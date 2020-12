Čmilytė-Nielsen: žmonės pavargo nuo draudimų, o būti liberalu šiandien tapo madinga

„Kęstutis Glaveckas yra tas politikas, kuris visada buvo žinomas kaip turintis savo atskirą nuomonę. Mes už tai jį gerbėme ir mylėjome, bet kiekvienas pliusas turi ir savo minusų“, – apie pasitraukusį iš Liberalų sąjūdžio frakcijos kolegą sako partijos lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Seimo pirmininkė interviu portalui LRT.lt taip pat papasakojo, kokios emocijos apėmė gavus teigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą.

– Galbūt pradėti reikėtų nuo koalicijos derybų. Prieš rinkimus Jūs kalbėjote, kad Liberalų sąjūdžiui kertinės ministerijos būtų Švietimo, mokslo ir sporto, Ekonomikos ir inovacijų bei Aplinkos. Tačiau dabar jau matome, kad iš šių trijų ministerijų jums galiausiai teko viena. Kodėl galiausiai taip nutiko?

– Matote, derybos visada vyksta tarp kelių partnerių. Natūralu, kad mes savo prioritetus buvome įvardiję dar rinkimų kampanijos įkarštyje pagal tai, kokios temos mums buvo svarbiausios, pagal tai, kas buvo programoje akcentuojama. Tačiau į derybas ėjome ne norėdami ieškoti skirtumų, o norėdami susitarti.

Natūralu, kad derantis dėl kai kurių dalykų vieniems ar kitiems partneriams teko galbūt koreguoti savo poziciją, bet manau, kad tos dvi ministerijos, kurios atiteko Liberalų sąjūdžiui (partijai taip pat atiteko Kultūros ministerija – LRT.lt), į kurias mes delegavome savo atstovus Simoną Gentvilą ir Simoną Kairį, jos yra labai svarbios liberalams.

Politikos prasme, mūsų programos prasme, šitos dalys irgi buvo akcentuojamos. Todėl aš tų derybų rezultatą vertinu kaip pozityvų Liberalų sąjūdžiui, nes, iš esmės, tie kandidatai, kuriuos buvome įvardiję, jie ir tapo ministrais.

– Dėl kokių nuostatų derybų metu apskritai kilo daugiausia diskusijų, ginčų?

– Sakyčiau, kad derybos buvo labai konstruktyvios, jos vyko keliais etapais. Buvo gerai šiose derybose tai, kad informacijos gabaliukai nebuvo paskleidžiami. Mes tikrai derėjomės ir kalbėjomės, viena vertus, remdamiesi pasitikėjimu partneriais, kita vertus, suprasdami puikiausiai, kad apie derybų rezultatus paskelbsime tada, kada jie bus. Tai ir pavyko, kas, kaip suprantu, ne visada pavyksta tokiose derybose.

Aš neakcentuočiau kokių nors nesutarimų. Taip, diskusijų buvo dėl visko. Pirmasis etapas buvo nelengvas, kalbant būtent apie koalicijos sutartį, kuri remiasi programa, kur pateko nuostatos iš programų, bendri dalykai, vertybiniai dalykai. Bet, kita vertus, jis buvo paremtas ir bendrais mūsų sąlyčio taškais.

Aš džiaugiuosi, kad, pavyzdžiui, Liberalų sąjūdžio programinių nuostatų didelė dalis atsirado tame pačiame pirmame dokumente, kuris apibrėžė koalicijos bendras vertybes, kryptis, Vyriausybės darbus ir tuos projektus, dėl kurių mes sutinkame dirbti Seime. Iš esmės visose tose dalyse Liberalų sąjūdžio nuostatos atsidūrė ir jos ten yra visiems ketveriems metams.

– Bet Jūsų partijos programoje buvo tokia nuostata, kaip lyčiai neutrali partnerystė, ji svarbi ir koalicijoje esančiai Laisvės partijai. Tačiau žinoma, kad didžiausios partnerės, konservatorių partijos, gretose yra dalis politikų, kurie tokios idėjos nepalaiko. Kaip matote tokio sprendimo priėmimo perspektyvas?

