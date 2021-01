Rokiškyje skiepo sulaukė ir elektrikai bei santechnikai – ministerija sako problemos nematanti

Ar galima nuo COVID-19 skiepyti gydymo įstaigose dirbančius elektrikus ar santechnikus? Toks klausimas kilo po to, kai 300 vakcinos dozių gavusi Rokiškio psichiatrijos ligoninė paskiepijo ne tik medicininį, bet ir ūkinį personalą.

Tačiau Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad Rokiškio psichiatrijos ligoninė ne tik galėjo, bet ir privalėjo skiepyti visus darbuotojus, nes ji priklauso vadinamajam COVID-19 gydymo klasteriui.

Skiepus gavo ir elektrikai, vairuotojai

Kaip portalui LRT.lt nurodė Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius Algimantas Liausėdas, jo vadovaujama gydymo įstaiga pagal iš anksto pateiktus sąrašus gavo 300 dozių vakcinos. Jos panaudotos visiems ligoninės darbuotojams, kurie sutiko skiepytis ir nebuvo persirgę COVID-19 liga, paskiepyti.

Portalo LRT.lt žiniomis, ligoninė panaudojo visas gautas vakcinas – jomis skiepijo ir medikus, ir kitų ligoninės padalinių darbuotojus. Tai patvirtino ir ligoninės vadovas. Įstaigoje iš viso dirba 456 darbuotojai, tad pavyko paskiepyti du trečdalius ligoninės darbuotojų.

Vakcinavimas nuo COVID-19, asociatyvi nuotr. / R. Rumšienės/LRT nuotr.

„13 (paskiepytų – LRT.lt) darbuotojų tiesiogiai su pacientais nedirba, tačiau jie turi kontaktus su pacientais, lankosi klinikiniuose skyriuose ir kelia pavojų perduoti infekciją. Tai elektrikai, santechnikai, vairuotojai, vežiojantys pacientus į teismus ir kitas gydymo įstaigas“, – aiškino A. Liausėdas.

Praėjusiais metais Rokiškio psichiatrijos ligoninėje buvo įsiplieskęs COVID-19 židinys – infekcija persirgo 57 ligoninės darbuotojai ir 70 pacientų. Kaip informavo A. Liausėdas, šiuo metu COVID-19 serga 6 darbuotojai ir vienas pacientas. Persirgusiems darbuotojams vakcinos nebuvo skirtos.

Meras: mūsų gydymo įstaigos elgiasi sąžiningai

Rokiškio psichiatrijos ligoninė nėra pavaldi savivaldybei, už ją atsakinga Sveikatos apsaugos ministerija. Todėl rajono meras Ramūnas Godeliauskas portalui LRT.lt sakė, jog savivaldybė nekontroliuoja procesų šioje gydymo įstaigoje.

Nežinau, man sunku vertinti. Mes girdime tai kalbų lygmeniu. Kol neatlikti patikrinimai, negalime to komentuoti.

Meras teigė, kad kitose rajono gydymo įstaigose, kurios yra pavaldžios savivaldybei, paskiepyta tiek žmonių, kiek buvo galima skiepyti pagal eilę ir pagal tai, ar jie nėra persirgę COVID-19, ar sutiko būti paskiepyti.

„Kitos mūsų gydymo įstaigos elgiasi sąžiningai ir pateikia sąrašus, skaičius skiepams tiek, kiek buvo pagal aprašą leidžiama. Tai tiek ir pasiskiepijo, neprašėme daugiau, nei buvo galima prašyti. Žiūrėjome į tai sąžiningai“, – kalbėjo R. Godeliauskas, paklaustas apie tai, ar ir kitoms gydymo įstaigoms pakako vakcinų ūkinės dalies darbuotojams paskiepyti.

Ramūnas Godeliauskas / LRT stop kadras

Paprašytas patikslinti, ką turėjo omenyje pabrėždamas, kad kitos gydymo įstaigos elgėsi sąžiningai, ir ar tai reiškia, kad Rokiškio psichiatrijos ligoninė elgėsi galimai nesąžiningai, R. Godeliauskas atsakė: „Nežinau, man sunku vertinti. Mes girdime tai kalbų lygmeniu. Kol neatlikti patikrinimai, negalime to komentuoti.“

Be to, Rokiškio meras kalbėjo, kad savivaldybės gydymo įstaigos patyrė nemažai nerimo, nes per pirmąjį vakcinų skirstymą juos pasiekė tik 15 vienetų skiepų, nors didžiosios gydymo įstaigos darbuotojus skiepijo šimtais.

„Buvo situacija, kad Panevėžys pasiskiepijo 850, o regionų ligoninėms davė po 10–15 vakcinų. Buvo nerimo. Bet šiuo metu neturime priekaištų“, – sakė R. Godeliauskas.

Skiepyti galėjo

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) portalui LRT.lt komentavo, kad Rokiškio psichiatrijos ligoninė priklauso vadinamajam COVID-19 gydymo klasteriui, todėl ten turėjo būti skiepijami visi darbuotojai.

„Jeigu lieka vakcinos dozių, skiepijami toliau pagal prioritetą patenkantys asmenys. Svarbu užtikrinti, kad dozės būtų sunaudotos efektyviai. Atkreipiame dėmesį, kad atskiestos „Pfizer“ vakcinos dozės turi būti suvartotos per 6 val. ir jų nebegalima transportuoti“, – nurodoma SAM pateiktame komentare.

Vakcinavimas nuo COVID-19, asociatyvi nuotr. / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Ministerijos atstovai, paklausti apie tai, kuo remiantis nutariama, ar tenkinti gydymo įstaigų išreikštą vakcinų poreikį, nurodė, kad yra įvertinami turimi vakcinų kiekiai ir pagal tai sprendžiama, ar galima patenkinti gydymo įstaigų poreikį.

SAM taip pat nurodė skundų dėl vakcinacijos proceso vykdymo Rokiškyje negavusi.