Europa kalbasi. „Pakaktų tik padengti nuomą“: kam per pandemiją pagalbos reikia labiausiai?

Kaip žmonės gyvena per pandemiją? Domantui teko uždaryti su meile kurtą projektą – pabėgimo kambarį, o Lilith bando dirbdama per atstumą pritapti naujame darbe. Jie vienas kito nepažįsta ir yra atsitiktinai algoritmo vienas kitam paskirti pašnekovai projekte „Europa kalbasi“. Penktadienį vakare, kai Domantas ir Lilith susiskambino, tiek Lietuvoje, tiek Vokietijoje buvo neramiai laukiama pirmadienio – ir Vilniuje, ir Berlyne politikai savaitgalį svarstė naujus apribojimus.

Projekte „Europa kalbasi“ LRT portalas dalyvauja su savaitraščiu ZEIT ONLINE ir dar aštuoniolika žinomų Europos žiniasklaidos vardų. Beveik 500 portalo skaitytojų užsiregistravo atsakydami į anoniminę 7 klausimų anketą apie politiką, o tuomet jiems buvo paskirtas labiausiai pažiūromis besiskiriantis pašnekovas iš kitos Europos valstybės. Domanto ir Lilith nuomonės išsiskyrė dėl Rusijos grėsmės – pašnekovė iš Vokietijos sako nesuprantanti, kodėl Rytų Europoje šis klausimas toks svarbus – tačiau susitikę jie greitai randa bendrą kalbą.



Adrenalinas, išmainytas į siuvinėjimą

Domantui 23, jam už nugaros matyti neįprastas griozdiškas įrenginys, pašnekovas paaiškina, jog tai – siuvinėjimo mašina.

Ją vaikinas įsigijo už pinigus, per pirmąjį karantiną Vyriausybės skirtus veiklos kryptį norinčiam keisti verslui. Taip pabėgimo kambario bendraturtis persiorientavo į siuvinėjimo paslaugas.

„Jei atvirai, programoje finansavimą gavo pirmieji užsiregistravę, tiesiog reikėjo kaip galima greičiau užpildyti paraišką. Tą pačią dieną, kai prasidėjo programa, reikėjo parašyti, koks produktas bus parduodamas. Paskambinau savo vaikinui ir sakau – na, tai ką perkame?“ – apie naujo verslo pradžią pasakoja Domantas. Jis džiaugiasi, kad neseniai pavyko rasti medžiagos tiekėją, teikiantį etiškai pagamintas žaliavas. Vienas iš dabartinių įmonės užsakymų – Kalėdiniai pirkinių maišeliai.

Domantas ir Lilith / Ekrano nuotrauka

Tačiau jis su užsidegimu pasakoja apie senąją veiklą – idėja atidaryti siaubo pabėgimo kambarį kilo keliaujant užsienyje. „Tai ne visai pabėgimo kambarys, nes dažniausiai jame būna ir aktorių. Dėl to nors ir labai trumpai, 15 ar 20 minučių, būnant tokiame kambaryje kyla adrenalino banga. Manau, tai tikrai nepaprastas išgyvenimas, galimybė pamiršti visa kita, nes galvoji tik apie vieną dalyką. Tai tikrai įspūdinga“, – sako Domantas.

Būdamas vos dvidešimties, jis rinkosi, ar imtis šios veiklos, ar studijuoti užsienyje, ir pradėjo savo verslą. Tačiau dabar viską teko uždaryti, nors pakaktų visai nedidelės paramos – tik padengti patalpų nuomos išlaidas.

„Per pirmąją bangą valdžia stengėsi padėti visiems. Per antrąją, manau, ji kiek nusigręžė nuo smulkiojo verslo ir yra palankesnė didiesiems, nes, pavyzdžiui, dėl kažkokios priežasties prekybos centrai vis dar veikia“, – apie tai, kokią paramą verslui siūlo valstybė, sako pašnekovas.

Tie, kurie kenčia labiausiai, – nematomi

Lilith neseniai pakeitė darbą, ji dirba žmogaus teisių apsaugos srityje, darbas taip pat vyksta per atstumą.

„Norėtųsi kiek daugiau socializacijos, kai esi naujokas darbe“, – sako ji. Pašnekovė atskleidžia, kad ir ji patyrė finansinių sunkumų – ankstesniame darbe turėjo dirbti ne pagal darbo sutartį, formaliai buvo sumažintas darbo krūvis.