– Manau, kad visiems klausimams, kurie yra susiję su žmogaus teisėmis, priimti Seime reikės platesnės koalicijos, galima sakyti, platesnio pritarimo. Natūralu, kad reikės kalbėtis su opozicija ir sąlyčio taškų tiek su socialdemokratais, tiek su „darbiečiais“, tiek, tikriausiai, ir su dalimi „valstiečių“ mes rasime kalbėdami ir apie neutralią partnerystę, ir apie moterų teises ar reprodukcines moterų teises.

Taigi, aš manau, kad net gerai, jog tokiais svarbiais klausimais mums reikės ieškoti platesnės paramos, platesnio palaikymo Seime, nes jei pavyks išspręsti įsisenėjusias žmogaus teisių srities problemas, tai bus viso parlamento pergalė, o ne tik koalicijos ar kurios nors koalicijos frakcijos pergalė.

Tai yra bendras uždavinys, jis nėra paprastas, bet man atrodo, kad šitame Seime yra kaip niekada geri šansai išspręsti kai kuriuos dalykus.

– Nemažai diskusijų paskutiniu metu kilo dėl Vyriausybės tvirtinimo prezidentūroje, išsakyta kritikos, kad procesas buvo užtęstas, ypač turint omenyje, kad gyvename pandemijos sąlygomis. Kaip jūs vertinate šią situaciją?

– Naujoji Vyriausybė atėjo į situaciją, kuri yra labai baugi, tą sako visi ekspertai, tą matome tiesiog pažvelgę pro langą ar bet kas mato, kam tenka apsilankyti gydymo įstaigoje. Neneigiu prezidento privilegijos, teisės ir pasirinkimo rinktis savo taktiką dėl susitikimų. Tačiau, vertinant dabartinį kontekstą, visgi atrodo, kad objektyvių priežasčių netrumpinti to proceso, tikriausiai, nebuvo.

Mes matome, kad, penktadienį tik patvirtinus Vyriausybę, ji iš karto ėmėsi darbų. Ir šeštadienį, ir sekmadienį be sustojimo tas darbas vyko, pirmieji rezultatai jau yra, tai yra gana griežti ribojimai, bet jie yra būtini, nes buvo prarasta daug laiko. Visų pirma, manau, kad tai turėtų būti priekaištas išeinančiai Vyriausybei, nes tikrai trūko strategijos, pasiruošimo rudeniui, o rudenį trūko aiškesnių veiksmų. Dabar turime tokią situaciją, kokią turime.

Tiesą pasakius, aš matau tą pasiryžimą ir entuziazmą, su kuriuo ateina naujoji Vyriausybė, nauji žmonės į šitas pozicijas, ir tikiu, kad jiems pavyks net ir šitoje nepaprastai sudėtingoje situacijoje rasti sprendimus.

– Dirbti Seimo pirmininke pradėjote prieš mėnesį ir tas darbas prasidėjo nuo tokių, pavadinkime, dramų dėl Seimo vicepirmininkų skyrimo. Didžiosios opozicijos frakcijos kalbėjo apie joms dėl to padarytą skriaudą. Jūs matote tą skriaudą? Apskritai, koks buvo tas pirmasis mėnuo?

– Pirmas mėnuo, žinoma, buvo labai intensyvus. Ar aš to tikėjausi? Taip, tikriausiai to tikėjausi, pareigos yra sudėtingos, yra daug naujų atsakomybių ir jos labai skiriasi tiek nuo frakcijos seniūno, tiek nuo partijos pirmininko, kad ir per rinkimus. Tik baigėsi rinkimai ir šitos naujos pareigos vėl atnešė naujų iššūkių.

Kalbant apie vicepirmininkų rinkimo visą istoriją ir eigą, aš tikrai nematau, ypač vertindama dabartinę situaciją, skriaudos opozicijai. Kaip tik matau, kad tikriausiai dar niekada nebuvo taip, kad visos opozicinės frakcijos turėtų po savo atstovą Seimo valdyboje. Aš manau, kad tai labai svarbu, ypač dabartiniu laikotarpiu, kai mes valdybai suteikiame papildomą galią nuspręsti dėl perėjimo prie nuotolinio darbo.

