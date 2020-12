Miestų kova prieš susibūrimus Naujųjų išvakarėse – nebus fejerverkų, aikštėse prigesins šviesas ir ribos eismą

Vidaus reikalų ministerija (VRM) ir policija prieš Naujuosius galvoja, kaip užtikrinti, kad gyventojai nepultų į gatves švęsti. Kaip rodo praėjęs ilgasis savaitgalis, žmonės būriavosi viešose vietose, tinkamai nedėvėjo kaukių, nepaisė judėjimo draudimų. Savivaldybės raginamos išjungti kalėdinių eglių apšvietimą, riboti eismą ir keisti viešojo transporto maršrutus – kitaip tariant, padaryti viską, kad gyventojai nesivargintų atvykti į miestų centrines aikštes.

Klaipėdoje Kalėdinė eglė, kaip ir kituose didmiesčiuose – įžiebta ramiai ir be oficialios ceremonijos. Lygiai taip pat per Naujuosius metus ji gali užgesti.

Klaipėdos meras sako, galbūt tai paskatins gyventojus nesibūriuoti ir neiti prie eglės švęsti Naujųjų metų. Ir tai dar ne viskas – Teatro, Atgimimo aikštėse bus prigesintos šviesos.

„Taip pat svarstysime tvorelių pastatymą, atitvėrimo galimybes tiek prie eglės, tiek atgimimo aikštėje. Natūralu, taryba priėmė sprendimą, kad visos tos zonos pripažintos kaip zonomis be pirotechnikos. Tikiuosi, kad policijos pareigūnai ir mūsų viešosios tvarkos pareigūnai tą užtikrins“, – sakė Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.

Vytautas Grubliauskas / LRT nuotr.

Iki Naujųjų metų šventės liekant porai dienų – VRM ir policija kurpia planą, kaip sutramdyti gyventojų norą išlįsti į miestą ar kitas viešąsias vietas švęsti. Fejerverkai daug kur nebus leisti.

„Rekomenduosime visoms savivaldybėms, kad būtų užtikrintas ribojimų laikymasis t. y. nesibūriuoti viešose vietose, ypač akcentuojant viešąsias vietas. Žinoma, yra tam tikros tendencijos kai kuriose savivaldybėse, kai kuriose vietose, mes matome galbūt daugiau problemų“, – pabrėžė vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Vilnius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Sostinės valdžia žada sukurti kuo mažiau priežasčių atvykti vilniečiams į senamiestį.

„Ribosime eismą keturiose gatvėse. Mėginsime, kad miesto centrinė dalis būtų kuo sunkiau pasiekiama. Tas pats galioja su viešuoju transportu. Taip pat šiose gatvėse nevažiuos ir nebus ankščiau galiojančių lengvatų viešajam transportui“, – aiškina Vilniaus vicemeras Adomas Bužinskas.

Karantinas Vilniuje. Antroji Kalėdų diena / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kauno miesto savivaldybė ragina visus atsisakyti idėjos Naujųjų naktį eiti iš namų ir rinktis viešosiose miesto erdvėse.

„Jau prieš dvi savaites nutarta, kad Naujųjų sutiktuvės, kaip ir Šv. Kalėdos, šiemet Kaune bus kitokios. Skirtingai nei įprastai, didžiules žmonių minias pritraukdavęs naujametinis vakarėlis Rotušės aikštėje nevyks. Miestas atsisako ir šioje vietoje būdavusių tradicinių fejerverkų. Naujųjų metų išvakarėse numatyta fizinėmis priemonėmis riboti patekimą į Rotušės aikštę tiek pėstiesiems, tiek ir automobiliams. Tai tęsis nuo gruodžio 31 d. 20 val. iki sausio 1 d. 8 val.“, – pranešime rašo Kauno miesto Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė.

Lithuania's Kaunas during quarantine. / D. Umbrasas/LRT

Policijos generalinio komisaro Renato Požėlos teigimu, problemų kyla parkuose, paplūdimiuose ar kitose viešose vietose.

„Vienu metu suplūsta labai nemažai žmonių ir matome, kad asmenys ir be kaukių būna, ir netaisyklingai jas dėvi, ir būriuojasi. Tai čia tikrai buvo viena ilgojo savaitgalio problemų. Prisidėjo ir užšąlę vandens telkiniai. Tikrai matėme ne tik poledinės žūklės mėgėjus, kurie žvejoja, bet ir asmenis dideliais kiekiais lipančius ant ledo“, – tikina R. Požėla.

Renatas Požėla / E. Blaževič/LRT nuotr.

Per visą sugriežtinto karantino laikotarpį policija nustatė apie 1000 administracinių nusižengimų, pusė jų – vien per praėjusį ilgąjį savaitgalį. Pareigūnams teko apgręžti per 31 tūkstantį automobilių, norėjusių kirsti savivaldybių teritorijas. Pažeidimų daug – dėl neleistinų susibūrimų. 151 vairuotojas įkliuvo neblaivus.

Neišvengta ir nusikaltimų – keturi nužudymai artimoje aplinkoje.