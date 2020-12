Lietuvoje per parą nustatytas 2691 naujas koronaviruso atvejis, mirė dar 19 žmonių, penktadienio rytą pranešė Lietuvos statistikos departamentas.

760 iš naujų atvejų registruoti Vilniaus, 435 Kauno, 286 Panevėžio, 258 Klaipėdos, 237 Šiaulių, 200 Alytaus, 178 Marijampolės, po 107 Telšių ir Utenos apskrityse bei 106 Tauragės. 17 atvejų kol kas dar nėra priskirti jokiam šalies regionui dėl informacijos trūkumo. Kuriems regionams priskirti šiuos atvejus, paaiškės po epidemiologinio tyrimo.

Šiuo metu atlikta 1893 atvejų epidemiologinė diagnostika (647 atvejai į NVSC sistemą pateko vėlai vakare arba naktį, todėl jie tiriami šiandien).

Atvejų, kai asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios, t. y. epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, jog asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo, šiuo metu registruota 114 (iš tų atvejų, kurių epidemiologiniai tyrimai atlikti).

Atvejai, fiksuoti protrūkiuose

24 atvejai per vakar parą buvo užfiksuoti susiję su protrūkiu Utenos socialinės globos įstaigoje. Atvejai užfiksuoti 1 darbuotojui ir 23 šios globos įstaigos pacientams. Kukarskės globos namų, veikiančių Šakių rajone, protrūkyje užfiksuoti 23 koronavirusinės infekcijos atvejai. Visi jie užregistruoti šių globos namų gyventojams. 12 atvejų per vakar parą patvirtinta Vilkaviškio rajone veikiančių Didvyžių socialinės globos namų protrūkyje. Atvejai patvirtinti šių namų gyventojams.

Ligoninė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Su Telšių rajono senelių globos namais siejamame protrūkyje patvirtinta per vakar parą 11 atvejų. 7 atvejai patvirtinti šių namų gyventojams, kiti šios įstaigos darbuotojams. 8 atvejai patvirtinti Zarasų socialinės globos namų protrūkyje. Visi atvejai patvirtinti šių namų gyventojams. 4 atvejai patvirtinti Lazdijų rajone įsikūrusiuose Kapčiamiesčio globos namuose. Atvejai patvirtinti šių globos namų darbuotojams.

Po 5 atvejus per vakar parą buvo patvirtinta Joniškio ligoninės protrūkyje. Taip pat 5 atvejai patvirtinti ir Marijampolės ligoninės protrūkyje. Po 3 atvejus per vakar parą užfiksuota Šakių ir Mažeikių ligoninėse. Po 2 atvejus per vakar parą patvirtinta Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro, LSMU Kauno klinikų ir Regioninės Telšių ligoninės protrūkiuose.

Per vakar parą 4 atvejai buvo patvirtinti minkštų baldų gamyba užsiimančioje įmonėje Mažeikių rajone. Taip pat Mažeikių rajone įsikūrusioje pieno produktus gaminančioje įmonėje nustatyti 3 užsikrėtimo koronavirusine infekcija atvejai. 3 atvejai patvirtinti per vakar parą yra susiję su protrūkiu Babriškių klebonijoje.

Po 2 atvejus per vakar parą užfiksuota plastmasinių, metalinių, guminių detalių valymu ir surinkimu užsiimančioje įmonėje Biržų rajone, medienos apdirbimo įmonėje Akmenės rajone. 2 atvejai, patvirtinti per vakar parą, yra susiję su protrūkiu Tauragės šilumos tinkluose. Taip pat vis dar fiksuojami Marijampolės pataisos namuose. Čia buvo patvirtinti 2 atvejai.

Karantinas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Atvejų, susijusių su protrūkiais šeimose, praėjusią parą visoje Lietuvoje, šiuo metu turimais duomenimis, registruota 109.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.

Mirė žmonės, kuriems buvo nuo 30 iki 99 metų

Mirė žmonės, kuriems buvo nuo 30 iki 99 metų, penktadienį informavo Statistikos departamentas.

Vienam mirusiajam buvo tarp 30-39, taip pat nuo COVID-19 mirė vienas asmuo, perkopęs 40 ir vienas vyresnis nei 50-ies. Dar du mirę asmenys priklausė 60-69 metų amžiaus grupei, daugiausia, t.y. septyni mirusieji buvo perkopę 70 metų amžiaus ribą, šeši – vyresni nei 80. Vienas miręs žmogus buvo perkopęs 90.

Karantinas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Daugiausiai, 10 žmonių, per parą mirė Kauno apskrityje, trys – Šiaulių apskrityje, du – Marijampolės, po vieną – Klaipėdos, Utenos, Alytaus, Tauragės apskrityse.

Nuo COVID-19 iš viso mirė 1205 asmenys, dar 598 užsikrėtusieji mirė dėl kitų priežasčių.

Statistikos departamento duomenimis, daugiausia iki šiol mirusiųjų priklausė 80-89 metų amžiaus grupei – jų mirė 446, dar 320 mirusiųjų buvo vyresni nei 70 metų amžiaus.

Ligoninėse gydoma per 2,3 tūkst. COVID-19 pacientų, 193 – reanimacijoje

Šalies ligoninėse gydoma 2312 COVID-19 pacientų, 193 iš jų – reanimacijoje, penktadienį pranešė Statistikos departamentas.

Deguonis reikalingas 1398 ligoniams, dirbtinė plaučių ventiliacija – 112.

Šiuo metu ligoninėse užimtos 6 983 iš 16 624 lovų, iš 681 reanimacijos lovos užimtos 405. Iš 635 lovų, kur gali būti taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, užimtos 261. Taip pat užimtos 2339 iš 6380 lovų, kuriose galimas deguonies tiekimas.

Svarbiausi skaičiai

Per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 2691.

Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 126 581.

Per praėjusią parą registruotų COVID-19 mirčių skaičius – 19.

Bendras registruotų COVID-19 mirčių skaičius – 1205.

Dėl kitų priežasčių mirusių užsikrėtusių koronavirusu asmenų skaičius – 598.



Per praėjusią parą pasveikusių asmenų skaičius – 158.

Pasveikusių asmenų skaičius – 60 946.

Sergančių koronavirusu asmenų skaičius – 63 832.



Per vakar dieną ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso – 9913.

Iki šiol iš viso ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso – 1 570 101.

LRT.lt primena, kad ketvirtadienį ryte pranešta apie 3799 naujus koronaviruso atvejus ir 43 asmenų mirtis nuo koronaviruso.