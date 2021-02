Reanimatologas iš Vilniaus – apie jaunus COVID-19 sergančius pacientus, sąmokslo teorijas ir vakciną

„Sąlyginai kalbant, tipiniai mūsų pacientai yra nutukę 50–60 metų žmonės, sergantys cukriniu diabetu ir hipertenzija“, – interviu LRT.lt sakė Antrajame „Santaros“ klinikų reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje dirbantis anesteziologas reanimatologas Jurijus Šabliauskas.

Kitą dieną po pokalbio Jurijaus laukia 24 valandų budėjimas, jis dirbs su COVID-19 sergančiais pacientais. Pamaina prasideda 7 valandą ryto.

„Po 24 valandų budėjimo grįžti namo ir turi skirti laiko vaikui, šeimai, nors jėgų visiškai nelikę. Norisi tik griūti į lovą ir miegoti 24 valandas“, – prisipažįsta jis.

Portalas LRT.lt tęsia straipsnių ciklą „Mano karantinas“, jame pristatomos įvairių socialinių sluoksnių ir profesijų rusakalbių istorijos – jų išgyvenimo per pandemiją patirtis.

Gydytojas teigia dažnai susiduriantis su nuomone, kad jei žmogų prijungė prie dirbtinio plaučių ventiliavimo (DPV) aparato, tai praktiškai jau yra mirties nuosprendis. „Aš su tuo nesutinku“, – sako J. Šabliauskas.

– Jurijau, kokie Jums buvo praėję metai?

– Tai buvo labai turiningi, gausūs įvykių ir įspūdžių metai. Turbūt kaip ir daugeliui šioje planetoje gyvenančių žmonių. Apskritai tikriausiai praėjusius metus vertinčiau kaip įsimintinus ir labai pamokančius.

Jurijus Šabliauskas / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Kaip reagavote į pirmą informaciją apie naująjį virusą, pasirodžiusią metų pradžioje? Į tuos siaubingus vaizdus iš Europos šalių. Kokia buvo Jūsų pirma reakcija?

– Pirmiausia pamačiau informaciją apie Uhane pasireiškusį naują virusą. Žiūrėjau interviu ir žurnalistų reportažus. Ir, atvirai sakant, niekaip nereagavau. Tikriausiai net nesusidomėjau tuo. Niekada anksčiau nebuvau su tuo susidūręs. Aš į tai žiūrėjau kaip į kažkokį filmą, turbūt net neįtardamas, į ką visa tai gali išvirsti.

Tik kai Lietuvoje pasirodė pirmasis pacientas, apie tai pradėjo kalbėti mūsų gydytojai. Kitaip tariant, pradėjome ruoštis, supratę, kad greičiausiai ir mes to neišvengsime. Kalbėjomės su kolegomis, bet toliau planavome atostogas, ruošėmės į slidinėjimo kurortus toje pačioje Italijoje.

– Kaip per pirmąją bangą virusas paveikė Jūsų ir Jūsų skyriaus darbą – ar kas pasikeitė?

– Mūsų ligoninėje pagrindiniu pacientus priimančiu skyriumi tapo Pirmasis intensyviosios terapijos skyrius. Jie daugiausia specializuojasi pilvo chirurgijoje. Ten buvo gydomi sunkiai sergantys pacientai po pilvo operacijų, po chirurginių intervencijų. Ir kai jiems teko persiorganizuoti ir priimti sergančiuosius COVID-19, mes perėmėme jų pacientus.

Mūsų skyrius yra širdies chirurgijos intensyviosios terapijos skyrius, mes gydome širdies chirurgijos pacientus, pacientus po operacijų, sunkios, kritinės būklės ligonius, o kai perėmėme Pirmojo skyriaus pacientus, darbo padaugėjo praktiškai dvigubai.

– O dabar, žiemą, kai užsikrėtusiųjų koronavirusu skaičius ženkliai išaugo, Jums jau tenka dirbti su COVID-19 ligoniais?

– Taip, iš pradžių Pirmasis intensyviosios terapijos skyrius dirbo su COVID-19 sergančiais pacientais – per pirmąją bangą tokių ligonių buvo palyginti nedaug.

Paskui, kai prasidėjo antroji banga, pacientų skaičius ėmė augti, atitinkamai atsirado ir daugiau kritinės būklės ligonių. Kai Pirmasis intensyviosios terapijos skyrius buvo perpildytas, buvo atidarytas dar vienas papildomas intensyviosios terapijos skyrius, tačiau ten jau nebuvo pakankamai vietų.

Karantinas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tada administracija išleido įsakymą pakeisti mūsų intensyviosios terapijos skyriaus profilį. Ir pas mus pradėjo vežti COVID-19 pacientus – per antrąją bangą jų buvo labai daug, tad dirbome itin intensyviai.

– Kiek žinau, rytoj Jūsų laukia 24 valandų trukmės budėjimas. Kaip išlaikote tokį darbo ritmą?

