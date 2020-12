Išskirtinis reportažas iš pataisos namų: masiniai skundai, kasdienė kova su pandemija ir kalėdinės dovanos nuteistiesiems

Nuo koronaviruso niekas neapsaugotas. Net ir labiausiai nuo visuomenės uždarų įstaigų darbuotojai ir gyventojai. Vilniaus pataisos namų pareigūnai pabrėžia, kad COVID-19 susirgę nuteistieji šiuo metu susiduria su dviguba izoliacija – jie ne tik atlieka laisvės atėmimo bausmę, bet ir būna uždaryti dėl ligos. Tai, pasak jų, kelia įtampą nuteistųjų gretose, o dalis jų tiesiog atsisako tirtis.

„Iki rudens neturėjome nė vieno koronaviruso atvejo... Bet susidūrėme su protrūkiu. O pas mus pavojus, kad virusas plis, juk yra dar didesnis, nes esame uždaroje erdvėje. Įkalinimo įstaiga vis dėlto nėra tiek izoliuota, kad čia virusas nepakliūtų“, – LRT.lt žurnalistus Vilniaus pataisos namuose sutikęs pasakojo šios įstaigos direktoriaus pavaduotojas Romas Ostanavičius.

Vilniaus pataisos namų direktoriaus pavaduotojas Romas Ostanavičius teigia, kad visų sergančiųjų COVID-19 izoliuoti po vieną nepavyksta. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Patikrinus dokumentus, iš administracinių patalpų R. Ostanavičius kviečia pereiti į pastatų korpusus, kuriuose gyvena nuteistieji laisvės atėmimo bausme, suimtieji. Apsaugos poste – įprasta tvarka. Nors ir siaučia pandemija, pataisos namų pareigūnas kiekvieną atėjūną, norintį patekti pas nuteistuosius, apieško ir tik įsitikinęs, kad jis neturi draudžiamų daiktų, praleidžia.

Kur pažvelgsi, visur rankų dezinfekcijos stotelės. Pasak pataisos namų pareigūnų, visi – nuteistieji, suimtieji, įstaigos darbuotojai, į įstaigą atvykę tyrėjai – privalo nuolat dezinfekuotis rankas, nors didžioji jų dalis ir dėvi pirštines. Tačiau nuteistųjų, suimtųjų kamerose dezinfekcinio skysčio nerastumėte.

Kiekvienas, įeinantis į nuteistiesiems, suimtiesiems skirtus korpusus, yra nuodugniai patikrinamas. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vilniaus pataisos namų direktoriaus pavaduotojas Romas Ostanavičius eina iki suimtiesiems skirto pataisos namų korpuso. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Nuteistasis kalbasi telefonu su artimaisiais. Po kiekvieno pokalbio pareigūnai skuba dezinfekuoti telefono aparatą ir aplink esančius paviršius. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Dezinfekcinis skystis į kameras nėra duodamas, kad nuteistieji jo neišgertų. Tokių atvejų turėjome“, – užsiminė Vilniaus pataisos namų 2-ojo Saugumo valdymo skyriaus viršininkas Rolandas Jakučionis.

Liga nustatoma ir tiems, kurie jaučiasi sveiki

Praėjus apsaugos postą, patenkama į vieną iš pataisos namų kiemelių, jis papuoštas šios įstaigos gyventojų drožiniais. Galiausiai pareigūnai pakviečia į medicinos personalo kabinetą.

„Sveiki, kaip tik vėdiname patalpas“, – džiugiai sveikinasi Vilniaus pataisos namų sveikatos priežiūros administratorė Vita Subačiutė.

Ji su kolege jau nuo 8 val. ryto priima nuteistuosius, kurie testuotis dėl koronaviruso ateina savanoriškai arba jiems pasitikrinti nurodo šeimos gydytojas.

„Nebijome, toks jau darbas“, – sako kauke, pirštinėmis, kombinezonu ir veido skydeliu apsiginklavusi V. Subačiutė.

