Šimonytė sveikina artėjančių Naujųjų metų proga: patirtas pamokas paversime ilgai praverčiančia patirtimi

Premjerė Ingrida Šimonytė ir Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen sveikina visus Lietuvos žmones artėjančių Naujųjų metų proga.

„Niekad nesistengiau elgtis „kaip visi“, nuo pat tada, kai mama svajojo, kad būčiau „mergaitė kaip mergaitė“, t. y. kaligrafiškai rašyčiau, mėgčiau persisiūti mankietus ir kalnierius bei privalomo instrumento pamokas. Tad dažniausiai atrodydavo, kad gruodžio 31-ąją tiesiog neturiu ką papildomo pasakyti – lygiai gerai galima pradėti naują gyvenimą nuo bet kurio trečiadienio“, – sveikinimą pradėjo premjerė.

I. Šimonytė neslepia – šie metai nebuvo eiliniai. Ne tik Lietuvai, bet ir pasauliui.

„Ženklinti atradimais ir praradimais, kurių buvo daugiau nei jau daugmaž būtų per akis. Nuo rinkimų taip ir neradau progos prisėsti ir padėkoti už parodytą pasitikėjimą. Turbūt labiausiai todėl, kad tas pasitikėjimas man nėra tiesiog žodis – aš jį jaučiu, nešu ir bijau nenulaikyti kiekvieną akimirką eidama nevienareikšmiškų atsakymų į sudėtingus klausimus lynu. Ne todėl, kad baisu būtų netekti valdžios – baisu sudaužyti trapų rutulį, į kurį tiek daug skirtingų žmonių sudėjo savo skirtingas viltis. Tad visada atrodo, kad žodžiai galbūt ne tie, kuriais galėtum visa tai nusakyti. Bet mane palaiko tikėjimas ir pasitikėjimas – piliečiais, komanda, galiausiai, gebėjimu tiesiog pripažinti, kad kažkas nepavyko“, – savo feisbuko paskyroje rašė ji.

Ingrida Šimonytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Naujosios valdžios darbo pradžią lydėjo iššūkiai, tačiau ji tikisi, kad tai žingsnis link ateities Lietuvos.

„Pradėjome ne ten, kur būtume svajoję ir ne tuo, apie ką svajojome. Sermėginė gyvenimo tiesa verčia kas posėdis ir kas pasitarimas svarstyti karantino režimo modalumus. Bet – su piliečių ir mokslo pagalba bei šiokia tokia sėkme – tikiuosi, kad diskursas irgi keisis. Ir artės prie to, apie ką išties norėtume kalbėti daugiausia – ateities Lietuvos“, – tikisi prejmerė.

„Šiandien dėkoju visiems – dirbusiems, dirbantiems ir dirbsiantiems, padėjusiems, padedantiems ir padėsiantiems, kad per kritinį laiką prabristume kuo sklandžiau. Prašau visų supratimo ir kantrybės. Atsiprašau tų, kurie tikėjosi stebuklo, tegul niekieno ir nežadėto. Per rinkimus daug kalbėjome apie normalią politiką. Be gąsdinimų, gulbės pieno ir kitų kraštutinumų. Noriu tikėti, kad kitąmet turėsime bent jau daugmaž normalius metus. Metus, kai įgyvendinsime atsigavimo po covido žingsnius ir pradėsime likviduoti jo pasekmes. Metus, kai patirtas pamokas paversime ilgai praverčiančia patirtimi“, – nurodė I. Šimonytė.

„Normaliųjų metų!“ – savo sveikinimą pabaigė premjerė.

2021-ųjų metų proga sveikina ir V. Čmilytė-Nielsen.

„2020-ieji metai Lietuvai buvo labai neįprasti, kupini iššūkių, kurie palietė kiekvieno iš mūsų gyvenimą. Buvome priversti susitelkti ir išmėginti kantrybę. Tai parodė, kokie vieningi ir empatiški galime būti. Susitelkusi mūsų šalies visuomenė visada buvo ir yra Lietuvos sėkmės garantas. Tai įrodo ir svarbios Lietuvai sukaktys, pažymėjusios praėjusius metus – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetis bei Steigiamo Seimo šimtmetis.

Viktorija Čmilytė Nielsen / E. Blaževič/LRT nuotr.

Nors negalėjome šių progų pažymėti taip, kaip norėjome, tačiau šios datos leido mums prisiminti, kokias pergales galime pasiekti laikydamiesi kartu. Linkiu, kad artėjantys Naujieji atneštų pozityvias permainas, leisiančias visiems sugrįžti į įprastas vėžes. Tegul 2021-ieji būna įkvepiančių akimirkų ir reikšmingų darbų metai. Būkite sveiki ir saugūs!“ – sveikindama teigė Lietuvos parlamento vadovė.