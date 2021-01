Priėmus rezoliuciją dėl Laisvės gynėjų dienos, Landsbergis pabrėžia – įtvirtinama, kad tai nėra tik tragedija, tai yra ir istorinė pergalė

Trečiadienį minėsime kruvinųjų Sausio 13-osios įvykių trisdešimtmetį. Į ką išaugo krauju palaistyta mūsų laisvė? Apie tai LRT laidoje „Dienos tema“ – Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis.

– Neįprastai šiemet bus minimos šventės: be mitingų, be laužų, be didelių susibūrimų. Yra manančiųjų, kad gal ir gerai, nes bus tuo įsimintinas šis jubiliejus. Ką jūs manote?

– Jubiliejus – proga susikaupti, kai ką apmąstyti ir pasakyti papildomai. Dabar kaip tik papildomai ir sako Lietuvos Respublikos Seimas. Jis sako ne tik apie praeitį, bet ir apie dabartį, kur Rusijos, anuometinės Sovietų Sąjungos, dabar tai Rusija agresija tęsis. Agresija prieš teisėtvarkos pareigūnus, kurie gina teisingumą. Tie, kurie atstovauja nusikaltėlių pusei, gal net nusikaltėlių pasauliui, dabar puola mūsų teisėsaugą, teisininkus. Tai tikrai ta agresija ir Lietuvos pasipriešinimas yra nebaigtas. Pamatysim, kaip Lietuva pajėgs priešintis dabartiniam juridiniam puolimui.

– Persekiojami teisėjai, kurie tiria Sausio 13-osios bylą. Į ką gali pavirsti tas puolimas?

– Jeigu Lietuva būtų pakankamai stipri, atsakytų reikalavimu pašalinti Rusiją iš Interpolo, nes Rusijos narystė Interpole dabar naudojama blogam – jos ekspanciniams tikslams ir jos nusikaltėliams pridengti, tai visai priešinga, negu yra Interpolo tikslai. Jeigu šalis netinka tai demokratijų bendrijai, kuri įsteigė Interpolą, tai gal tegul pabūna nuošaly? Bet aš nežinau, ar Lietuvos valdžia iškels tokį pasiūlymą.

– Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis kalbėjosi su Europos Sąjungos institucijomis dėl šio klausimo ir lyg gavo pritarimą. Įdomu, kaip reaguos pačios ES institucijos?

– Matote, pritarimas, kad Rusija elgiasi nederamai, netinkamai, neteisėtai, – tai čia aišku, bet ar to pakanka? Ar galime leisti jiems toliau ten būti ir toliau kiaulinti visai tarptautinei bendrijai, dabar pasinaudojant Lietuva, o jeigu jie neužstos Lietuvos, tai va tokia ir bendrija. Bet galbūt ta valstybė pati netinka šitai bendrijai, jeigu ji nori primesti diktatą, savo supratimą, kad žudyti žmones, užpulti kitą šalį buvo gerai, už tai negalima bausti.

Vytautas Landsbergis / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Ar tai kerštas tik Lietuvai? Juk panašių bylų turbūt yra ir kitose Baltijos valstybėse.

– Nežinau, ar yra panašių bylų, ar Latvija yra iškėlusi panašių bylų. Yra svarstomi klausimai dėl sovietų okupacijos žalos Latvijoje, Estijoje, Lietuva taip pat buvo iniciatorė. Dabar tas klausimas šiek tiek aptilęs, bet jis gyvas – būtent senoji agresija ir didžiulė žala padaryta.

– Ko Rusija gali tikėtis – kad atsiklaupsime ant kelių ir pradėsime atsiprašinėti? Juk jau matė, ką mes galime, Sausio 13-ąją.

– Jie ir tada nesugebėjo matyti tikrovės, turbūt ir dabar nesugeba, tai vadinamasis neadekvatumas. Neadekvatūs pareigūnai, viršininkai neadekvatūs užimamoms pareigoms ir iškilusiems uždaviniams – tai pasitaiko ne tik mūsų regione, pasitaiko kartais ir už Atlanto.

Pagerbiant Laisvės gynėjų atminimą įvairiose sostinės vietose padėta gėlių ir vainikų / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Seimo priimtoje rezoliucijoje vienas iš klausimų – kaip apginsime savo teisėjus. Ten yra ir daugiau klausimų: Sausio 13-osios pripažinimas išskirtine, išeigine diena, kalbama apie valstybės ir Sausio 13-osios gynėjų statusą, taip pat Jūsų statusą. Ir čia buvo daugiausia iečių laužoma, kaip visada priimant panašias rezoliucijas Seime. Matėte diskusijas ir kaip jas vertinate?

