, kaina per didelė. Tuo metu mero pavaduotojas viliasi, kad kaimynai vaikus priims, o ne atstums.

Į Radviliškyje Stiklo gatvėje esančio namo butą per pirmąjį šių metų pusmetį turėtų atsikelti gyventi keturi–penki vaikai.

Apie planus sužinojo iš spaudos, baiminasi ramybės drumstimo

Namo, kuriame įsikurs bendruomeniniai vaikų namai, gyventoja Laima (vardas pakeistas – LRT.lt) teigia, kad apie planus kaimynai sužinojo tik iš spaudos, kai butą savivaldybė jau buvo nupirkusi. Anot jos, savivaldybės sprendimu šio namo bute steigti bendruomeninius vaikų namus piktinasi visi kaimynai.

Portalui LRT.lt Laima sako, kad šalia buto, kuriame įsikurs vaikai, gyvena vyresnio amžiaus moteris, kuri 14 metų sunkiai serga, turi ilsėtis ir dienos metu.

„Dieną ji eina miegoti, nori, kad būtų ramybė. Jei vaikai šalia gyvens, tos ramybės tikrai tikrai nebus, nes butas šalia durų. (...) Labai nerimauja, įsivaizduokite – penki vaikai, šalia durys, tos ramybės tikrai nelabai bus.

Vaikas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ji nėra iš tų, kuri tylesnė, tikrai prasidės piktumai, nes jai užklius tikrai ir vaikai, ir triukšmas, ir kiemas, nes vaikams nėra, kur žaisti, tik po langais bus. Ir aplinką ji prižiūri, o vaikai prie aplinkos tvarkos neprisidės. Jai labai pikta, nes nori ramiai gyventi, o ramybės su tiek vaikų tikrai nebus. Ir kiti pikti“, – LRT.lt pasakoja namo gyventoja.

Įvardinome problemą ir patys tapome problema

Laima taip pat priduria, kad kaimynai nėra nusiteikę prieš tai, jog šalia gyvens vaikai, tiesiog trūko komunikacijos iš savivaldybės, supažindinimo su planais.

„Jei būtume informuoti prieš viską, jei būtų išaiškinę, kaip viskas bus, nebūtų tiek daug pykčio. (...) Įvardinome problemą ir patys tapome problema“, – apgailestauja Laima.

Namo gyventoja taip pat svarsto, kad butą savivaldybė nupirko per brangiai. Už jį savivaldybė sumokėjo 48 tūkst. 800 eurų. Anot Laimos, šešėlį meta ir tai, kad butas buvo nupirktas iš savivaldybės darbuotojos.

Vaikas / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Visų pirma, kaina buvo labai didelė, už didelę kainą parduota, visi šneka, kad šis rajonas nėra prestižinis, aplinkui yra bendrabučiai, reputacijos nekokios. (...) Bus bėdų, tikrai bus bėdų, nes ramybės nebus“, – LRT.lt sako namo gyventoja.

Prašo nesteigti namų ir netrikdyti ramaus gyvenimo

Namo gyventojai į savivaldybę taip pat nusiuntė prašymą nesteigti bendruomeninių vaikų namų.

„Radviliškio miesto Stiklo gatvės Nr. 2 daugiabučio gyventojai, gavę informaciją iš spaudos apie Radviliškio rajono savivaldybės ketinimus daugiabutyje, kuriame gyvena 15 šeimų, įsteigti bendruomeninius vaikų globos namus, kreipiasi su prašymu daugiabutyje nesteigti bendruomeninių vaikų globos namų ir netrikdyti ramaus daugiabučio gyventojų gyvenimo“, – rašoma prašyme.

Vaikai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Atsiųstame prašyme taip pat keliamas klausimas dėl interesų konflikto bei buto kainos.

„Gyventojai, įvertinę savo patirtį bandant parduoti ar pirkti tokio pat dydžio butus, puikiai supranta, kad šiame gyvenamajame rajone tokių kainų rinkoje nėra. Norime paminėti ir tai, kad greta parduodamo buto gyvena garbaus amžiaus, negalią turintys asmenys. Prašome padėti išspręsti šią susidariusią nepalankią situaciją. Manome, kad reikėtų atsižvelgti į daugiabučio gyventojų nuomonę, o ne tik Radviliškio rajono savivaldybės darbuotojos gerovę“, – rašo namo gyventojai.

Tarybos narys buto kainą vadina anekdotu

Skamba kaip anekdotas. Taip kainą, už kurią buvo nupirktas butas, vadina Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys Gediminas Lipnevičius. Anot jo, buto kaina šokiravo ir gyventojus, kurie tarybos nariui pasakojo ir patys bandę parduoti butus, tačiau butai čia – nepaklausūs.

„Dėl kainos aš esu pasisakęs tarybos posėdžio metu, kad ta kaina ir gyventojus šokiravo, daugelis bandė parduoti butus, nes jie yra nepaklausūs toje vietoje, jie mielai atiduotų, kaip man žodžiu minėjo, ir už 30 tūkst. eurų. O savivaldybė butą nupirko už 48 tūkst. 800 eurų”, – LRT.lt sako G. Lipnevičius.