Kodėl pačioje pradžioje, pačią pirmą dieną, neteikiau to, ką norėjo „valstiečiai“ (jie norėjo teikti Aušrinės Norkienės kandidatūrą – LRT.lt), tai visų pirma yra Seimo pirmininko prerogatyva pasirinkti kandidatus išklausius frakcijų nuomonę. Tačiau pasirinkimas yra nulemtas ir to, kad žinai, jog vienas ar kitas kandidatas gali sulaukti ar nesulaukti palaikymo.

Nepaisant kelių pokalbių su tuomečiu „valstiečių“ frakcijos seniūnu Ramūnu Karbauskiu, nuomonė nebuvo pakeista, buvo siūloma kandidatė, kuriai, žinojau, nebus palaikymo, bet teikiau ją vis tiek. Džiaugiuosi, kad galų gale radome sprendimą ir dabar visų opozicinių frakcijų atstovų yra valdyboje.

Kokių nors dramų ar didelių problemų nematau, manau, kad tai daugiau buvo didžiausios opozicinės frakcijos žaidimas. Jei pažvelgsime atgal, matysime rezultatus, ką dabar turime. Turime visą opoziciją valdyboje, taip pat turime papildomą įrankį opozicijai – tai opozicijos lyderį, kuris, tikėtina, bus netrukus išrinktas. Valdyboje atstovavimas opozicijai bus kaip niekada stiprus.

– Valdyboje yra visų opozicijos frakcijų atstovų, bet Liberalų sąjūdžio teoriškai esate tik Jūs, o konservatorių, tarkim, yra trys. Ar neturėtų dar bent vieno Liberalų sąjūdžio atstovo būti?

– Aš net nebesu laikoma Liberalų sąjūdžio atstove, nes esu suspendavusi savo narystę frakcijoje, tai yra privaloma, Seimo pirmininkas negali būti frakcijos narys. Tačiau aš manau, kad toks išsidėstymas yra logiškas. Tikriausiai dabar yra optimali situacija, ypač žvelgiant į atstovavimą opozicijai valdyboje.

– Praėjusios kadencijos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ne kartą pabrėžė, kad dėl teikiamų pasiūlymų gausos nemažai įstatymų Seime yra įstrigę. Kokį buvusios valdžios palikimą radote šiuo klausimu?

– Įstatymų gausa yra vienas iš svarbiausių klausimų ir jų reviziją, įstrigusių įstatymų auditą reikia padaryti. Yra keli įstatymai, kurie svarbūs ir mūsų koalicijos sutarties kontekste, pavyzdžiui, asmenvardžių rašybos, yra gerų projektų, bet jie buvo kelerius metus įstrigę komitetuose. Manau, kad prie jų netrukus grįšime, viskas eina savo logiška eiga.

Pirmieji darbai buvo Vyriausybės programos patvirtinimas Seime, tai buvo ypač svarbu, džiaugiuosi, kad praėjusią savaitę tai pavyko padaryti. Šios savaitės pagrindinis darbas yra biudžetas, yra ir kiti keli teikimai – generalinės prokurorės, Konstitucinio Teismo teisėjų. Šie dalykai yra ypač svarbūs, jeigu pavyks juos sėkmingai realizuoti, užbaigti iki rudens sesijos pabaigos, aš manysiu, kad Seimas padarė tai, ką turėjo padaryti.

Žinoma, grįžti prie įstatymų gausos klausimo, prie to, kad ta įstatymų štampavimo mašina turėtų šiek tiek lėtėti, būtinai reikės ir manau, kad tą darysime.

– Šiuo metu kovojame su pandemija ir žmonės yra masiškai siunčiami dirbti iš namų. Visgi nuotolinio darbo klausimas Seime strigo. Kaip manote, kodėl nebuvo vasarą tam pasiruošta, kai ir pandemijos laikotarpis paprastesnis buvo, ir Seime buvo ramiau, bet apie galimą antrą bangą buvo žinoma?

