Vyriausybės tvirtinimas užkliuvo ir buvusiems premjerams – Kirkilas dėl to turi savo versiją

Pagaliau baigtas Ingridos Šimonytės vadovaujamos Vyriausybės formavimas. Prezidentui Gitanui Nausėdai prireikė 13-os dienų, kad pasirašytų dekretą, nors ministrų kabineto sudėtis buvo paskelbta dar anksčiau. Be to, kaip teigė paskirtoji premjerė, galima būsimosios Vyriausybės sudėtis su šalies vadovu buvo aptarta dar prieš ištariant pavardes viešai.

Pirmadienį taip pat buvo viešai paskelbta ir naujosios Vyriausybės programa, kuri antradienį nugulė ant Seimo narių stalų.

Keista ir buvusiems premjerams

Kaip laidoje „LRT Forumas“ kalbėjo 2008-2012 metais Vyriausybei vadovavęs Andrius Kubilius, tuomet, kai jam ministrų kabineto sudėtį reikėjo derinti su prezidentu Valdu Adamkumi, procesas buvo paprastesnis, nei formuojant Ingridos Šimonytės Vyriausybę.

„Iš tikro, V. Adamkus labai gerai suprato, kad tada, 2008 metais, jau prasidėjo pasaulinė krizė, kuri skaudžiai smogė Lietuvai. Tai po kelių pokalbių mes sutarėme, kad turi Vyriausybė pradėti veikti kiek galima greičiau ir ji pradėjo veikti“, – prisiminė A. Kubilius.

Gediminas Kirkilas ir Andrius Kubilius / BNS nuotr.

Buvęs ministras pirmininkas sakė pastebintis, kad G. Nausėdos veiksmai dabar yra lyginimai su buvusių prezidentų – V. Adamkaus, Dalios Grybauskaitės – veiksmas. Tačiau, anot A. Kubiliaus, reikėtų atsakyti į klausimą, koks apskritai prezidento vaidmuo europietiškoje politinėje kultūroje yra susiklostęs visoje Europoje.

„Kaip tame fone atrodo Lietuva? Man atrodo, kad mes vis neateiname prie tos europietiškos tradicijos, kur prezidentai vaidina labai nedidelį vaidmenį parlamentinėse demokratijose formuojant Vyriausybę. Visose Konstitucijose įrašyti tie patys principai, bet visur kitur Vyriausybes formuoja parlamento dauguma ir premjerai, prezidentai deda parašą po Vyriausybės sudėtimi“, – komentavo 2008-2012 metų premjeras.

Andrius Kubilius / E. Blaževič/LRT nuotr.

Prieš A. Kubilių, 2006-2008 metais Vyriausybei vadovavęs Gediminas Kirkilas sakė manantis, kad prezidentas įsivaizduoja, jog turi daug teisių kištis į ministro pirmininko komandos formavimą: „Komanda juk yra ministro pirmininko.“

G. Kirkilas kalbėjo, kad sprendžiant Vyriausybės klausimą 2006-2008 metais taip pat diskutavo su prezidentu V. Adamkumi ir viską suderinti pavyko. Buvęs premjeras prisiminė, kad visus kilusius nesklandumus pavyko išspręsti per dvi dienas.

„Manau, kad tikrai prezidentai per daug į šitą procesą kišasi. Kaip išeina? Jei I. Šimonytė pateikė ministrus, kuriems prezidentas nepritarė, ji galvojo, kad jie yra geresni. Bet dabar jai, iš dalies, įpiršti kiti ministrai.

Kitas dalykas, kad iš tikro viskas yra labai užsitęsę. Toks įspūdis, kad prezidentūra tampa kažkokiu kadrų skyriumi, kuris vertina. Ministrai yra politikai. Jau nekalbu apie tai, kad šioje Vyriausybėje bus, turbūt, daugiausia ministrų, kurie jau yra išrinkti parlamento nariais“, – laidoje kalbėjo G. Kirkilas.

Gediminas Kirkilas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Jis taip pat sakė manantis, kad G. Nausėda naudojasi galios argumentais, o tikrasis ginčas vyksta visai ne dėl ministrų kompetencijos. Pasak G. Kirkilo, greičiausiai yra kiti klausimai, paslėpti po tokiu triukšmingu Vyriausybės formavimu.

„Šito dar nesakysiu, pasakysiu vėliau“, – paklaustas apie tai, dėl kokių klausimų vyksta tikrasis ginčas, sakė G. Kirkilas. Tiesa, jis užsiminė, kad įtakos tam gali turėti rinkimų kalendorius – po ketverių metų vyks ir prezidento, ir Seimo rinkimai.

Žvilgsnis į praeitį?

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) politologas Ramūnas Vilpišauskas komentavo, kad toks Vyriausybės formavimo procesas, kokį buvo galima stebėti dabar, galėjo būti lemtas prezidento žvilgsnio į praeitį.

„Reaguojant į kritiką, kurios prezidentas sulaukė pernelyg nesidomėdamas tais ministrų skyrimais, kurie vyko po to, kai buvo performuota jau darbą baigianti Vyriausybė, tai yra, kai jis buvo ką tik išrinktas prezidentu. Toje euforijoje, turbūt, pernelyg nesigilino į tas kandidatūras ir už tai vėliau sulaukė kritikos“, – kalbėjo R. Vilpišauskas.

Pasak jo, po to buvo matomas gana rimtas šalies vadovo konfliktas su premjeru, kuris ignoravo prezidento poziciją. Todėl, anot politologo, tai turėjo daugiau įtakos nei į ateitį nukreiptas strategavimas.

Naujasis Vyriausybės kabinetas / BNS nuotr.

