Kalėdos tarpukario spaudoje: ką siūlyta dovanoti moterims, patarimai šeimininkėms ir idealaus svečio taisyklės

Įprastai gruodį žiniasklaidoje apstu straipsnių ir pranešimų apie šventes, dekoracijas, maistą. O ką apie Kalėdas rašė tarpukario spauda, kas tuo metu buvo aktualu gyventojams? Puslapiuose – ne tik tekstai apie švenčių kilmę ir tradicijas. Gausu humoristinių straipsnių, feljetonų, karikatūrų, marga reklamos su dovanų idėjomis: nuo korsetų iki radijo aparatų. Neką mažiau dėmesio skiriama ir šeimininkėms, kurios turi suruošti kone tobulą šventę tiek namiškiams, tiek svečiams.

Tarp siūlomų dovanų – ir spanguolių ekstraktas, ir radijo aparatas

Švenčių ar jų išvakarėse išleistuose laikraščių numeriuose galima rasti patarimų dėl dovanų. Nemažai yra reklamų, siūlančių įsigyti dovanų – nuo šilko ir knygų iki radijo aparatų ir elektros viryklės su orkaite. Žemiau pateiktose iliustracijose galite pamatyti, kaip tuo metu atrodė dovanų reklamos.

Radijo aparato reklama / epaveldas.lt nuotr.

Tarpukario laikų dovanų reklamos / epaveldas.lt nuotr.

Tarpukario laikų dovanų reklama / epaveldas.lt nuotr.

Tarpukario laikų dovanų reklama / epaveldas.lt nuotr.

Laikraštis „Sekmadienis“ viename numeryje skelbė, kad jei dovanojamas pinigas, tai jis negali būti bet koks: negalima dovanoti apsitrynusios monetos, dovanojamą reikėtų išplauti karštame vandenyje, pravalyti.

O jei apsilankys netikėtas svečias per šventes?

„Visados gera namuose turėti iš anksto nupirktų porą nosinaičių: šilkinių arba tikro lino vyrams ir batistinių arba šifoninių – moterims“, – apie dovanas tarpukariu buvo rašoma to meto spaudoje.

Tarpukario laikų dovanų reklama / epaveldas.lt nuotr.

O jeigu žmona perka vyrui portsigarą – dėžutę, kurioje nešiojami rūkalai ar cigarai, tai siūloma dar nepatingėti, aplankyti kelis ar keliolika vyro draugų, kad šie pasirašytų ant daikto. O tada nueiti pas graviruotoją, kuris išgraviruotų vardus ar pavardes ant dovanos.

Vieną kartą „Sekmadienis“ padalijo patarimų ir vyrams, ką dovanoti antrajai pusei. Pabrėžta, kad dovana turi būti naudinga. O kokia dovana 1934 metais galėjo būti aktuali moteriai? Graži kosmetikos dėžutė, gražios vilnonės megztos pirštinaitės, šalikutis ir kepuraitė, mėlynos modernios spalvos. Arba toks pats mėlynas odinis rankinukas. Elegantiška pudrinė. Dėžutė nosinaičių ar dėžutė siuvinėjimui su visais reikmenimis. Tiktų dovanoti, kaip rašoma, to metu madoje buvusias statulėles, lėkšteles ir vazas iš dažyto permatomo stiklo.

Tiesa, viename šventinio „Sekmadienio“ numerių, puslapyje, skirtame moterims, taip pat buvo žinutė apie dovanų reikšmę, parinkimą: kad tai turi būti apgalvotas reikalas. Tačiau kažkodėl iškart po to yra reklama, kurioje dovanų siūloma įsigyti... korsetą.

Tarpukario laikų dovanų reklama / epaveldas.lt nuotr.

Kai kuriuose straipsniuose buvo patariama, kaip reikėtų rinktis dovanas. Sprendimas gana paprastas – pasidomėti, ko kitas žmogus trokšta, o meilią dovaną reikėtų meiliai ir įteikti.

Laikraštis „Diena“ 1938 metais apie dovanas net gan sarkastiškai rašė: „Nesakykite: „Aš sumažinsiu dovanų skaičių iki minimumo...“ Nesakykite: „Aš nedarysiu Kalėdų eglutės vaikams, jie dar per maži, tai bus jiems neįdomu...“ Arba: „Jie jau tokie dideli, kad jiems bus neįdomu.“ Vėliau jūsų sąžinė prabils ir pačią paskutinę minutę pulsit daryti viską paskubomis.“

Tame pačiame straipsnyje vėliau pabrėžta, kad „reikia mokėti džiaugtis, kaip džiaugiasi vaikai“.

