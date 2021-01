Sausio 13-ąją parlamentą gynęs Antanas net neįtarė, kad jo žmonai netikėtai prasidėjo gimdymas

LRT tęsia Sausio 13-osios trisdešimtmečiui skirtus pokalbius. Šį kartą bendrausime su vilniečių Burokų šeima, kuriems tomis įtemptomis dienomis gimė sūnus. Irina LRT RADIJUI pasakoja išgyvenusi didelį stresą ne tik dėl netikėto gimdymo, namuose palikto sūnaus, bet ir nežinia kokiame karštame taške budinčio vyro.

Į Parlamentą pateko pro rūsį ir valgyklą

Irina Astra Burokienė naktį iš sausio 12-osios į 13-ąją buvo namuose su 10 mėnesių sūnumi Vyteniu. Vyras Antanas, buvęs Čiurlionio menų mokyklos mokytojas, priklausė Šaulių sąjungai. Irina pasakoja, kad vyras jau nuo sausio 8-osios įsitraukė į budėjimus.

„Tą naktį jis taip pat budėjo. Aš net nežinojau, kur tiksliai jis budi. Gal Gedimino bokšte, o gal parlamente, – pasakoja I. A. Burokienė. – Gyvenome Karoliniškėse. Stebėjau įvykius per televiziją.“

Burokų šeima / Asmeninio archyvo nuotr.

Irinos vyras Antanas pasakoja, kad tuo metu budėjo Aukščiausiosios Tarybos (AT) rūmuose. „Į AT rūmus „Jedinstvo“ bandė įsilaužti dar sausio 8-ąją (organizacija „Jedinstvo“ ir LKP (SSKP), pasinaudodama kainų padidinimu, prie AT surengė protesto mitingą, jo dalyviai bandė įsiveržti į AT rūmus. AT pirmininkas Vytautas Landsbergis per Lietuvos radiją ir televiziją pakvietė Lietuvos žmones ateiti prie AT rūmų paremti savo valdžios – LRT.lt).

Aš buvau su Šaulių sąjungos draugais. Mūsų buvo kažkur nuo 30 iki 40. Buvome kviesti komendanto Gedimino Jurčiukonio (Parlamento gynybos štabo narys ir pirmasis Krašto apsaugos departamento Vilniaus apskrities komendantas. 1991 m. sausio 11 d. AT prisiekė Lietuvos Respublikai. 1991 m. gruodžio 30 d. suteiktas kapitono laipsnis – LRT.lt).

Burokų šeima / Asmeninio archyvo nuotr.

Atvykome sausio 8-osios rytą. Mus į rūmus pravedė pro rūsį ir valgyklą. Ten viduje mes ir budėjome. Taip ten ir likau, nebeišėjau, nebent tik pavalgyti ar persirengti“, – pasakoja A. Burokas.

Užklupo netikėtas gimdymas

Tuo tarpu Irina prisimena su jauduliu stebėjusi per televiziją įvykius pranešančią Eglę Bučelytę. Moteris tuo metu laukėsi, tačiau susitvardyti ir išlikti ramiai pašnekovei nesisekė.

Žinojau, kad mano vyras yra karšto būdo ir tikrai bus kažkur pirmose gretose. Labai dėl to susijaudinau. Laukiausi ir gal dėl to stipraus jaudulio man nubėgo vandenys.

„Išgirdau diktorės Eglės Bučelytės žodžius, kad vienas po kito užimami kabinetai. Vėliau ji pasakė, kad tai gali būti jos paskutiniai žodžiai. Žinojau, kad mano vyras yra karšto būdo ir tikrai bus kažkur pirmose gretose. Labai dėl to susijaudinau, – pasakoja I. A. Burokienė. – Laukiausi ir gal dėl to stipraus jaudulio man nubėgo vandenys."

Sausio 13-osios įvykiai / LRT nuotraukas perdavė Šarūnas Aukštinaitis

Irina nėščia tebuvo šešis su puse mėnesio, tad gimdymas moterį užklupo visai netikėtai. Moteris pasakoja bandžiusi kviestis greitąją pagalbą, tačiau išgirdo, kad visos greitosios pagalbos mašinos yra užimtos. „Telefonu man pasakė, kad visos greitosios (pagalbos mašinos – LRT.lt) yra užimtos ir veža sužeistuosius.