„Vis dėlto, yra krizė, labai aiškiai prastėjanti pandeminė situacija. Girdint tai, ką prezidentas G. Nausėda pasakė formuluodamas reikalavimus būsimam sveikatos apsaugos ministrui ponui Dulkiui, aš būčiau tikėjęsis bent kelių dalykų.

Kad prezidentas, visų pirma, kalbėsis su kandidatu į sveikatos apsaugos ministro poziciją, darys tai jau kitą dieną po to, kai ta kandidatūra jam buvo pateikta premjerės. Labai svarbus aiškumas, kas gali netrukus perimti visus tuos darbus“, – teigė R. Vilpišauskas.

Politologas sakė manantis, kad prezidento pokalbiai su ministrais galėjo vykti greičiau, pavyzdžiui, rengiant po keturis per dieną. Be to, anot R. Vilpišausko, dalį pokalbių su kandidatais į ministrus buvo galima rengti nuotoliniu būdu, taip rodant pavyzdį Lietuvos gyventojams, kad į fizinių kontaktų reikia žiūrėti rimtai.

„Dabar tai, ką jis pasakė, o pats elgiasi kaip atsipūtęs atostogautojas, labai stipriai kontrastuoja ir tas dviejų savaičių šou iš tiesų tada atrodo neadekvačiai, lyginant su ta krizine padėtimi. Belieka tik spėlioti, kad čia yra institucinės galios savitikslis, perteklinis demonstravimas“, – kalbėjo VU TSPMI politologas.

Ramūnas Vilpišauskas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Į terminus tilpo

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) politologas Mindaugas Jurkynas komentavo, kad natūralu, jog remiantis Konstitucija, prezidentas tvirtina Vyriausybę ir turi politinį poveikį, nors kokį konkrečiai – Konstitucija detaliai nereglamentuoja.

„Žinoma, <...> prezidentas nesiūlytų asmenų į ministrus ir ministres, kurių nesulauktų Seimo pritarimo, pavyzdžiui, iš opozicijos. Siūlytų iš koalicijos partnerių, bet pats personalijų parinkimas yra įmanomas“, – teigė M. Jurkynas.

Naujasis Vyriausybės kabinetas / BNS nuotr.

Kalbėdamas apie tai, ar Vyriausybės formavimas buvo užtęstas, politologas sakė, kad į terminus buvo tilpta net ir vertinant tai, kaip Vyriausybes tvirtindavo buvę prezidentai. Labiau, pasak jo, galima diskutuoti, ar buvo reikalingas patarėjų paruošiamasis darbas, ar tai nebuvo viešųjų ryšių dalis, taip pat, ar buvo reikalingas kandidatų charakterizavimas.

„Vieni sakys, kad tai, viešųjų ryšių prasme, yra nuskalpavimas, kiti – kad tai viešumas, paaiškinimas, kokie argumentai. Teisiškai į visus terminus yra telpama“, – sakė M. Jurkynas.

Mindaugas Jurkynas / J. Petronio nuotr.

Visgi R. Vilpišauskas pastebėjo, kad kalbėti reikėtų ne apie tai, ar tilpta į terminus, o apie tai, ar tai adekvatu esant pandeminei situacijai. Tačiau M. Jurkynas pastebėjo, kad tuomet reikėtų aiškiai įsivardinti, kokie yra tie adekvatumo kriterijai.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos politologė Jūratė Novagrockienė pažymėjo, kad tokį procesą galėjo lemti ir paties prezidento politinės patirties stoka: „Yra pora veiksnių, kurie nulėmė prezidento elgseną. Pirmiausia, tai politinės patirties trūkumas, kuris suformuoja nepasitikėjimą savimi ir gana tiesmukišką reakciją į kritiką.“

Pasak jos, todėl prezidentui pritrūko drąsos elgtis kitaip ir nereaguoti į kritiką. Ji taip pat pastebėjo, kad buvo bandoma daryti vienokią ar kitokią įtaką, nes prezidentas yra įsipareigojęs įgyvendinti savo gerovės valstybės viziją.

Be to, pasak J. Novagrockienės, klampus klausimas yra tai, kad paaiškėjo, jog prezidentas galėjo bandyti būsimiems ministrams įpiršti kandidatus į viceministrus: „Todėl, kad neaišku, kodėl jis nori skirti, ar nėra susitarimo su nueinančia Vyriausybe. Juolab, kad skubėjimas ne tik susijęs su pandemija, bet ir su tuo, ką dabar išdarinėja Vyriausybė.“

Jūratė Novagrockienė / BNS nuotr.

Mykolo Romerio universiteto (MRU) politologas Virgis Valentinavičius teigė, kad taip išėjo, jog būsimos Vyriausybės ministrai dėl pandemijos suvaldymo kritikuojami labiau, nei darbus baigiančios Vyriausybės ministrai.

„Man atrodo, kad tas laikas, kuris buvo praleistas tikrinant kandidatus, mums prailgo ne dėl kalendorinio laiko, o todėl, kad jis buvo praleistas labai tuščiai. Buvo labai daug kalbų, neaišku, pagal tuos pačius kriterijus vieni ministrai tiko, kiti netiko <...>, sukeltas ažiotažas, kad vos ne pusė ministrų bus nukirsta.

Virgis Valentinavičius / BNS nuotr.

O galų gale paaiškėjo, kad čia kažkokios kalniečių vestuvės, kuriose daug šaudymo į orą, daug triukšmo ir viskas baigėsi niekuo“, – komentavo V. Valentinavičius, teigdamas, kad tai buvo bandymas pademonstruoti galią, kuris baigėsi bejėgišku sprendimu.

Parengė Modesta Gaučaitė-Znutienė