Medikės per dieną atlieka testus per 30 nuteistųjų. Be to, kasdien jos patikrina ir daugiau negu 20 pataisos namų darbuotojų.

Medikės vėdina patalpą, kurioje kasdien atliekami koronaviruso testai mažiausiai 30-čiai nuteistųjų. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Daugelis Vilniaus pataisos namuose bausmę atliekančių nuteistųjų nejaučia jokių koronaviruso simptomų. Dėl to dalis jų atsisako testuotis, nors įstaigos administracija primygtinai prašo tirtis. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Sergantieji COVID-19 gydomi pačiuose Vilniaus pataisos namuose, tačiau pasijutę blogiau siunčiami į Laisvės atėmimo vietų ligoninę Pravieniškėse. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vilniaus pataisos namų direktoriaus pavaduotojas R. Ostanavičius teigia, kad įstaigoje nuo rugsėjo 1 d. nustatyti 59 koronaviruso atvejai nuteistųjų ir suimtųjų gretose (šiuo metu serga 40) ir 54 – įkalinimo įstaigos darbuotojams (šiuo metu serga 29). Trys nuteistieji gydytis nuo COVID-19 nusiųsti į Laisvės atėmimo vietų ligoninę Pravieniškėse, nė vienas asmuo Vilniaus pataisos namuose nuo koronaviruso nemirė.

R. Ostanavičius priminė, kad 2019 m. prie Vilniaus pataisos namų prijungus Lukiškių kalėjimą, laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų pataisos namuose padaugėjo. Šiuo metu pataisos namuose jų yra 398 (suimtųjų ir nuteistųjų). R. Ostanavičiaus teigimu, atsižvelgus į šį skaičių ir susirgimų statistiką galima teigti, kad situacija nėra bloga ir koronaviruso protrūkis įkalinimo įstaigoje iš esmės yra suvaldytas. Tiesa, pasak pataisos namų direktoriaus pavaduotojo, nuspėti, kokia bus tolesnė COVID-19 sergamumo dinamika, sunku.

„Būna, kad per savaitę nustatome 7–10 koronaviruso atvejus, o būna, kad gerokai mažiau. Kartais nutinka taip, kad 6 iš 7 patikrintųjų gauna teigiamus atsakymus, o būna, kad ir nė vieno teigiamo“, – apie sergamumo rodiklius kalbėjo R. Ostanavičius.

Vilniaus pataisos namų kiemas. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Gydytoja V. Subačiutė teigė, kad sunkiau COVID-19 serga vyresni negu 50 metų nuteistieji, turintys šalutinių ligų. Tiesa, anot jos, Vilniaus pataisos namuose itin sunkių susirgimo atvejų užfiksuota nebuvo.

„Jaunesni nuteistieji dažniausiai net patys nepajaučia, kad serga. Jiems nebent kokia sloga atsiranda ir greitai praeina. Labai daug atvejų turime, kai tyrimas rodo teigiamą atsakymą, bet žmogus nejaučia jokių simptomų – žmogus turi apetitą, gerai jaučiasi, sportuoja, kilnoja svorius“, – dėstė V. Subačiutė.

Dalis nuteistųjų atsisako tirtis

Besikalbant su pataisos namų pareigūnais ir gydytojomis, korpuso koridoriuose pasigirdo žingsniai. Po minutės pasirodo nuteistasis, lydimas dviejų įkalinimo įstaigos pareigūnų. Tai – vienas iš tų, kuriems bus atliktas koronaviruso testas. Į patalpą, kurioje dirba medikai, nuteistajam leidžiama įeiti be pareigūnų. Praėjus keletui minučių vyras išeina iš kabineto.

„Ar neskaudėjo?“ – paklausė nuteistojo pataisos namų direktoriaus pavaduotojas R. Ostanavičius.

Nuteistasis, pažvelgęs apsiašarojusiomis akimis, nieko neatsako, tačiau papurto galvą.

Kasdien mėginius testams iš nuteistųjų imanti V. Subačiutė tikina, kad ne visi nuteistieji yra taip geranoriškai nusiteikę, kaip neseniai pas ją apsilankęs.