Tarpukario laikų dovanų reklama / epaveldas.lt nuotr.

Būdingi feljetonai ir tekstai apie švenčių kilmę, reikšmę

Galima rasti saują tekstų apie Kalėdų istoriją, prasmę: tiek apie Jėzaus Kristaus gimimą, tiek paaiškinimų, iš kur kilo Kalėdų Senelis. Aprašytos ir švenčių tradicijos, papročiai, prietarai.

Kūčių papročiai / epaveldas.lt nuotr.

Tačiau daugiausia galima rasti kalėdinių apysakų, feljetonų, novelių, pasakų, istorijų. Dažni feljetonai apie piniginius reikalus, juose pašiepiami valdininkai ar pabrėžiamas gyventojų skurdas. Būdavo ir tekstų, kuriuose esą Kalėdų Senis (juokaudamas) atskleidė, kas ką šiemet gaus dovanų.

Pavyzdžiui, Vilniaus lenkai gautų traktatų „Tikrovės supratimas“, kunigai – paskyrimus Vilniaus bažnyčiose, o valdininkai – vainiką ant kapo, kuriame bus laidojamas „liūdnos atminties ponas Biudžeto Subalansavimas“. O visi eiliniai žmonės – laikraštį „Sekmadienis“ visus metus.

O viename iš „Sekmadienio“ numerių buvo išspausdinta pasaka suaugusiesiems „Kalėdų naktį“.

Antraštė / epaveldas.lt nuotr.

Joje figūruoja į kaminą dovanas metantis Kalėdų Senelis, o skirtinguose namuose gyvenantys valdininkas, pirklys ir ūkininkas sapnuoja, kad juos užplūdo šlovė, turtai ir gerovė. Kuo ši pasaka yra ne vaikams? Išsibudinę veikėjai suvokia, kad šventės praėjo ir prasidėjo darbo dienos.

Netrūko ir politinių karikatūrų, to meto politines aktualijas pašiepiančių eilėraštukų.

Karikatūra / epaveldas.lt nuotr.

Politines jėgas pašiepiantys eilėraštukai / epaveldas.lt nuotr.

Viename ar kitame numeryje buvo kalbama ir apie tai, kaip švenčiamos Kalėdos kituose Lietuvos kraštuose bei užsienyje.

„O vis tik keista, kada per Kalėdas pavėsyje spirgina 30 laipsnių karščio ir sodai pilni gėlių. Lietuviui tai gadina švenčių nuotaiką. Nes, anot vieno Buenos Aires lietuvio, „kas čia per Kalėdos, kad vietoje kailinių reikia ieškoti ledų porcijos“, – taip „Sekmadienyje“ buvo rašoma apie lietuvių šventes Pietų Amerikoje.

Tiesa, viename šio leidinio numeryje buvo teigiama, kad Kalėdos kaime yra smagesnės nei mieste: „Kartais mes didžiuojamės savo moderniškumu, tačiau Kalėdos – konservatyvi šventė, o tas senasis konservatyvizmas yra užsilikęs kaime ir ten mes važiuojam ieškoti senųjų Kalėdų, kurias miestas yra labai iškraipęs.“

Antraštė / epaveldas.lt nuotr.

„Žvilgterkit į išvažiuojančius. Jie linksmi, laimingi net atrodo. Į rankas nutvėrę kelionės lagaminus, jie mieste, rodos, palieka visus savo rūpesčius, visus vargus ir keliauja visas naštas nuo pečių numetę“, – taip apie džiaugsmingas šventes buvo rašyta.

Be to, minėta, kad kaimo moterys yra tradicijų šaltinis. O savo kukliomis dovanomis panelė iš kaimo labiau džiaugiasi nei miestietė puošnia suknele.

Kokia moteris turi būti per šventes?

Šventinio „Sekmadienio“ laikraščio moterims skirtame puslapyje visada būdavo tekstas, kuriame pabrėžiama, kaip moteris turi paruošti šventę, priimti svečius. Dažnai būdavo pabaksnojama į vyrus, kurie tik trukdydavo.

„Kiekviena šeimininkė ruošiasi Kalėdoms. Ji stengiasi ko daugiau iškepti ir išvirti, kad saviems būtų gardu ir prieš svečius ne gėda. Žinoma – nuo to visam name plaukioja įvairūs kvapai. Bet tas kvapas erzina šeimininką: jis jaučia, kad rengiamos vaišės, kurios neapsieis be išlaidų“, – rašyta 1933 metais.

Tarpukario laikų dovanų reklama / epaveldas.lt nuotr.

