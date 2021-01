Seimas ruošiasi nuotolinio darbo premjerai, bet kai kurie politikai ketina ją boikotuoti

Ketvirtadienį vyks generalinė repeticija, o kitą savaitę – premjera. Seimas yra per keletą žingsnių nuo to, kad plenariniai posėdžiai vyktų nuotoliniu būdu. Tiesa, yra parlamentarų, kurie ketina tokį darbą boikotuoti.

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen antradienį kalbėjo, kad sistema, kurią naudodami Seimo nariai galėtų dirbti nuotoliniu būdu, jau yra parengta. Ketinama, kad ketvirtadienį vyksiantis rytinis Seimo posėdis kuriam laikui būtų paskutinis, vyksiantis gyvai.

„Manau, kad kitą savaitę, jei valdyba priims tokį sprendimą, turėsime pirmą tikrą posėdį nuotolinį posėdį nuotoliniu būdu. Jo darbotvarkė nebus labai gausi, nes tai bus pirmasis posėdis, bet reikalingus priėmimus, manau, kad turėsime. Na, o ketvirtadienį po pietų turėsime generalinę repeticiją, jei bus nesklandumų, bus laiko juos pašalinti“, – kalbėjo parlamento vadovė.

Viktorija Čmilytė-Nielsen Derybos dėl valdančiosios koalicijos seime / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pasak V. Čmilytės-Nielsen, mokymų, kaip dirbti naudojant nuotolinio darbo sistema, Seimo nariai jau turėjo nemažai, o po kiekvienų iš jų parlamentarai išsako pastabas. Visgi, anot Seimo pirmininkės, sistema jau yra parengta: „Ją tobulinti galima be galo, bet aš labai džiaugiuosi, kad per mažiau nei du mėnesius pasiruošėme tam, kam prieš tai nepavyko pasiruošti daugiau ne per pusmetį.“

Seimo pirmininkė teigė, kad sistemos saugumą galima tobulinti iki begalybės, tačiau jau dabar yra užtikrinti žingsniai, padėsiantys garantuoti, kad posėdyje balsuoja būtent Seimo nariai. Numatyta ir ką daryti, jei posėdžio metu sistema „užlūžtų“.

Nepasitiki sistemos saugumu

Opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos narys Valius Ąžuolas žurnalistams antradienį kalbėjo, kad kyla daug klausimų dėl nuotolinės darbo sistemos saugumo. Pasak V. Ąžuolo, lieka galimybių, kad sistema bus apeinama ir balsavimuose dalyvaus ne patys Seimo nariai, o, pavyzdžiui, jų padėjėjai.

Seimas (asociatyvi) / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Šiai dienai nėra viskas paruošta sklandžiam darbui. Šiuo metu Seimo nariai dalyvaudami komitetų posėdžiuose turi dvi galimybes: dirbti nuotoliniu būdu arba ateiti ir komiteto posėdyje dalyvauti gyvai. Tačiau Seimo posėdyje duodama tik viena galimybė – dirbti nuotoliniu būdu. Ateiti į salę, registruotis kortele, galimybė nėra užtikrinama“, – kalbėjo V. Ąžuolas

Balsuojant nuotoliniame posėdyje bus daroma Seimo narių nuotrauka, taip įrodant, kad balsuoja ne kas kitas, o pats parlamentaras. Tačiau V. Ąžuolas priminė, kad kitas LVŽS frakcijos narys Arvydas Nekrošius mokymų metu balsavo prieš kamerą tiesiog pakėlęs telefonu iš anksto padarytą nuotrauką.

Anot V. Ąžuolo, tai įrodo, kad balsuoti Seimo posėdžiuose galės bet kas, o to, pasak jo, daryti Seimo plenarinių posėdžių salėje nėra įmanoma. Be to, kaip teigė LVŽS frakcijos narys, ydinga yra tai, kad posėdžio pirmininkas galės nuspręsti, ar Seimo nariai turės papildomomis priemonėmis, pavyzdžiui, mobiliuoju parašu patvirtinti savo tapatybę.

Seime vyksta pirmasis biudžeto svarstymas. Valius Ąžuolas / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Mane nustebino konservatorių pasakymas, kad padėjėjai padės Seimo nariams balsuoti, tai galima suprasti, kad padėjėjai galės už juos ir nubalsuoti. <...> Jeigu norime chaoso Seimo darbe, tuomet priemonės visos labai geros“, – sakė V. Ąžuolas.

Be to, jis kalbėjo, kad norint pravesti nors 1 eurą bankiniu pavedimu, asmuo turi patvirtinti tai mobiliuoju parašu arba Smart ID. Tačiau tai nebus privaloma Seimui dirbant nuotoliniu būtu, o bus reikalinga tik jei dėl to nuspręs posėdžio pirmininkas.

V. Ąžuolas sakė, kad jei nebus išspręstos sistemos spragos, jis nesijungs į nuotolinį posėdį, o ateis į Seimo plenarinių posėdžių salę ir sėdės ten, kol bus sudaryta galimybė dirbti iš salės.