– Man rodos, kad mes visi puikiai prisimename, koks buvo kontekstas. Po pavasario draudimų ir po labai gerų pirmųjų skaičių buvę valdantieji šventė pergalę, kad „mes nugalėjome, mes esame vieni iš čempionų Europos Sąjungoje“. Buvo nueita tokiu šventimo po pirmojo rungtynių kėlinio keliu, negalvojant apie tai, kas bus toliau.

Taip, vasara buvo iššvaistyta, nepasiruošta rudeniui. Tai yra akivaizdu. Ne tik kalbant apie įstaigas, institucijas, kurios yra svarbios kovojant su pandemija, tarkim, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, kurio pajėgumai yra tikrai ne tokie, kokių reikėtų dabar, bet ir kalbant apie sprendimus Seime.

Manau, kad dabar, grįžę prie nuotolinio darbo klausimo, mes jį gana operatyviai išspręsime. Statuto pakeitimo klausimą išsprendėme per kelias savaites, tai tikrai neblogas rezultatas. Paskutiniame etape, turiu pasakyti, ir opozicijos atstovai pakankamai konstruktyviai elgėsi ir suprato, kad vienintelė alternatyva Seimo darbui gyvai yra nuotolinis darbas. Kur kas svarbiau yra susikoncentruoti į tai, kad būtų geri techniniai sprendimai, kad būtų saugu, o ne kišti pagalius tame procese.

Labai gerai, kad visas Seimas susitelkė ir, esant reikalui, mes galėsime pereiti prie nuotolinio darbo. Manau, kad bandomieji posėdžiai jau įvyks gruodžio pabaigoje.

– Tai Seimo darbo stabdymas, kaip ne kartą siūlė buvęs sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, nėra šiuo metu svarstoma alternatyva?

– Ne. Tai negali būti alternatyva. Mes turime užtikrinti, kad parlamentas veiktų nenutrūkstamai, ypač tokiomis sąlygomis, kokios yra dabar. Ir aš pati viską darysiu, ir, manau, koalicijos partneriai lygiai taip pat mato, kad Seimas negali nei nusišalinti, nei būti nušalintas nuo svarbiausių sprendimų priėmimo, ypač tokiu laikotarpiu.

– Bet matome, kad Seimo nariams patvirtinamų COVID-19 atvejų daugėja. Kokia yra ta riba, kada Seimo darbas gali strigti? Ar taip gali nutikti, jei, tarkime, užsikrėstų trečdalis Seimo narių? Kokių veiksmų tada reikėtų imtis?

– Hipotetiškai tokia situacija gali įvykti, žinoma, visais įmanomais būdais stengiamės jos išvengti. Tie būdai yra ir testavimas kassavaitinis, ir fizinių barjerų Seimo salėje pastatymas, ir raginimas Seimo nariams nesibūriuoti, ir balsavimo tvarkos pakeitimas, kad neturėtų Seimo nariai ilgą laiką būti salėje, o tiesiog susirinktų balsuoti tie, kurie nebūtinai nori dalyvauti diskusijoje.

Tikrai daug priemonių ėmėmės, kad būtų kuo saugiau, ir man atrodo, kad tos priemonės jau pasiteisino, bent jau kelias savaites, nes, padarius tą dešimties dienų pertrauką, tokių masinių užsikrėtimų nėra. Žinoma, tai neapsaugo nuo tos blogosios hipotetinės situacijos, nes už Seimo langų iš esmės yra nevaldomas gaisras. Seimo nariai, kaip ir visi kiti žmonės, bendrauja su šeimomis, su artimaisiais ir gali užsikrėsti. Todėl vienintelė alternatyva ir yra nuotolinis darbas. Kitų išeičių mes neturime.

– Jums pačiai buvo nustatytas COVID-19. Kokios emocijos apėmė išgirdus tokią žinią? Kaip Jums asmeniškai sekasi išgyventi šitą laikotarpį?