– Žinote, turbūt tiesiog stengiuosi negalvoti apie tai, kaip visa tai atlaikyti, kaip man sunku dirbti. Stengiuosi daugiau dėmesio skirti pačiam darbui, be to, mes turbūt prie to pratę.

– Kaip atrodo įprastas Jūsų budėjimas?

– Įprastas budėjimas paprastai prasideda 5.50 val. skausmingu lipimo iš lovos procesu. Nes 7 valandą turiu būti savo darbo vietoje ir perimti budėjimą iš kolegų. Juos reikia kuo greičiau paleisti namo, kad jie galėtų pailsėti ir pasisemti jėgų.

Tada žiūrim, kas nutiko mūsų pacientams, prieš tai budėję medikai pasakoja, kokios problemos buvo išspręstos, o kokios liko, kas naujai atvyko, o kas buvo išrašytas. Tai trunka apie valandą ar pusantros, o tada apsivelkame specialius rūbus ir pradedame vizitaciją. Pradedame gydymą. Grubiai skaičiuojant, tai trunka kelias valandas.

Tada būtinai reikia spėti į susirinkimą, jis vyksta susijungus su visomis Rytų Lietuvos regiono ligoninėmis, kuriose gydomi COVID-19 sergantys pacientai. Žiūrime, kurie pacientai sveiksta, o kurių būklė sunkėja. Sudarome lovų, kurias būtų galima panaudoti per artimiausią parą, sąrašą.

Tada vėl apsivelkame apsauginius kombinezonus ir jau tiesiogiai užsiimame pacientų gydymu. Tai itin sunkūs ligoniai, kartais nutinka taip, kad septynias ar aštuonias valandas praleidžiame vadinamajame „reaktoriuje“. Yra daug darbo, pavyzdžiui, su logistika, nes logistika šiuo atveju labai skiriasi nuo mums įprastos. O čia tenka paimti ir atvežti ligonius, pervežti juos iš infekcinių ligų korpuso. O tai padaryti nėra taip paprasta.

Medikai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Šeštą valandą vakaro, kai išsenka visos moralinės jėgos, staiga prisimeni, kad neblogai būtų ko nors užvalgyti, todėl ištrūksti kelioms dešimtims minučių užkąsti. Tada dažniausiai prasideda telefono skambučiai, nes ligoniai ligoniais, bet visi jie turi artimųjų, šie skambina ir klausia apie jų būklę. Būna, kad dėl didžiulio darbo krūvio išėjęs iš „reaktoriaus“ randi 50–60 praleistų skambučių, ir visiems jiems reikia dėmesio.

Tada dažniausiai prasideda antroji kokių nors komplikacijų intensyviosios terapijos skyriuje gydomiems pacientams banga. Tenka spręsti įvairius klausimus, pavyzdžiui, kur juos paguldyti. Pastaruoju metu trūksta intensyviosios terapijos lovų.

Taip ir praeina 24 valandų pamaina.

– Bet paskui turite pakankamai laiko pailsėti? Kiek dienų ilsitės?

– Žinote, įvairiai būna, būna, kad po paros budėjimo parą miegi, o tada vėl į budėjimą. Būna, kad išsimiegojęs turi vieną ar net dvi išeigines. Kažkiek poilsio duodama, bet, tarkim, po 24 valandų budėjimo grįžti namo ir turi skirti laiko vaikui, šeimai, nors jėgų visiškai nelikę. Norisi tik griūti į lovą ir miegoti 24 valandas.

– Kol kas nėra patikimų mokslinių duomenų, kaip COVID-19 veikia širdies ligomis sergančius žmones. Ką galite apie tai pasakyti, remdamasis savo pastebėjimais?

– Nuo pandemijos pradžios praėjo metai. Kolegos nuolat skelbia duomenis, tad duomenų bagažas nuolat pildomas ir atitinkamai papildoma įrodymų bazė, kaip vystosi liga ir pan.

Jei pažvelgtume į literatūrą, kokie yra sunkios COVID-19 formos išsivystymo rizikos veiksniai, tai, žinoma, pirmiausia pagyvenę pacientai, sergantys tam tikromis gretutinėmis širdies ir kraujagyslių ligomis, tokiomis kaip koronarinė širdies liga, hipertenzija ir cukrinis diabetas ir, žinoma, nutukimas.

Jurijus Šabliauskas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Sąlyginai kalbant, tipiniai mūsų pacientai yra nutukę 50–60 metų žmonės, sergantys cukriniu diabetu ir hipertenzija. Bet, tiesą sakant, iš tikrųjų tai yra jauni žmonės, 50–60 metų žmonės yra pakankamai jauni ir pakankamai darbingi, gyvenimu patenkinti, tačiau turintys tam tikrų lėtinių sveikatos problemų, kurios įprastame, ikikovidiniame gyvenime nesukeltų jokio papildomo diskomforto.

