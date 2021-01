Policija Palangoje kasdien visą parą nebudės, bet dirbs sutelktai, miesto valdžia šiuo metu primena – ne vietiniams nėra reikalo čia vykti

Visoje Lietuvoje pratęsus judėjimo tarp savivaldybių suvaržymus iki šiol ypač griežtai nuo „svetimų“ atsiribojusioje Palangoje ir toliau žadama akyla kontrolė. Tiesa, policija prie įvažiavimo kelių į kurortą ištisą parą kasdien nebudės, tačiau tokia kontrolė gali būti atnaujinama be įspėjimo. Kurorto valdžia neslepia – ne vietiniams nėra reikalo čia vykti.

Palangoje ištisą parą kasdien nebudės

Gyventojams ir toliau teks vengti nebūtinų kelionių tarp savivaldybių. Taip Vyriausybė nusprendė dar sekmadienį.

Policija keliaujančiųjų kontrolę vykdys mobiliuosiuose postuose, o kur jie atsiras – nebus skelbiama iš anksto. Žadama, kad griežta kontrolė bus vykdoma ir Palangoje, kur visą šventinį laikotarpį buvo ypač sustiprinta įvažiuojančiųjų patikra. Tiesa, nuo šiol pareigūnai prie įvažiavimo kelių į kurotrtą nebebudės ištisą parą ir kasdien.

„Dabar yra esmė ta, kad atlaikėme šventinį periodą“, – pastebėjo Palangos meras Šarūnas Vaitkus ir pridūrė, kad šiuo metu visą parą laikyti kontrolės postus nėra būtinybės.

Šarūnas Vaitkus / BNS nuotr.

Vis dėlto, jis patikino, kad kurorte, kaip ir likusioje Lietuvoje, policija dirbs kontroliuojant atvykstančiuosius mobiliuose postuose, taip pat pasiteirauti apie žmonių teisę būti Palangoje gali ir atsitiktinai sustabdę mieste.

Numatoma, kad savaitgaliais policijos pajėgos bus stiprinamos, kontrolė bus griežtinama.

Anot mero, griežta į Palangą atvykstančiųjų kontrolė šventiniu laikotarpiu – pasiteisino, mat iš tiesų buvo nemažai norinčių ir bandžiusių Kalėdas ar Naujuosius sutikti Palangoje.

Palanga / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Š. Vaitkus teigė kol kas dar neaptaręs kiek pasikeitusios kontrolės su apgyvendinimo paslaugas teikiančiais verslininkais. Vis dėlto, viliamasi, kad nesusidarys situacija, jog viešbučiai ims veikti ir į juos poilsiauti plūstelės gausybė žmonių iš kitų miestų.

Meras akcentavo, jog reikalavimas be būtinos priežasties nevykti į kitą miestą nėra panaikintas. Taigi, esą žmonėms, kurie norėtų atvykti į kurortą ir apsistoti viešbutyje, tektų įrodyti, jog atvyko darbo reikalais arba turi kitą iš Vyriausybės numatytų neatidėliotinų priežasčių.

Palanga / R. Rumšienės/LRT nuotr.



Išnaudos miestą stebinčias kameras

Palangos miesto policijos komisariato viršininkas Algirdas Budginas teigė, kad policija pasilieka teisę ne tik tikrinti atvykstančius žmones, bet ir atidžiai stebėti viešąsias erdves, pajūrį, vykdyti fizinių asmenų bei, kaip minėta, miesto teritorijoje važinėjančių transporto priemonių kontrolę.

Taip pat numatoma išnaudoti ir miestą stebinčias vaizdo kameras.

„Mes iš tikrųjų susitelksime dabar ne tik į postus, bet pasižiūrėsime griežčiau ir plačiau“, – teigė A. Budginas.

Algirdas Budginas / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Per savaitgalį nuo gruodžio 31 d. Iki sausio 3 d. Patikrinta 6 543 į Palangą įvažiuoti norėję automobiliai, 335 teko apsisukti.

Vis dėlto, anot A. Budgino, pastaruoju metu bandančiųjų prasmukti – nėra labai daug, tad viliamasi, kad ir Palangoje kiek pakitus kontrolės pobūdžiui, ties mobiliais postais nebus bandančių gudrauti.

„Esmė ta, kad mes vis tiek žiūrėsime, stebėsime, budėsime, kontroliuosime, tačiau gal platesniais savo ryšiais“, – patikino Palangos miesto policijos komisariato viršininkas A. Budginas.

Palanga / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Pažeidėjai atvyksta tiesiai policijai į rankas

Pastebima, kad per visą laiką, kai buvo vykdoma įvažiuojančiųjų į įvairius miestus kontrolė, pasitaikė atvejų kai pažeidėjai, atrodo, patys atskubėdavo tiesiai policijos pareigūnams į rankas. Pranešama apie įkliuvusius karo prievolės vengusius asmenis, karantino reikalavimų pažeidėjai ar net neblaivūs vairuotojai, užfiksuojama įvairių Kelių eismo taisyklių pažeidimų.

Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Andromeda Grauslienė teigė, kad ilgąjį savaitgalį Palangoje įkliuvo neblaivus prie vairo sėdęs vairuotojas. Be to, tuo pačiu automobiliu, kurį vairavo per plauką nuo baudžiamosios atsakomybės išsisukęs vairuotojas, vyko ir ne vieno šeimos ūkio asmenys.

Policijos kontrolė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Palangos miesto policijos komisariato viršininkas A. Budginas prisiminė, kad būta ir norvego, kuris norėjo atvykti į Palangą ir nusifotografuoti prie miesto eglės. Taip pat apsigręžti teko ir iš gretimo kaimo atvykusiam bei Palangoje prie eglės šampano išgerti planavusiam dviratininkui.

Anot A. Grauslienės, tų, kuriems tenka apsisukti, pasiaiškinimai dažnai būna panašūs – norima išvysti kito miesto eglę, nuvykti pasivaikščioti prie jūros, į parduotuvę ar vaistinę.

Pasitaiko, kad klaipėdiečiams tenka priminti, jog Karklė ir populiarioji Olando Kepurė – ne uostamiesčio savivaldybės teritorija, tad teks apsiriboti pasivaikščiojimu Melnragėje ar Giruliuose.