„Prieš šventes moterys pavirsta universaliais mechanizmais. Staiga joms tenka eiti „keturių ministerių“ pareigas“, – rašoma kitame leidinio numeryje.

„Vyrų pastangos dalyvauti švenčių ruošime tik išnervina moteris. O juk ne tam jos rengiamos, kad jų metu reiktų gerti mikstūrą“, – užsimenama ir apie tokią situaciją.

„Nors švenčių pasiruošimas ir praleidimas reikalauja iš moters daug vargo ir pasiaukojimo, bet ji tai moka nuslėpti, moka rodytis linksma ir linksminti kitus, o šiek tiek išgėrusi visiškai pamiršta nuovargį. Tačiau vyrai nemoka įvertinti moters, nemoka įkainoti jos darbo ir nuolat urzgia“, – tai rašyta apie šeimininkės jausmus.

Karikatūra / epaveldas.lt nuotr.

„Suaugę vyrai, vedę, pabaigę darbus ir atidavę pinigus žmonoms, slankioja gatvėmis arba užsuka ištraukti stikliuką, kad sušiltų. Vyrų prieššventinis darbas baigtas, nebent jiems reik pasirūpinti švariu kalnieriuku ir išprosytom kelnėm rytdienai“, – kiek pikčiau moteris „Sekmadienyje“ atsiliepdavo apie vyrus.

„Jei mes sugebėsime per šventes atitraukti savo artimuosius nuo kasdieninių rūpesčių, jei mes suteiksime jiems kelias tauraus džiaugsmo valandas, mes pačios pasijusime laimingos. <...> Neabejoju, kad kiekviena iš mūsų padarys visa, kad šios neįprastos Kalėdos nė vienoj smulkmenoj neišryškintų sunkumų, su kuriais mums tenka Šventes parengti. Mes norime kelių valandų šventinio džiaugsmo tiek savo artimiesiems, tiek sau pačioms ir mes jo suteiksime. Ne vyrams rūpintis, kaip mes tai padarysime. Ta yra mūsų šių Kalėdų moto“, – taip buvo rašoma apie moteris per šventes 1939 metais, įsibėgėjant Antrajam pasauliniam karui.

Ir žaidimai, ir etiketo taisyklės svečiams

Tarpukario spaudoje netrūko ir šventinių receptų, ypač žurnale „Moteris“. Taip pat būdavo žaidimų, kuriuos galima pažaisti su svečiais, ir net žaidimų laukeliai išspausdinti – tereikėjo kauliuko ir figūrėlių.

Kalėdinis žaidimas / epaveldas.lt nuotr.

Beje, kalbant apie svečiavimąsi – netrūko patarimų ir dėl šio aspekto. Vienas pavyzdžių – kaip išsirinkti tinkamą kaklaraištį. Štai prie pilko kostiumo tinka šešių spalvų kaklaryšiai, o prie juodo – tik raudonas, juodas ir pilkas. Raudonas kaklaraištis tinka beveik prie visų spalvų kostiumų, išskyrus žalios.

O 1938 metais „Sekmadienio“ numeryje netgi buvo rašoma, koks turėtų būti idealus svečias, kad būtų ir vėliau pakviestas. Į kvietimą reikia atsakyti greitai ir nekeisti nuomonės. Negalima atvykti apsirengus puošniau, nei numato etiketas. Ir reikėtų pamiršti dietą, o moterims siūloma paragauti po truputį visų valgių.

„Jei jums iš dešinės pasodino neįdomų senyvą poną, nesidomėkit vien tik savo kaimynu iš kairės. Jei jūs turite kokį nors talentą, neverskite kitų per daug maldauti. Nekalbėti apie tai, kaip priimami svečiai kituose namuose. Geriau susilaikyti nuo gėrimo, bet šiukštu priminti šeimininkui, kad jis pamiršo pripildyti bokalą. Pagirti namų šeimininkę ir maloniai padėkoti jai.

Mokėkite nukreipti pašnekesį į neutralią temą, kada jis jau pradeda darytis per daug vienpusiškas ir karštas. Jei jūs šokate blogai, geriau palikite sėdėti, bet jei jūs šokate labai gerai, nešokite visą laiką tiktai su vienu arba viena. Visada taip susitvarkykite, kad visi apie jus sakytų: „Jie yra tokie malonūs.“ Tai pats tikriausias būdas būti pakviestiems kitą kartą“, – toks buvo tarsi idealaus svečio kodeksas.

Šiame straipsnyje remiamasi tarpukario spaudos leidiniais, kurie rasti virtualioje kultūros paveldo sistemoje epaveldas.lt.