– Tai buvo sunki pirmoji darbo savaitė, nes sužinojau apie tai, kai dar nebuvo praėjusi net savaitė nuo to, kai tapau Seimo pirmininke. Aišku, pirmoji emocija buvo nuostaba, nes nejaučiau jokių požymių, nors maniau, kad turėčiau jausti. Taip pat, žinoma, nerimas dėl artimų žmonių, dėl žmonių, su kuriais galėjau kontaktuoti. Perkračiau mintyse, kokie buvo kontaktai.

Taip pat buvo labai liūdna, kad negalėjau savaitgalį grįžti pas vaikus, nes dešimt dienų teko izoliuotis Seimo viešbutyje. Ta prasme buvo sudėtingesnis laikas. Darbo prasme visiškai nebuvo jokios pauzės ir džiaugiuosi, kad man savijauta leido dirbti nuotoliniu būdu tokiu pačiu intensyvumu, kaip, matyt, būčiau dirbusi čia. Džiaugiuosi, kad man tai praėjo lengvai, bet labai apmaudu, kad yra tiek daug atvejų, kai būna kur kas sudėtingiau.

– Kaip apskritai vertinate mūsų visuomenės susitelkimą ir sąmoningumą šituo klausimu? Ar pakanka?

– Manau, kad yra tam tikras pandeminis nuovargis, apie kurį daug kas rašo ir kalba. Pavasario pirmoji banga, kurią suvaldėme bendromis jėgomis, tą nuovargį ir sukėlė. Rudenį pritrūko kelių dalykų. Pritrūko informacijos, viešumo kalbant apie tą grėsmę ir, aišku, yra daug požiūrio, kad tai yra grėsmė, kuri praeis šonu ir nepalies mūsų, o paliesti tikrai gali kiekvieną.

Bendras uždavinys yra labai svarbus ir rimtas – užtikrinti, kad kai vakcinos pagaliau pasieks Lietuvą, o pirmosios siuntos pasieks pakankamai greitai, kad pirmiausia jautriausias grupes jos pasiektų, o kai bus daugiau, kad žmonės skiepytųsi. Tai bus uždavinys artimiausiam laikui. <...> Uždavinys visuomenei yra nepasiduoti melagienoms, netikroms naujienoms, o labai objektyviai ir moksliniais faktais remiantis vertinti šitą grėsmę.

– Neseniai Liberalų sąjūdžio frakciją paliko Kęstutis Glaveckas, jis ilgus metus buvo partijos atstovu Seime, bendrai žiūrint yra vienas ilgiausiai dirbančių parlamentarų. Kodėl taip nutiko?

– Apie Kęstučio pasitraukimo priežastis buvo pakankamai daug rašyta, buvo paviešintas jo laiškas. Nesiimu spręsti apie visas jo pasitraukimo priežastis, būtų geriausia klausti jo. Apmaudu, žinoma, kai traukiasi tokie žmonės, kurie yra tapę liberalų simboliais.

Tačiau K. Glaveckas yra tas politikas, kuris visada buvo žinomas kaip turintis savo atskirą nuomonę visais klausimais. Mes už tai jį gerbėme ir mylėjome, bet kiekvienas pliusas turi ir savo minusų.

– Tikėjotės, kad gali taip nutikti?

– Jeigu aš būčiau taip maniusi, kaip partijos pirmininkė, aš tikrai nebūčiau raginusi Kęstučio kandidatuoti, būti vienu iš mūsų kandidatų Vilniaus mieste. Tai mūsų komandos žmogus. Natūralu, kad to nesitiki, bet kartais taip įvyksta politikoje.

– O kaip partija tai priėmė?

– Mes turėjome valdybos posėdžių, juose, natūralu, kalbame apie visas aktualijas, taip pat ir šią.

– Prieš Seimo rinkimus Remigijus Žemaitaitis paviešino kvietimą liberalioms jėgoms jungtis, vieną liberalia prisistatančią partiją jie prisijungė. Ar jūs matytumėte ateityje kokias nors perspektyvas dirbti su R. Žemaitaičio vadovaujama partija?