„Jeigu nuteistasis jaučia simptomus, tai noriai ateina. Mes tada skiriame gydymą. Bet galiu pripažinti – tokių yra vienetai. Jie viso to labai nesureikšmina“, – kalbėjo medikė.

Pandemija pakeitė pataisos namų gyventojų kasdienybę: dabar atskirus pasivaikščiojimo kiemelius turi sveikieji, ligoniai ir izoliuotieji. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Šiose kamerose gyvena COVID-19 sergantys nuteistieji. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Medikės teigia, kad sunkiau COVID-19 serga vyresni ir šalutinių ligų turintys kaliniai. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Nuteistųjų atsisakymą tirtis dėl koronaviruso kaip vieną didžiausių problemų įvardijo ir R. Ostanavičius. Anot jo, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), atlikęs epidemiologinį tyrimą Vilniaus pataisos namuose, rekomendavo ištirti visus – ir nuteistuosius, ir suimtuosius, ir įkalinimo įstaigos darbuotojus. Tačiau, pasak R. Ostanavičiaus, jau dabar aišku, kad šios rekomendacijos įgyvendinti nepavyks.

„Gavome rekomendaciją iš NVSC atlikti testus visiems darbuotojams, visiems nuteistiesiems, visiems suimtiesiems. Tada pamatytume realią situaciją. Jei paimtume bet kurį Vilniuje važinėjantį autobusą, ištirtume visus keleivius, tai, manau, tikrai nustatytume bent vieną kitą besimptomį koronaviruso atvejį jų gretose. Tai tas pats pas mus – dabar, kai visus tikriname, tas skaičius ūgtels. Bet yra kita problema – dalis nuteistųjų, suimtųjų atsisako tikrintis. Jie turi teisę atsisakyti tirtis... Bet tada ta NVSC rekomendacija dėl visų, esančių pataisos namuose, ištyrimo nebus 100 procentų įgyvendinta, realios situacijos nepamatysime ir pavojus išliks“, – komentavo R. Ostanavičius.

Ar tai reiškia, kad dalis nuteistųjų tiesiog netiki koronavirusu? R. Ostanavičius tikina tokios tendencijos nepastebėjęs.

„Jie sako: „Nejaučiu simptomų jokių, tai kodėl turėčiau eiti tikrintis?“ – teigė pataisos namų direktoriaus pavaduotojas.

Vis dėlto pareigūnai teigė raginsią dėl koronaviruso tirtis abejingiausius nuteistuosius.

„Nes praktiškai, pagal numatytą tvarką, nepasidariusieji testo iš įstaigos išeiti negali“, – atkreipė dėmesį Vilniaus pataisos namų 2-ojo Saugumo valdymo skyriaus viršininkas R. Jakučionis.

Izoliacijos problemos ir skundų lavina

Nukeliavę į pataisos namų korpusą, kur laikomi nuteistieji, ant sienų bendrose patalpose išvystame gausybę pranešimų, lankstinukų, perspėjimų, rekomendacijų – kone visa informacija susijusi su COVID-19. Bet to nuteistiesiems, panašu, nepakanka.

„Nuteistieji pradėjo masiškai rašyti skundus, kad jiems būtų viskas išaiškinta. Visų pirma, tai yra jų teisė. Bet kitas dalykas – mes jiems viską išaiškiname, medicinos personalas, kai tikrina sveikatą, viską išaiškina. Kartais jie nori tiesiog atsakymo raštu. Mes ir atrašome. Kad būtų ramiau“, – pasakoja R. Jakučionis.

Pataisos namų administracija nuolat informuoja nuteistuosius apie pandemijos situaciją, tačiau šie masiškai rašo skundus. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vilniaus pataisos namų pareigūnai darbo vietoje budi 24 valandas. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Nuolatinė paviršių dezinfekcija ir švaros palaikymas Vilniaus pataisos namuose. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

R. Ostanavičius pasakojo, kad pataisos namų vadovybė stengiasi nedramatizuoti šios situacijos. Pasak jo, nors skundų lavina apsunkina įstaigos administracijos darbą, tačiau stengiamasi kantriai atsakyti į visus nuteistųjų klausimus.

