Svarbiausios trečiadienio naujienos: rekordiniai COVID-19 skaičiai ir sugriežtintas karantinas

BNS pateikia svarbiausių trečiadienio naujienų Lietuvoje ir užsienyje apžvalgą:

Koronaviruso situacija:

* Per praėjusią parą patvirtinti 3418 nauji koronaviruso atvejai, mirė 44 sirgusieji – tai didžiausi paros atvejų ir mirčių skaičiai nuo pandemijos pradžios. Ligoninėse gydomi 2307 COVID-19 pacientai, 184 iš jų – reanimacijoje. „The New York Times“ skelbiamais duomenimis, Lietuva pagal COVID-19 atvejų skaičių 100 tūkst. gyventojų per paskutines septynias dienas pirmauja pasaulyje, pagal mirtis yra penkiolikta.

* Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys įspėjo, kad nesilaikant sugriežtintų karantino reikalavimų, Lietuvos sveikatos sistema krūvio neatlaikyti gali po dviejų savaičių.

* Europos vaistų agentūrai paankstinus terminą vakcinos patvirtinimui, ji Lietuvą galėtų pasiekti Kalėdų laikotarpiu. Kauno klinikų generalinis direktorius Renaldas Jurkevičius sako, kad šventinis laikotarpis būtų geras laikas vakcinuoti medikus, nes dėl reakcijos į vakcinas dalis jų gali būti laikinai nedarbingi. Vyriausybė kitų metų biudžete vakcinoms nuo COVID-19 numatė 65 mln. eurų, dar per 80 mln. eurų suplanuota kitoms kovos su pandemija priemonėms.

* Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen sako, kad Europos Sąjungos šalys sieks pradėti vakcinaciją nuo COVID-19 vienu metu, taip pademonstruodamos vienybę.

* Vokietijoje užfiksuotas didžiausias per parą mirusių žmonių skaičius – 952. Vokietijoje trečiadienį įsigaliojo griežtesni karantino reikalavimai, šalyje uždarytos ne maisto prekių parduotuvės.

Sugriežtintas karantinas. Nuo trečiadienio Lietuvoje įsigaliojo sugriežtintos karantino sąlygos: uždarytos ne būtinųjų prekių parduotuvės, o gyventojai namus palikti gali tik su svarbia priežastimi. Uždraudus nebūtiną judėjimą tarp savivaldybių, policija kontrolei žada pasitelkti mobilius kontrolės postus, „trikojus“, vaizdo kameras keliuose ir specialią mobilią aplikaciją, kurioje tikrins asmenų gyvenamąją vietą. Premjerė Ingrida Šimonytė įspėja, kad jeigu žmonės nesilaikys karantino reikalavimų ir vis viena masiškai plūs į parduotuves, gali būti įvesti nebūtinų prekių pardavimo ribojimai.

Policijos patikra karantino metu kelyje A1 / D. Umbraso/LRT nuotr.

Operacijų vadovas. Vyriausybė ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovu paskyrė sveikatos apsaugos ministrą A. Dulkį. Anksčiau I. Šimonytė svarstė, kad šias pareigas galėtų priimti ji pati, tačiau galiausiai nusprendė palikti tokią pat tvarką, kokia buvo ir Sauliaus Skvernelio vyriausybėje. I. Šimonytės teigimu, ši tvarka leis greičiau priimti sprendimus.

Papildomos išlaidos. Vyriausybė patikslino kitų metų biudžeto projektą. Jame išlaidos didinamos daugiau kaip 1,1 mlrd. eurų, didžioji dalis šių lėšų numatoma pandemijos padariniams suvaldyti. Valdžios sektoriaus deficitas 2021 metais sudarys 7 proc. bendrojo vidaus produkto – dviem punktais daugiau negu planuota anksčiau. Biudžete numatyta papildomų lėšų nedarbingumo išmokoms, subsidijoms už prastovas, lengvatinėms paskoloms. Prezidentūra teigia, kad pandemijos kontekste toks deficitas yra pateisinamas, tačiau būtina numatyti valstybės skolos mažinimo planą.

Beprecedentis mirštamumas. Statistikos departamento duomenimis, vyresnių nei 50 metų žmonių mirčių devintą savaitę iš eilės registruojama daugiau nei įprastai. 50-ąją metų savaitę vidutiniškai būdavo registruojama 730 šios grupės asmenų mirčių, tačiau šiemet jų buvo 425-iomis daugiau – daugiausiai per 20 metų.

Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu / D. Umbraso/LRT nuotr.

Sankcijos Baltarusijai. Europos Sąjungos šalių ambasadoriai sutarė įvesti sankcijas Baltarusijos įmonėms ir asmenims, kurie remia Aliaksandro Lukašenkos režimą. Sankcijos įvestos 29 fiziniams ir septyniems juridiniams asmenims. Konkrečios į juodąjį sąrašą įtrauktos įmonės kol kas nepaskelbtos. Tą pačią dieną Lietuvoje gyvenanti opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja Briuselyje atsiėmė prestižinę Sacharovo premiją už minties laisvę ir žmogaus teisių puoselėjimą.

Dirbtinė mėsa. Singapūro restorane ruošiamasi pradėti siūlyti patiekalus, pagamintus iš laboratorijoje išaugintos vištienos. Singapūras tapo pirmąja šalimi, leidusia pardavinėti mėsą, pagamintą be gyvūnų skerdimo. Gyvūninių produktų vartojimas kelia grėsmę aplinkai, todėl tikimasi, kad dirbtinai išauginta mėsa taps tvaresne alternatyva.

Laboratorijoje auginama mėsa (asociatyvi) / AP nuotr.

Bauda Paryžiui. Prancūzijos sostinės Paryžiaus valdžiai buvo skirta 90 tūkst. eurų bauda už tai, kad įdarbino į aukštus postus per daug moterų. Merė Anne Hidalgo šį sprendimą pavadino absurdišku. Valstybės tarnybos ministerija pareikalavo skirti Paryžiaus merijai baudą, argumentuodama, kad ji pažeidė nacionalines taisykles dėl lyčių pariteto, kai 2018 metais į vadovaujamas pareigas merijoje buvo paskirta 11 moterų ir tik penki vyrai. Pagal galiojusią tvarką nė vienos lyties asmenų vadovaujančiose pareigose negalėjo būti daugiau kaip 60 procentų.