– Ne. Nelaikau R. Žemaitaičio liberaliu politiku. Su šypsena priėmiau faktą, kad, nepaisant visko, liberalu Lietuvoje vadintis yra madinga. Tai buvo akivaizdu prieš šiuos rinkimus, nes liberalių partijų buvo pakankamai daug, daugiau nei paprastai. Liberalų dvi partijos rinkimuose pasirodė stipriai, manau, kad tai yra geras ženklas mums žvelgiant į ateitį.

Tačiau R. Žemaitaičio nelaikau liberaliu politiku, sunkiai įsivaizduoju kokį nors bendradarbiavimą vienu ar kitu politiniu formatu.

– Kaip manote, kodėl tapo madinga vadintis liberalu?

– Todėl, kad ideologija gera. Natūralu, kad laisvės, laisvės veikti, atsakomybės idėjos yra universalios, o jos tapo dar labiau aktualios baigiantis kadencijai, kurią paženklino daug draudimų, nepasitikėjimas žmonėmis, traktavimas žmonių iš tokių paternalistinių pozicijų, kad valdžia žino geriau, kad žmonės turėtų klausyti, kad bus nuspręsta, kaip turi būti, ir pan.

Visi šiti principai kardinaliai prieštarauja liberaliai linijai ir manau, kad vis daugiau žmonių suvokia, jog liberalios vertybės yra labai aktualios. Kitas dalykas, daugiau jaunų žmonių domisi politika, o tarp jaunų žmonių yra daugiau liberaliai mąstančių žmonių.

– Jei nekalbėtume apie pandemiją, kokius svarbiausius Seimo darbus išskirtumėte artimiausiam laikotarpiui?

– Esame ypač neapibrėžtoje situacijoje. Visų pirma, aišku, svarbu biudžeto reikalai. Manau, kad darytume klaidą, jei dabar užsibrėžtume labai konkretų kelią, kuriuo eisime su labai aiškiais žingsniais. Tiesiog dėl to, kad vertinti situaciją, susijusią su pandemija, reikės kas savaitę. Labai svarbu, kad parlamentas aktyviai dalyvautų tame procese, kad bendradarbiautų ir parlamentinę kontrolę vykdytų nuolatos, kad nenusišalintų tarp sesijų.

Toks ir būtų vienas iš tikslų – aktyviai dalyvauti, kad neįvyktų tai, kas buvo pavasarį, kai pirmai bangai kilus buvo norų uždaryti, nušalinti parlamentą. Tai būtų didelė klaida ir tai, manau, tikrai nevyks.

– Kadenciją po kadencijos netyla Seimo prestižo klausimas. Anksčiau šiais metais darytos visuomenės apklausos parodė, kad Seimas yra viena iš tų institucijų, kuriomis žmonės pasitiki mažiausiai. Kaip ketinate keisti šitą situaciją?

– Manau, kad tai pakeisti yra įmanoma, bet tikrai to nepakeis vienas žmogus – nei Seimo pirmininkas, nei Seimo pirmininko pavaduotojas. Tai yra bendras mūsų, kaip Seimo, uždavinys. Žvelgdama į naujo Seimo sudėtį esu optimistiška. Tai yra jaunesnis Seimas, jame yra daugiau moterų, Seimas, kuriame yra, mano galva, daugiau entuziazmo, daugiau užsidegimo padaryti reikalingus pokyčius.

Labai svarbu yra kalbėtis su skirtingų pažiūrų, skirtingų frakcijų politikais, ieškoti bendrų sprendimų. O tai, kad mes pradedame savo darbą tokiu sudėtingu, pandeminiu laikotarpiu, kuris pats ragina telktis, <...> galbūt dar viena priežastis, kodėl mums gali pavykti padidinti šiek tiek pasitikėjimą Seimu. Aš vengčiau skambių pažadų, kad Seimo prestižas bus labai didelis. Manau, kad pasitikėjimą Seimu būtina didinti ir darysime tai žingsnis po žingsnio kasdieniu darbu.