„Laisvės atėmimas jau yra izoliacija nuo visuomenės, o čia dar ir įkalinimo įstaigoje tave izoliuoja. Taigi tas nuteistųjų susirūpinimas yra suprantamas“, – aiškino R. Ostanavičius.

Jis, kalbėdamas apie izoliuotuosius, sergančiuosius COVID-19, ragino nepamiršti, kad Vilniaus pataisos namai yra įkalinimo įstaiga ir čia nėra galimybės laikytis tokios tvarkos, kokios yra laikomasi laisvėje.

„Jei nuteistajam, suimtajam nustatytas koronavirusas, jis izoliuojamas įstaigoje. Stengiamės jį laikyti atskiroje kameroje arba su kitais sergančiaisiais.

Tuos, kurie turėjo kontaktą su sergančiuoju, pagal galimybes izoliuojame atskiruose kambariuose, tačiau mūsų įstaigos infrastruktūra yra tokia, kad apie 300 nuteistųjų yra laikomi bendrabučio tipo patalpose. Yra kameros, kur gyvena 8–10 žmonių. Tai mes 100 procentų izoliacijos užtikrinti negalime“, – pažymėjo R. Ostanavičius.

Pasak pataisos namų direktoriaus pavaduotojo, nors sergančiųjų COVID-19 izoliuotų nuteistųjų judėjimas yra minimalus, jiems leidžiama pasikalbėti telefonu, valandą per dieną pasivaikščioti gryname ore. Tiesa, anot jo, įkalinimo įstaigai reikėjo pertvarkyti ir numatyti atskirus pasivaikščiojimo kiemelius sveikiems pataisos namų gyventojams, izoliuotiesiems ir sergantiesiems COVID-19.

Nuteistasis: atrodo, kad to neišvengsi

Bežingsniuodami Vilniaus pataisos namų koridoriais, prieiname rugsėjį baigtą renovuoti 2-ąjį gyvenamąjį korpusą. Nors, kaip minėjo pataisos namų pareigūnai, šio korpuso antras ir trečias aukštai skirti suimtiesiems laikyti, šiuo metu patalpų paskirtis kita – čia įkurtas vadinamasis COVID-19 skyrius. Dalyje kamerų gyvena koronavirusu sergantys nuteistieji, suimtieji.

„Nenustebkite, jei batai limpa prie grindų. Čia koridoriai yra nuolat dezinfekuojami“, – perspėjo R. Ostanavičius.

Vladimiras neslepia bijantis susirgti klastinga virusine liga. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vienas šio skyriaus gyventojų – laisvės atėmimo bausmę Vilniaus pataisos namuose atliekantis Vladimiras. Tiesa, jis koronavirusu neserga.

„Išsitirti dėl viruso ėjau. Nors kartais nežinai, ar visa tai tikra, ar ne... Bet susirgti vis tiek yra baisu“, – pasakojo nuteistasis.

Vladimiras sakė, kad kartais ima atrodyti, jog koronavirusas yra neišvengiamas ir visi juo turės persirgti.

„Aišku, turime apsaugos priemonių, jas visiems išduoda. Kalbu ir apie kaukes, ir apie antbačius, ir apie skydelius, ir apie kostiumus. Bet kartais galvoji, kad galbūt neišvengsi to dalyko“, – kalbėjo nuteistasis.

Pietūs įkalinimo įstaigoje prasideda 12 valandą. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Nuteistieji, nors gauna ir vitaminų, maisto papildų, dažnai nėra patenkinti, kad dėl COVID-19 yra izoliuoti. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Neseniai suremontuotas suimtiesiems skirtas korpusas dabar paverstas COVID-19 skyriumi. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

12 valanda – pietų metas COVID-19 skyriumi tapusiame suimtųjų korpuse. Koridoriuje su kitu nuteistuoju pasirodo tas pats Vladimiras – jie dalija maistą į kameras, kuriose laikomi izoliuotieji arba sergantieji COVID-19. Tiesa, Vladimirą atpažinti galima tik iš akių, kadangi nuteistasis apsirengęs apsauginiais drabužiais.

