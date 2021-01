Lenkų diskusijų klubas išrinko naują pirmininkę

Lietuvos lenkų įkurtas Lenkų diskusijų klubas (LDK) išsirinko naują pirmininkę – ja tapo Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentė Dorota Sokolovska, skelbia Klubas savo feisbuko paskyroje.

D. Sokolovska buvo išrinkta visuotiniame narių susirinkime, vykusiame 2020 metų gruodžio 29 dieną. Ji Klubui vadovaus 2021 metais.

„Nors 2020–ieji iškėlė mums visiems, – kaip visuomenei, taip ir Klubui, – nemažai iššūkių, LDK veikla nesustojo. Parengėme Vilnijos plėtros iki 2040 metų strategiją, be to, mums pavyko suorganizuoti keletą diskusijų, kurios jau tapo tradicija – juk ne be priežasties LDK pavadinime atsirado „Diskusijų“ dėmuo. Nepaisant to, kad metams besibaigiant sunkumų nestinga, pasistengsiu, kad LDK ir toliau būtų atvira ir aktyvi platforma, kurioje imamasi kelti sunkius, bet būtinus klausimus“, – teigia D. Sokolovska.

Pasak jos, einantis Klubo pirmininko pareigas turi prisiimti didelę dalį atsakomybės, bet Klubas gyvuoja visų pastangomis – prie jo kūrimo prisideda, visų pirma, nariai, taip pat bendraminčiai bei tie, kurie dalyvauja renginiuose ar kitokiais būdais reiškia savo palaikymą Klubo idėjoms.

2020 metais Lenkų Diskusijų Klubo pirmininku buvo žurnalistas bei publicistas Antoni Radčenko. Iki šiol Klubui vadovavo 6 pirmininkai – politologai Mariuš Antonovič, Arturas Zapolski ir Andžejus Pukšto, advokatas Grzegož Miloševič, žurnalistė Evelina Mokšecka ir istorikė bei gidė Alina Obolevič.

Įkurtas 2014 metais Lenkų diskusijų klubas – tai diskusijos tarp Lietuvos lenkų bei dialogo tarp lenkų ir lietuvių platforma. Vieta, kurioje visi Lietuvos lenkai tarpusavyje bei su Lietuvos politikais, žurnalistais, mokslininkais, diplomatais ir ekspertais gali keistis savo nuomonėmis ir pažiūromis visais aktualiais klausimais su sąlyga, jog tai nėra politine ar kitokia agitacija, propaganda, nevartojama neapykantos kalba bei diskutuojama su pagarba kitiems asmenims, jų nuomonėms bei pažiūroms.

2017 m. kovo mėn. PKD tapo prestižinės Gailių klano premijos laureatu, o 2018 m. kovo mėn. buvo apdovanotas Nacionaliniu lygybės ir įvairovės apdovanojimu kategorijoje „Tautų dialogas“.