– Tą šaršalą paprastai kelia šaršalininkai, kuriems patinka šaršalas ir kurie nori sukelti kuo didesnį šaršalą net visiškai lygioje vietoje, kur nėra dėl ko ginčytis. Lietuva buvo valstybė nuo pat Kovo 11-osios ir tada patvirtino savo laikinąją Konstituciją. Toje laikinojoje Konstitucijoje beveik viskas pasakyta, dėl ko dabar ginčijasi. Matau, kad žmonės yra nekompetentingi ar neraštingi, nesidomi istorija, nesidomi savo šalies praeitimi ir jos valstybės dokumentais, nes laikinoji Konstitucija irgi yra valstybės dokumentas. Kurie filosofuoja labai daug, turėtų pasiskaityti, kas yra Lietuvos valstybės pagrinduose.

– Džiugina, kad vis dėlto rezoliucija buvo priimta ir ganėtinai vienbalsiai, turbūt taip reikėtų sakyti.

– Taip, vienas susilaikė, keliolika arba 20 neatėjo – tai irgi savotiškas balsavimas, bet tai tik maža dalis labai tokių susiraukusių.

– Kokia reikšmė šios rezoliucijos mūsų valstybės ateičiai ir šiaip procesų suvokimui?

– Tai priklausys ir nuo tolesnių valstybės veiksmų. Dabar tai yra svarbus dokumentas ir ne tik tuo, ką sako apie anuos įvykius, jų vertinimą. Galų gale įtvirtinamas vertinimas, kad tai nėra tiktai tragedija, kad tai yra pergalė, istorinė pergalė – taip pasakyta – istorinė pergalė ne vien Lietuvos. Lietuva pralaužė grotas, pralaužė užtvaras kitoms tautoms, kad jos neliktų sovietų kolonijos.

1991 sausio 13-oji diena / P. Lileikio/LRT nuotr.

– Kodėl taip ilgai reikėjo laukti tos rezoliucijos, kodėl mes 30 metų nesupratome, ką patys padarėme?

– Todėl, kad didžiąją dalį to laiko Lietuvos valdžioje buvo, kaip čia pasakyti, komunos paveldėtojai. Būtent kitokio mąstymo žmonės ir tas mąstymas buvo toks pataikaujantis galbūt senesnei sovietijai ir dabartinei Rusijai, kuri taip pat labai garbina sovietiją. Juk dabartinė oficiali Rusija Sovietų Sąjungą ir Staliną net aukština, paminklus stato. Jeigu mūsų tarpe yra pritariančiųjų tokiai politikai, tai jų dar yra, deja. Dėl to yra stabdomi procesai, stabdomas visos tautos sąmonėjimas, teisingas susivokimas, kad buvome pavergtoji tauta. Mes išsilaisvinome. Išsilaisviname labai didele moraline jėga žmonių, kurie kaip tik ją parodė lemiamą dieną, tą Sausio 13-osios naktį.

Gedimino pilies bokšte iškelta nauja Lietuvos vėliava / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Pirmininke, jūs raginate kovoti su nematomu priešu, kuris dabar užpuolė Lietuvą, – su virusu, kviečiate žmones susitelkti. Kaip jūs manote, ar įmanomas toks susitelkimas kovoje su šiuo priešu, juo labiau kad dar neatkrito ir kiti priešai, kurie yra fiziškai stiprūs ir galingi? Kaip dabar jums atrodo mūsų tautos susitelkimas?

– Atrodo sąlygiškai. Sakysim, kad ir kalbant apie dabartinį priešą, nėra visuotinio nusistatymo solidariai jam priešintis. Yra gana daug tokio kurstymo nesipriešinti arba nekreipti dėmesio, kaip ir kapituliacijos siūlymų. Tada irgi buvo kapituliacijos siūlymų, kaip čia mes dabar prieš Sovietų Sąjungą galim išdrįsti, reikia prašyti, gal duos kokią nors mažą malonę, ir tuo pasitenkinti. Tai dabar, ko gero, su tuo virusu panašiai, reikia tartum laukti jo malonės. Bet turi būti organizuotas ir vieningas priešinimasis – neplatinti, pirmiausia neplatinti. Kiek žmonių, kurie nesupranta, kad jie platina?