Kitaip tariant, jų būklė buvo normaliai kontroliuojama vaistais. Tačiau dabar šie žmonės yra atsidūrę didžiulės rizikos zonoje. Gydytojai ne šiaip sau sako, kad reikia saugoti mamą, tėtį, močiutes ir senelius – jie iš tikrųjų labai sunkiai serga.

– Kai žmogus patenka į intensyviosios terapijos skyrių, kiek jis turi galimybių išgyventi? Ir kaip dažnai tenka susidurti su pacientų mirtimi?

– Nenorėčiau kalbėti apie tai, kaip žmonės miršta, nes pacientus į intensyviosios terapijos skyrių priimame, kad jiems padėtume. Greičiau norėčiau akcentuoti išgyvenamumą, o išgyvenamumas visuose trijuose „Santaros“ klinikų intensyviosios terapijos skyriuose siekia apie 65 proc. Ir tai labai panašu į tuos duomenis, kuriuos skelbia mūsų kolegos iš kitų šalių, praktiškai visame pasaulyje išgyvenamumas yra apie 65 proc. Tačiau kuo pacientas vyresnis, tuo mažesnė tikimybė išgyventi.

Ir dar norėčiau pridurti, kad labai dažnai susiduriu su nuomone, kad jei žmogų prijungė prie DPV, tai praktiškai jau yra mirties nuosprendis. Aš su tuo nesutinku.

Šiuo metu gajus įsitikinimas, kad gydytojai pacientams taiko dirbtinę plaučių ventiliaciją (DPV), kad, grubiai tariant, nereikėtų investuoti į juos papildomų pastangų ir resursų, tačiau taip tikrai nėra. Jei žmogui prijungiama DPV, tai rodo itin sunkią paciento būklę, kai mes nebegalime jo organizmo prisotinti deguonimi iki normalių reikšmių ir jam reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija, kad padėtų grąžinti jį į gyvenimą.

Nes, kaip jau sakiau, visi jie dažniausiai yra jauni ir darbingi. Ir mes kovojame už juos iš paskutiniųjų. Nors, žinoma, tokiais atvejais galimybių išgyventi jau kur kas mažiau.

Jei žmonės vyresnio amžiaus ir jei jų būklė tiek pablogėja, kad tenka taikyti DPV, galimybės išgyventi paprastai būna 50 ir 50.

Karantinas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Neretai tenka pastebėti, kad žmonės netiki virusu, netgi kuriamos sąmokslo teorijos, kai kurių šalių gyventojai protestuoja prieš karantino priemonių sugriežtinimą. Ką galėtumėte pasakyti žmonėms, kurie netiki, kad virusas iš tiesų egzistuoja?

– Aš tokiems žmonėms pasakyčiau, kad virusui visiškai neįdomu, kas juo tiki, o kas ne, jam nesvarbu, ką apie jį galvojame ir kokios sąmokslo teorijos skleidžiamos.

Jam rūpi tik susirasti šeimininką, jį užkrėsti, pasidaryti milijardus kopijų ir išsibarstyti, ieškant kitų aukų.

O mums, žmonėms, toks elgesys gali turėti labai skaudžių pasekmių. Man atrodo, tokie žmonės prisideda prie to, kuo tiki.

Tačiau virusas juk labai seniai gyvena mūsų planetoje. Tikriausiai ne jis atėjo pas mus, o mes įsiveržėme pas jį į svečius, o jis visuomet buvo ir bus.

– Ir paskutinis mano klausimas – ar pasiskiepijote nuo COVID-19?

– Žinoma. Pasiskiepijau vieną kartą, reikės dar antro skiepo. Buvome paskiepyti vos ne kitą dieną po to, kai atvežė pirmąją vakcinų partiją.

Apskritai, aš su džiaugsmu pasiskiepijau. Kodėl? Nes, suprantat, atvirai kalbant, stebuklingo eliksyro nėra.

Paprasčiausiai nėra vaistų, kurie padėtų gydyti šią ligą. Pavyzdžiui, mes turime vaistų nuo gripo, turime vaistų nuo herpeso, o nuo SARS-CoV-2 vaistų praktiškai nėra. Yra vaistų, kurių buvo griebtasi gydyti ligonius, tačiau jie nėra pakankamai veiksmingi. Taip kad, grubiai tariant, nėra jokio stebuklingo eliksyro ir vakcinacija yra vienintelė šiuo metu mūsų turima priemonė viruso plitimui sustabdyti.

Žinoma, ji nėra skirta gydyti. Bet, kaip sakė Hipokratas, geriau užkirsti kelią, nei vėliau gydyti.

Be abejo, vakcina turi šalutinį poveikį, jis gali būti rimtas, tačiau rimtas šalutinis poveikis gali pasireikšti ir vartojant bet kuriuos vaistus, be to, vakcinos nepageidaujamas poveikis labai retais, nors visi tik apie jį ir kalba. Taigi aš jau pasiskiepijau ir visiems rekomenduoju.