Karantino našta didesnė moterims nei vyrams.

„Net jei ir sunku išgyventi [pandemiją], manau, man pasisekė“, – sako ji. Žmogaus teisių srityje dirbanti mergina sako norinti atkreipti dėmesį į žmones, kuriems karantiną išgyventi reiškia daugiau nei tiesiog sėdėti namuose. „Kai pažiūri į pandemiją globaliai, nerimą kelia valstybės, kurios neturi stiprios socialinės apsaugos. Manau, europiečiai tikrai gerai gyvena, <...> kai nėra socialinės apsaugos, kaip išgyvena žmonės, praradę darbus, ar jei jie nebegali dirbti paprastų darbų gatvėse, pavyzdžiui, prekiauti? Dėl to jaučiuosi pakankamai privilegijuota.“

Karantinas Lietuvoje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Preliminarūs JT duomenys rodo, kad pandemija išaugino moterų darbo valandas namuose ir prižiūrint vaikus daugelyje valstybių, kitaip sakant, karantino našta didesnė moterims nei vyrams. Vokietija susiduria su ta pačia problema, kaip ir Lietuva: išaugo smurto artimoje aplinkoje atvejų skaičius, o pagalbą teikiančios socialinės pagalbos įstaigos uždarytos, sako pašnekovė.

„Moterys jaučiasi atsakingos dėl tų pačių rūpesčių, kurie atsirado jau per pirmąją bangą: pasirūpinti vaikais, buitimi“, – sako ji.

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kaip ir Lietuvoje, Vokietijoje kyla nuotolinio mokymo klausimas.

„Gaila, kad ne visi vaikai turi vienodas sąlygas mokytis, jei šeima gyvena ne taip pasiturinčiai. Kai kurie net neturi kompiuterio. Vaikams taip pat reikia mokyklos kaip erdvės, juk bendravimas irgi svarbus vystymuisi. Būdami izoliuoti, jie galbūt kenčia dar labiau nei mes“, – sako Lilith. Ji prisipažįsta dėl šių priežasčių pasisakiusi prieš mokyklų uždarymą ir perėjimą prie nuotolinio mokymo, tačiau vėliau paaiškėjo, kad mokyklose bei tarp vaikų koronavirusas irgi plinta.

Panika ir spaudimas sau pačiam

Domantas sako, kad per karantiną psichologiškai sunkiausia buvo, kai reikėjo uždaryti verslą. Tiesa, jis taip pat dirba didelėje tarptautinėje turizmo kompanijoje, tačiau sako, kad net ir ten darbuotojai nebuvo užtikrinti dėl ateities: sustojus kelionėms, krito pajamos, visame pasaulyje įmonė atleido tūkstančius darbuotojų.

„Vienas privalumas, kurį turime – darbe galima gauti nemokamas terapijos sesijas. Per pirmąją bangą, kai reikėjo uždaryti verslą – juk niekad nesu to daręs – visame pasaulyje tvyrojo nežinia, kas nutiks toliau. Taigi, terapija man padėjo, nes tikrai daug panikavau, daugiausia dėl verslo: ten buvo mano asmeniniai pinigai, rizika dėl savo, kaip verslininko, reputacijos. Buvo tikrai blogai“, – sako pašnekovas ir svarsto, kad per antrąją pandemijos bangą jaučiasi daug geriau, jo nebegąsdina ir tai, kad gali tekti vėl užsidaryti. „Pandemija tapo naująja realybe“, – sako jis.

Koronavirusas Berlyne / AP nuotr.

Lilith prisipažįsta, kad per karantiną ją kartais aplanko įkyrios mintys.

„Nuobodžiauti man dar neteko, visada galima sugalvoti užsiėmimų. Tik kartais galvoju, kad galėjau padaryti geriau: gal galėjau sportuoti ar sveikiau maitintis. O tada galiausiai baigi dieną tinginiaudama ir žiūrėdama „Netflix“, – apie kartais patiriamą savigraužą pasakoja ji. Šis jausmas pažįstamas ir Domantui.

„Mačiau dokumentinį filmą apie būtent šį reiškinį. Daug žmonių galvojo: o, taigi jau galėjau būti išmokęs naują kalbą, galėjau kasdien sportuoti, juk turėjau tiek daug laiko. Manau, kad tiesiog tokia žmonių prigimtis – arba kaltinti save, kad darai per daug, arba kad per mažai“, – sako jis.