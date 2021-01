NVSC pripažįsta – norint pagerinti situaciją, būtina peržiūrėti testavimo strategiją, mobiliųjų punktų ir laboratorijų darbą

Kuo anksčiau nustatomi ir izoliuojami sąlytį su užsikrėtusiuoju koronavirusine infekcija turėję žmonės, tuo efektyviau stabdomas infekcijos plitimas. Todėl, nors epidemiologiškai ištirtų atvejų procentas Lietuvoje yra aukštas, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistų vertinimu, norint užtikrinti greitesnį izoliavimą, reikia strateginių visos sistemos efektyvumą didinančių sprendimų. Tai reiškia – būtina peržiūrėti testavimo strategiją, mobiliųjų punktų, laboratorijų darbą, rašoma NVSC pranešime.

Pranešime rašoma, kad NVSC gali užtikrinti atvejo epidemiologinį ištyrimą per 24 valandas, o vidutiniškai – per 14 valandų nuo informacijos patekimo į sistemą. Tai reiškia, kad, jei visos pusės, dalyvaujančios šiame procese, tinkamai ir laiku atliktų numatytas prievoles, izoliavimas galėtų būti spartesnis. Tačiau viso proceso reguliavimas yra ne NVSC, o valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo kompetencijos ribose.

„Pavyzdžiui, e.sveikatos sistemoje ir toliau trūksta užsikrėtusio žmogaus kontaktinių duomenų. Dėl to NVSC specialistai, savanoriai, užuot iškart pradėję epidemiologinę diagnostiką, gaišta laiką ieškodami asmenų kontaktų, kuriais galėtų susisiekti su žmogumi. Tai reiškia, kad per kiek laiko bus pradėtas tyrimas, pirmiausiai priklauso nuo to, per kiek laiko visa reikalinga informacija pasieks NVSC“, – rašoma išplatintame pranešime.

Izoliacija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

NVSC pabrėžia, kad norint pagreitinti epidemiologinio tyrimo pradžią, labai svarbu sureguliuoti visų infekcijos valdyme dalyvaujančių institucijų veiklą ir procesus.

Visų pirma, būtina užtikrinti, kad žmonės, pajutę koronavirusinei infekcijai būdingus simptomus, testą atlikti galėtų kuo greičiau. Taip pat ne mažiau svarbu užtikrinti operatyvų tyrimų atlikimą nuo mėginio pristatymo į laboratoriją iki jo atlikimo, valdant srautus laboratorijose ir optimizuojant šiuos procesus – dabar susiduriama su situacijomis, kai testo atsakymo žmogui laukti reikia ir tris ar keturias dienas, dėl ko vėliau, izoliuojant sąlytį su užsikrėtusiu turėjusius žmones, šis procesas tampa mažiau efektyvus. Be to, privalu garantuoti, kad gydymo įstaigos, laboratorijos, suvesdamos duomenis į sistemą, pateiktų juos visus, kaip ir priklauso.

Izoliacija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

NVSC atkreipia dėmesį, kad tiek Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras, tiek Pasaulio sveikatos organizacija pripažįsta, kad kol dar nevykdoma plataus masto visuomenės vakcinacija, epidemiologinis tyrimas ir sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas yra svarbiausia COVID-19 ligos pandemijos valdymo priemonė, nepaisant užsikrėtimų skaičiaus.

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras yra nustatęs, kad geras rezultatas, jeigu epidemiologiškai ištiriama bent 70 proc. atvejų, o NVSC ištiria beveik 90 proc. užsikrėtimo atvejų. Gruodžio mėnesį specialistai susisiekė su 9 iš 10 koronavirsusine infekcija užsikrėtusių žmonių.