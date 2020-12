Lietuvoje per parą nustatyta 2130 naujų koronaviruso atvejų, nuo COVID-19 mirė 20 žmonių

Statistikos departamentas skelbia, kad per parą Lietuvoje nustatyta 2130 naujų koronaviruso atvejų, nuo COVID-19 mirė 20 žmonių.

Per parą nuo COVID-19 mirė 8 moterys ir 12 vyrų. Jauniausias mirusysis priklausė 40–49 metų amžiaus grupei. 2 mirusieji priklausė 50–59, o vienas – 60–69. 5 asmenys priklausė 70–79 metų amžiaus grupei. Daugiausiai per parą mirė 80–89 metų amžiaus grupei priklausančių asmenų – 9. 2 mirusieji priklausė 90–99 metų amžiaus grupei.

Daugiausiai mirčių fiksuota Vilniaus rajone – 8. Kauno ir Šialių rajonuose po 4, Telšių 3, o Klaipėdos – 1.

Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ligoninėse gydomi 2478 COVID-19 pacientai, 187 iš jų – reanimacijoje, pirmadienį pranešė Statistikos departamentas.

Deguonis reikalingas 1431 pacientui, 106 žmonėms taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.

Šiuo metu užimta apie pusė ligoninių lovų: 8073 iš 16 tūkst. 619.

Iš 678 reanimacijos lovų užimtos 407. Iš 633 lovų, kuriose gali būti taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, užimtos yra 267, iš 6219 lovų su deguonimi užimta 2545.

Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu / D. Umbraso/LRT nuotr.

Svarbiausi skaičiai:

Per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 2130

Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 114487



Per praėjusią parą registruotų COVID-19 mirčių skaičius – 20



Bendras registruotų COVID-19 mirčių skaičius – 1039



Dėl kitų priežasčių mirusių užsikrėtusių koronavirusu asmenų skaičius – 51



Per praėjusią parą pasveikusių asmenų skaičius – 116



Pasveikusių asmenų skaičius – 50863



Sergančių koronavirusu asmenų skaičius – 62067



Per vakar dieną ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso – 5780

Iki šiol iš viso ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso – 1564194

VU Gyvybės mokslų centro laboratorija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

LRT.lt primena, kad sekmadienį paskelbta apie 14 mirčių, vienas asmuo buvo jaunesnis nei 30 metų. NVSC teigimu, asmuo turėjo gretutinių ligų, mirtis fiksuota Panevėžio rajone.