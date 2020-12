Teršalų išsiliejimas ties Būtinge: gamtininkai tikina – jūroje žiemojantiems paukščiams ir toks naftos kiekis gali pagrasinti žūtimi

Nors pirmadienį Baltijos jūroje išsiliejusių teršalų jau nematyti, tačiau gali būti, kad nelaimė nepraeis be pėdsakų. Mokslininkai nerimauja – išsilieję naftos produktai gali tapti pražūties priežastimi būtent toje vietoje žiemojantiems paukščiams.

Pirmadienį trūkus žarnai Būtingės terminale į aplinką išsiliejo naftos produktų. Iškart po to kai buvo užfiksuota nelaimė, imtasi jos likvidavimo veiksmų – jūroje darbai vyko iki pat tamsos.

Nors iš pradžių manyta, kad dėmė juda Latvijos link, antradienį atnaujinus darbus paaiškėjo, kad naftos dėmė dingo, tad teko jos ieškoti.

Karinių jūrų pajėgų atstovas Audrius Vitkauskas informavo, kad dar prieš vidurdienį, kiek po 11 val. teršalų likvidavimo operacija buvo baigta.

Aiškinama, kad dėl vandens ir oro temperatūros ištekėjusi nafta susitraukė į mažesnes dėmes ir galiausiai nugrimzdo į vandenį.

Trūkus žarnai į aplinką išsiliejo naftos produktai / N. Jankausko/LRT nuotr.

Didelės žalos turėtų pavykti išvengti

Vis dėlto, nors vandens paviršiuje teršalų nematyti, mokslininkai neabejoja – geriau būtų buvę, jog incidentas apskritai nebūtų įvykęs arba pasklidę teršalai būtų buvę surinkti.

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Darius Daunys teigė, jog mažai tikėtina, kad vyraujant tokioms oro sąlygoms, kai bangų aukštis siekia iki 2 m, pučia stiprus vėjas ir vanduo maišosi, teršalai galėjo nugrimzti į dugną. Panašu, kad jie plūduriuoja vandenyje.

Taigi, tikėtina, kad per laiką srovės teršalus išnešios. Be to, nafta yra „valgoma“ medžiaga, tad kai kurios jūroje esančios bakterijos tuo pasirūpins.

„Oro sąlygos yra palankios neturėti didelės žalos“, – pastebėjo D. Daunys.

Tiesa, pastebima, kad įvykęs incidentas pavojingas gali būti jūros paukščiams.

Nafta išsitepę paukščiai / Juliaus Morkūno nuotr.

Įžvelgia grėsmių paukščiams

Būtent tai akcentavo ir ornitologas Julius Morkūnas. Pabrėžiama, kad didžiausia grėsmė išsiliejus teršalams kilo būtent tose vietose žiemojantiems jūros paukščiams, kurie vandenyje, neišlipdami į krantą, leidžia mėnesius.

„Pagal tai, koks ruožas buvo – pakaktų tik praplaukti ar išnerti toje vietoje, kad susiteptų. Ten yra nemažai paukščių“, – pastebėjo J. Morkūnas.

Nafta išsitepę paukščiai / Juliaus Morkūno nuotr.

Pašnekovo teigimu, paukščiams pražūtingas gali būti net ir vienas šaukštas naftos, mat išsitepus tokia medžiaga paukščių plunksnos tampa pralaidžios vandeniui, jie greitai permirksta, sušąla ir gali žūti.

Siekdami išsigelbėti nuo mirties paukščiai dar bando pasiekti krantą. Tiesa, ir čia patys susidoroti su kūną apnikusiais teršalais nepajėgtų. Nebent nafta išsitepė labai labai nedaug – vos keliais lašais. Natūraliai atsikratyti teršalų prireiktų net kelių mėnesių.

Nafta išsitepę paukščiai / Juliaus Morkūno nuotr.

Išgelbėti į tokios taršos spąstus patekusius sparnuočius gali tik žmonės – specialistai, kurie galėtų pagauti paukščius ir tiesiog nuplauti nuo jų naftą ar jos produktus, išdžiovinti plunksnas.

Ornitologas pastebėjo, kad kai kuriose kitose šalyse yra sukurti tam tikri specialūs planai, kurie numato, kas ir kaip turėtų imtis paukščių gelbėjimo.

„Tačiau dažnai tokie planai šalyse atsiranda tik po labai didelių nelaimių“, – pripažino ornitologas.

J. Morkūnas taip pat pasakojo, kad nafta išsitepę paukščiai ne tik sunkiai gali išgyventi jūroje, tačiau bandydami snapu nuvalyti teršalais padengtas plunksnas, privalgo kenksmingų medžiagų, o tai sukelia vidaus organų uždegimus.

Taigi, tokios nelaimės gali lemti ir sunkius susirgimus.

Nafta išsitepę paukščiai / Juliaus Morkūno nuotr.

„Orlen Lietuva“: išsiliejusios naftos kiekis yra 480 litrų

Antradienį bendrovė „Orlen Lietuva“ paskelbė, kad dėl skubių ir koordinuotų bendrovės „Orlen Lietuva“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir atitinkamų institucijų veiksmų incidentas Būtingės naftos terminale buvo visiškai suvaldytas.

„Vietos valdžios institucijų vertinimu išsiliejusios naftos kiekis yra 480 litrų“, – teigiama bendrovės atsiųstame pranešime.

Taip pat skelbiama, kad „CleanSeaNet“ palydovai taršos Lietuvos teritoriniuose vandenyse neužfiksavo.

„Pakrantės zona ir naftos terminalas yra nuolat stebimi siekiant užtikrinti jūrų eismo ir aplinkos apsaugą. Infrastruktūros veikla bus atstatyta 2021 m. sausio 2 d.“, – pranešė bednrovė.