Gediminas Lipnevičius

Savivaldybės tarybos narys pabrėžia – šį kartą kai kurių savivaldybės vadovų senas metodas priiminėti sprendimus neatsiklausus gyventojų atsirūgo. Dėl komunikacijos trūkumo bei nesikalbėjimo ir kilo ši problema, įsitikinęs jis.

„Niekas ten dėl vaikų neprieštarauja. Tik sužinojo ne iš savivaldybės, o iš žiniasklaidos, kad jų kaimynystėje atsidarys bendruomeniniai vaikų namai. Pagrindinė problema tame, kad savivaldybė šią informaciją slėpė, slėpė nuo mūsų, tarybos narių, nes mes tik iš žiniasklaidos sužinojome, kad šis butas yra perkamas iš administracijos direktoriaus darbuotojos šeimos“, – kalba G. Lipnevičius.

vaikai prie lango / Pexels nuotr.

Jis priduria: „Įsivaizduokite, iš spaudos vieną dieną sužinai, kad kaimynai pardavė butą savivaldybei, kad čia atsiras bendruomeniniai vaikų namai. Tai šokiravo. Nei gyventojai informuoti, nei tartasi, nei paaiškinta. Gal nežinomybė labiau juos šokiravo. Informacijos trūkumas, manau, pagrindinė problema, nesikalbėjimas, nesitarimas su gyventojais“, – vardija tarybos narys.

Ragina ne atstumti, o priimti

Tačiau Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Mindaugas Pauliukas LRT.lt sako kad paskelbiant konkursą nebuvo jokių galimybių tiksliai sužinoti, koks butas bus nupirktas. Dėl to, pasak jo, namo gyventojai ir nebuvo informuoti apie planus jų name steigti bendruomeninius vaikų namus.

„Iš anksto nuspėti, kurį butą pirksime, neįmanoma. Ir informuoti iš anksto gyventojus taip pat neįmanoma“, – teigė M. Pauliukas.

Mindaugas Pauliukas

Savivaldybės mero pavaduotojas svarsto, kad neigiamą gyventojų reakciją galėjo sukelti ir bendras visuomenėje vyraujantis požiūris bei netolerancija kitokiam, negebėjimas priimti kitoniškumo. M. Pauliukas įsitikinęs – visuomenės branda matuojama tuo, kaip sugebame pasirūpinti pačiais silpniausiais.

Jo teigimu, įvyktų didelis mūsų mentaliteto perversmas, jei gebėtume priimti tuos vaikus, kurie jau yra nuskriausti, neturi tėvų ar kitomis aplinkybėmis buvo paimti iš šeimos.

„Galbūt juos kaip tik reikėtų ne atstumti, o priimti į bendruomenę – bendradarbiavimas gali būti naudingas, padėti ugdyti empatiją tarp vaikų, rūpestį senoliais, senolių rūpestį vaikais. (...) Labai tikiuosi, kad mes, visuomenė, neatstumsime, o priimsime, kad bus mažiau ir agresijos“, – tvirtina M. Pauliukas.

Pasirinkimą apribojo reikalavimai butui

Pasiteiravus apie tai, kas nupirktas butas priklausė savivaldybės darbuotojai, mero pavaduotojas sako, kiekvienas žmogus turi teisę parduoti ar pirkti nekilnojamąjį turtą. Anot jo, kitokia situacija būtų tada, jei būtų daroma įtaka.

„Jei nepažeisdami įstatymo dalyvauja konkurse ir laimi, nematau, kad čia būtų blogybių. Jei buvo daryta įtaka arba specialiai sukurtos sąlygos, kad vieną ar kitą butą, nekilnojamąjį turtą galėtume nusipirkti, be abejo, klausimas jau nuskambėtų kitaip“, – kalba M. Pauliukas.

Vaikai / StockSnap/Pixabay nuotr.

Pasak mero pavaduotojo, butui buvo tam tikri reikalavimai. Pavyzdžiui, jo plotas turėjo būti nuo 85 iki 120 kvadratinių metrų, o Radviliškyje, teigia M. Pauliukas, tokių butų yra nelabai daug, tad teko naudotis šiuo pasiūlymu.

„Kaina už kvadratinį metrą, jei žiūrėtume Aruodas.lt puslapyje, kiek teko pažiūrėti, ji nėra tokia, kad būtų ekstra didelė arba ekstra neadekvati. Bet, kaip Radviliškyje, ta suminė išraiška skamba tikrai nemažai – 40 su trupučiu tūkstančių eurų yra nemaža suma.

Būtų buvęs pigesnis pasiūlymas, atitinkantis sąlygas, būtume kitoje vietoje. Tiesiog buvo vienas iš vieno, nebuvo labai daug iš ko rinktis. Trečią kartą buvo skelbiamas konkursas, anksčiau nebuvo nė vieno dalyvaujančio“, – teigia M. Pauliukas.