Norėjau kažkiek susiruošti, tačiau jis nenusileido, pasakė, kad nėra laiko. „Mes turime vežti sužeistus. Jei norite, turite važiuoti tuoj pat“.

Man tada sakė: „Bandykite kažkaip savo jėgomis atvažiuoti“, – pasakoja I. A. Burokienė. – Tada pradėjau skambinti savo tėvams, giminaičiams, draugams. O juk tokios dienos buvo, tai kas prie Televizijos bokšto, kas prie Radijo komiteto ar kur kitur. Prisiskambinti sunkiai pavyko, o jei pavyko, tai paaiškėjo, kad automobilis arba jau išvykęs, arba sugedęs.“

Burokų šeima / Asmeninio archyvo nuotr.

Ligoninę pasiekė avėdama šlepetes

Tuomet išgyvenau dar didesnį stresą, tikina Irina. Moteris pasakoja pasikvietusi kaimynę, kad ši patartų, ką gi daryti tokioje situacijoje. „Kaimynė Silvija pasakė: „Ruoškis, gimdysime namuose“. Aš galvoju: „Koks dar namie, jei tik šeši su puse mėnesio tepraėjo!“. Patikėkite, stresas tikrai buvo didelis“, – jaudinančią istoriją tęsia pašnekovė.

Staiga pasigirdo skambutis. Atidariusi duris, Irina pamatė vaikinuką, kuris nieko nelaukdamas teištarė: „Važiuojam!“.

„Pasirodo, atėjo sanitaras. Vis tik greitosios pagalbos stotis atsiuntė žmogų. Norėjau kažkiek susiruošti, tačiau jis nenusileido, pasakė, kad nėra laiko. „Mes turime vežti sužeistus. Jei norite, turite važiuoti tuoj pat“, – sanitaro žodžius gerai prisimena Irina. – Išvažiavau sausio 13-ąją. Šlapdriba. Naktis. Važiavau su šlepetėmis, naktiniais marškiniais. Pečius dengė tik paltas. Dar pasą spėjau pasiimti.“

Burokų šeima / Asmeninio archyvo nuotr.

Ligoninėje pacientę pasitikęs gydytojas vėliau išleistoje knygoje aprašo būtent Irinos pasitikimą: speigas, sniegas, o moteris ateina avėdama šlepetėmis, su naktiniais marškiniais ir paltu. Vaizdas tikrai turėjo šokiruoti. Irina pasakoja, kad medikai tris dienas bandė užlaikyti gimdymą, tačiau po trijų dienų, pasijutus blogiau, pasaulį vis tik išvydo Vladas.

Džiaugiasi išsilaisvinę iš vergijos

Kūdikio būklė buvo nekokia, su jauduliu balse prisimena pašnekovė. „Vladas gimė 1,9 kilogramo, o vėliau svoris buvo nukritęs iki 1,3 kilogramo. Situacija tikrai nebuvo gera“, – nelengvais išgyvenimais dalijasi I. A. Burokienė.

Dabar Vladas jau suaugęs vyras ir laukia savo trisdešimtmečio, iki kurio teliko kelios dienos. Vyras sako, kad jam Sausio 13-oji yra daug reikšmingesnė data, nei kad pati gimimo diena.

Sausio 13-osios įvykiai / LRT nuotraukas perdavė Šarūnas Aukštinaitis

Turbūt nebuvo nei vienų metų, kad neminėtume tos dienos ir nenueitume visa šeima su bendraminčių būriu prie Seimo rūmų.

„Gimimo diena yra tiesiog gimtadienis ir tiek. Vis tik tas gimimas turi sąsajų su Sausio 13-ąja. Turbūt nebuvo nei vienų metų, kad neminėtume tos dienos ir nenueitume visa šeima su bendraminčių būriu prie Seimo rūmų“, – tvirtina Irinos sūnus.

Vladas Burokas taip pat pabrėžia, kad kasmet prie Seimo rūmų jis su šeima ir draugais pamini, džiaugiasi „pergale prieš okupantus ir išsilaisvinimą iš vergijos“.

Viso pokalbio su Burokų šeima klausykitės radijo įraše.

Parengė Vismantas Žuklevičius.