„Šis suimtasis serga COVID-19. Labai emocionalus. Šaukia, rėkia, keikiasi. Aiškina, kad mes jį kankiname, kad neleidžiame nieko“, – į vieną iš kamerų ranka parodė pataisos namų 2-ojo Saugumo valdymo skyriaus vadovas R. Jakučionis.

Tiesa, suimtasis, atvėrus jo kameros duris, nešaukė, bet ėmė burbėti, piktinosi dėmesiu jam.

„Kokie čia viršininkai vaikšto? Man reikia pateikti prašymą“, – pareiškė kitas koronavirusu sergantis nuteistasis, kai atidarėme jo kameros duris.

Iš dar vienos kameros, kurioje laikomi izoliuoti suimtieji, pasipylė rusiški keiksmažodžiai.

Kalėdos įkalinimo įstaigoje šiemet bus kitokios

Vilniaus pataisos namų direktoriaus pavaduotojas R. Ostanavičius pripažino, kad didžiosios žiemos šventės įkalinimo įstaigoje šiemet dėl pandemijos bus kitokios.

Jo teigimu, visų pirma, daug dėmesio bus skiriama budintiems pareigūnams. Pasak R. Ostanavičiaus, bet kuris pareigūnas, pasijutęs prastai, gali apie tai kolegoms, vadovams pranešti ir naktį. Tokiu atveju, pažymėjo R. Ostanavičius, jį būtinai pakeis kitas kolega.

„Natūralu, kad pareigūnai jaudinasi, bijo užsikrėsti patys, atnešti virusą į savo šeimą ir taip sugadinti šventes. Tai yra suprantama. Dėl to pareigūnai pakankamai sąmoningai dėvi vienkartines kaukes, respiratorius, pirštines, kombinezonus. Įstaigoje dirba psichologai, į juos darbuotojai gali kreiptis“, – kalbėjo Vilniaus pataisos namų direktoriaus pavaduotojas.

Anot jo, nors pataisos namuose galioja griežtos karantino taisyklės, pokyčių sulaukė ir nuteistieji. R. Ostanavičius priminė, kad šiuo metu pataisos namų gyventojai su artimaisiais fiziškai susitikti negali, tačiau padidintas vaizdo pasimatymų, kai bausmę atliekantieji su artimaisiais bendrauja per specialią programą, skaičius.

Po to, kai prie Vilniaus pataisos namų buvo prijungtas Lukiškių kalėjimas, pataisos namuose bausmę atlieka 398 asmenys. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pataisos namų pareigūnai savo poste. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Nuteistasis vedamas į kamerą. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

R. Jakučionis pasakojo, kad nuteistiesiems per karantiną leidžiama iš parduotuvės įsigyti vitaminų, maisto papildų, neįskaičiuojant jų į bendrą apsipirkimo sumą. Tiesa, pasak pareigūno, kartais nuteistieji šias nuolaidas panaudoja visai kitiems tikslams.

„Nuteistiesiems duodama vaistų, leidžiama įsigyti vitaminų, maisto papildų. Tai būna tokių atvejų, kad jie tas visas tabletes kaupia, vėliau visas sumeta į karštą vandenį, ištirpina, išmaišo ir geria, tokiu būdu svaiginasi“, – pasakojo R. Jakučionis.

Pasak R. Ostanavičiaus, nors nuteistieji ne visada paiso taisyklių, švenčių proga sulauks dovanų.

„Kūčių išvakarėse bus padalytos minimalios vaišės – kūčiukai, mandarinai, saldainiai. Tai bus mažos dovanėlės. Nuteistiesiems, suimtiesiems leista pasipuošti kameras – pasikabinti girliandų, žaisliukų, šakų. Mūsų šventės pataisos namuose tuo ir pasibaigs“, – teigė Vilniaus pataisos namų direktoriaus pavaduotojas.